История, как известно, учит тому, что ничему не учит. А опыт – сын ошибок трудных у каждого должен быть свой, а не приемный. В результате команда Зеленского последний месяц только то и делает, что исполняет энергичный джайв на граблях ошибок, которые уже совершила команда Петра Порошенко. Правда, в куда более удручающей форме.

Нет инициативам оппозиции

Вчера журналистам попал очередной слив из внутренней переписки «Слуг народа». В этот раз глава фракции Давид Арахамия ругал своих коллег за то, что они подписались за внеочередное заседание, инициированное Европейской солидарностью.

По словам Арахамии, проблема в том, что «впервые в нашей истории Петя без нас смог собрать позачергову сессию».

Поэтому глава фракции требовал от коллег срочно собраться на комитет и провести свой аналогичный законопроект, чтобы забрать «себе политические дивиденды».

На самом деле, фракция ЕС собрала 157 голосов под внеочередное заседание. Их дали депутаты других фракций, внефракционные и всего 5 «Слуг». То есть их голоса не были критичными.

Но злость главы фракции «Слуги народа» можно понять. Все полтора месяца карантина депутаты ЕС ездят по региональным больницам и госпиталям и развозит гуманитарку, в то время как президент встречает коммерческий груз Эпицентра, а непоследний депутат его фракции забыл закрыть ресторан.

По словам Кирила Тимошенко за деньги олигархов закупили 170 тысяч защитных костюмов, Петр Порошенко вместе с «Рошеном» закупил 130 тысяч, 80 из которых уже развезли в регионы.

Кстати, фонд Порошенко просил забрать свой гуманитарный груз самолетом, который отправила власть, но ему отказали – посоветовали отправить чартер.

«У них же каждый раз истерика, чтобы никакая инициатива не выходила от нас. Мы еще в феврале просили собрать внеочередное заседание, чтобы принять заявление по Крыму и обсудить ситуацию по коронавирусу. Мы смогли собрать только 120 голосов. Команде власти ничего не стоило сделать это от себя, но вопрос Крыма мы уговорили их вынести только на прошлое заседание. Сейчас мы точно также просим сделать заявление Рады по второй мировой в ответ на инициативы Путина, но профильный комитет ничего не может принять без отмашки Банковой, а глава комитета говорит, что до 2 сентября есть еще время», – возмущается депутат ЕС Ирина Геращенко.

«В бытность вице-спикером при том, что у нас тоже были сложные отношения с оппозицией мы не гнушались того, чтобы собирать под гуманитарные законы голоса всего зала, потому что они нужны стране, а не политикам», – напомнила она.

Впрочем, команда Порошенко в бытность властью тоже не любила инициативы от оппозиции. Для этого достаточно вспомнить истории с мораторием на продажу земли, когда БПП внесла свой законопроект, чтобы не голосовать за текст «Батькивщины».

Давид Арахамия в комментарии Буквам признал, что погорячился. По его словам, ЕС при сборе голосов нарушил договоренность, что этот законопроект будет внесен вместе с антиколомойским законом. «То есть без нас у них голосов за него все равно не будет, а мы будем два раза гонять депутатов в Киев», – отметил лидер СН. Плюс, по его словам, «некоторые депутаты, давая свои голоса были уверены, что это согласованная инициатива, а это неправда».

Жертвы диджитализации

Текст Арахамии попал в СМИ из информационного канала главы фракции в телеграме. Это случилось уже через несколько недель после того, как депутаты группы Коломойского и Сергей Лещенко разогнали по соцсетям историю конфликта вокруг чатов «Слуги народа».

Тогда нардеп Никита Потураев и якобы Евгения Кравчук нелестно высказались о части коллег и что они устали терпеть их поведение. Скрины переписки (реальность постов Кравчук депутаты Буквам не подтвердили ) тут же оказались в телеграм-каналах и СМИ. А лидеры фракции вынуждены были создавать новый чат.

– Думаете, что с нового не будут сливать, – спросили Буквы у одного из депутатов.

– Будут, конечно, – ответил тот.

Через две недели очередная запись Арахамии ушла в СМИ.

По словам депутатов, это не новый чат, а информационный канал, который глава фракции использует для односторонней связи с фракцией.

Поэтому вариантов, кто ее слил, может быть много.

Но это не отменяет тот факт, что «слуги» уже установили мировой рекорд по отсутствию гигиены общения в соцсетях.

Их предшественников тоже так пытались ловить.

Когда-то один из бывших представителей власти в разговоре с автором вдруг отметил, что ему пишет какой-то левый Кононенко.

На уточнение, как он догадался, собеседник ответил, что у них есть оговоренная форма связи и это не мессенжер в Фейсбук.

БПП в свое время также имела проблемы с утечкой информации из внутреннего чата, но после очередного конфликта весной 2016 оттуда удалили всех депутатов, которых заподозрили в том, что они могли выносить информацию в СМИ.

Саакашвили и другие «проверенные» кадры

Уже третью неделю Украина ждет, кем же назначит президент Владимир Зеленский бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.

По информации Букв это будет должность главы исполкома Национального совета реформ при президенте.

«Назначение будет сегодня. Процедура затянулась, потому что Саакашвили хотел должность какого-то главы, и пришлось создать в совете исполком», – рассказал источник издания.

Как известно, изначально Саакашвили претендовал на должность вице-премьера по реформам, но на это не нашлось голосов депутатов.

«После встречи с ним были готовы голосовать только 100 депутатов. Остальные сомневались или были категорически против. Голоса могли дать «Голос», «Батькивщина» и внефракционные. Но нужно было 170 наших, а без личного вмешательства президента их не будет», – рассказал 10 дней назад Буквам один из депутатов СН.

Президент не стал вмешиваться. Из этого депутаты сделали вывод, что назначение Саакашвили было какой-то личной историей договоренностей главы Офиса президента Андрея Ермака.

«Но в таком формате пусть работает – нашему Кабмину нужно чтобы его кто-то бодрил, а иначе это станет совсем унылое г», – сказал собеседник Букв.

«И пусть Саакашвили лучше работает на нас, чем против нас», – добавил он.

В команде Порошенко тоже сначала думали, что Саакашвили будет работать на них, когда в 2015 назначали его главой Одесской ОГА, но в 2016 убедились в обратном.

Есть еще один кадр относительно которого соратники Порошенко могут только посочувствовать Офису Зеленского. Недавно туда взяли технологом Максима Подоляка, который в 2016 провалил БПП работу на выборах в 3 округах на досрочных выборах. Правда, СМИ он рассказывал тогда, что он работал совсем с другими людьми и его кандидаты выиграли.

Еще с момента прихода Александра Данилюка и Айвараса Абромавичуса в команду Зеленского в партии Порошенко есть шутка: «А они специально берут на работу всех, кого мы выгнали?».