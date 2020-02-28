Хирургические маски стали в последнее время не только необходимым, но и самым модным предметом. Почему бренды выпускают свои версии респираторов и какая у них функция, кроме как фетиша, способного спасти жизнь, – размышляют Буквы.

Сегодня никого не удивляет в метро или самолете человек с хирургической маской на лице. По всему миру распространилось глобальное настроение: коронавирус. В перелетах между неделями моды модель Белла Хадид защищается обычной маской, хотя подписчики предупреждают ее: глаза тоже нуждаются в защите, вирус проходит через слизистую.

Медицинская маска стала чем-то вроде фетиша и предмета первой необходимости, и модные бренды поспешили представить на такой спрос свои варианты: Fendi, Off White, Louis Vuitton.

Еще несколько сезонов назад в “медицинских” дизайнерских масках шествовали по подиуму модели Dolce & Gabbana, Alexander Wang, Palm Angel. С принтами, лаконичные черные, разноцветные и с узорами или украшенные стразами и камнями, маски – такая же база гардероба, как и джинсы или футболка.

Во время прошедшей недели моды в Лондоне модные девушки подбирали респираторы под свои наряды, согласовывая их по цвету и текстуре со своей одеждой, поэтому массовому появлению масок у luxury-брендов никто не удивлен.

Вряд ли респиратор от фешн-бренда можно назвать бесполезным продуктом. Он так же, как и медицинская маска, способен защитить от вирусов, загрязнений воздуха, ежегодных ОРВИ-эпидемий. К тому же его многоразовое целевое назначение – реверанс в сторону sustainability и защиты окружающей среды. А то, что такая маска еще и красивая и модная – просто приятное дополнение.

Но есть у таких респиратов еще несколько важных преимуществ. В эпоху цифровых ID-технологий и распознавания лиц на всевозможных гаджетах человечество чувствует свою уязвимость в этой системе, а потому маска превратилась в важный инструмент защиты своей личности. Желание скрыться от окружающего мира, цифрового шума, вездесущих умных технологий – центральная идея всего luxury-рынка. Этим объясняется появление у Balenciaga огромных дутых курток, которые, словно кокон, окутывают и защищают человека.

На самом деле история с масками не нова. Знаменитости давно освоили этот предмет, скрывая под ними свою личность или последствия пластических операций, например, неудачных, как Майкл Джексон свой нос. Также дизайнерская маска – хороший способ самовыражения, освоенный рэпер-тусовкой: Рианной, Канье Уэстом и A$AP Rocky. Этот тренд жил давно. И лишь сейчас он вышел в массовое поле.