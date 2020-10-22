Исходя даже из официальной статистики, Госгеокадастр занизил в два раза площадь земли для передачи ОТГ, ссылаясь, что «все украли». В распоряжении окружения Зеленского остались минимум 2 млн га неучтенной земли, которую абсолютно бесконтрольно можно передать бизнесу

За неделю до местных выборов власть при поддержке президента заявила о передаче 2 млн га государственной сельхозземли в коммунальную собственность местных общин. Эта незатейливая пиар-акция, которую судя по динамике рейтинга «слуг» сложно назвать эффективной, сопровождалась громкими заявлениями главы Госгеокадастра, уполномоченного по земле Романа Лещенко. В частности, он заявил, что в Украине через механизм бесплатной приватизации испарилось половина из 10 млн га государственных с/х земель.

«Точно могу сказать на всю страну, что больше 5 млн гектаров земель сельскохозяйственного назначения государственной формы собственности выведены в частную собственность через механизмы так называемой бесплатной приватизации», – заявил он, добавив что к этому приложила руку каждая власть, в частности «донецкие» и «винницкие».

«Теперь же Владимир Зеленский передает землю народу», – заключил Лещенко в духе молодого комсомола на спеціально организованном форуме.

Важно, что сама передача будет осуществлена уже после выборов – видимо, чтобы ее результатами не могли воспользоваться представители «Европейской солидарности» и «Батькивщины», широко представленные сейчас в местных советах. Предположение, что расстановка сил на местах после 25 октября изменится в пользу «слуг» говорит скорее об оптимизме зеленой команды, чем об реальной оценке ситуации. Аналогичный аукцион щедрости проводило и правительство Гройсмана, передав ОТГ 1,7 млн га, которые затем трансформировались в 2% рейтинга на парламентских выборах.

К моменту проведения земельного форума в Чернигове, глава Госгеокадастра сам признавал, что аудит проведен им всего на 27%. То есть финальные данные после анализа двух третей массива могут существенно изменится как в ту, так и в другую сторону. Однако ввиду местных выборов сроки поджимали и отводили параметр достоверности на второй план, так как была необходима громкая цифра и лозунг.

Еще один момент заставляет усомниться в способности Романа Лещенко проаудировать историю распоряжения 10 млн га земель: за четыре месяца на должности он не смог провести инвентаризацию 200 тыс га , на которую выделено бюджетное финансирование и срок которой истек 1 августа. С тех пор дедлайн переносили уже несколько раз – на сегодняшний день, по неофициальным данным, проинвентаризировано около 70 тыс га, то есть чуть больше трети. Для сравнения, за прошлый год Кадастр проинвентаризировал 1 миллион гектар.

О том, что озвученные командой Зеленского цифры не сходятся с реальностью заявили и экономисты, которые плотно занимаются земельной темой – в том числе в рамках проектов Мирового банка.

Олег Нивьевский, доцент в Кивской школе экономики, один из реализовавших под эгидой Мирового банка проект Мониторинг земельных отношений написал, что «некоторые цифры не бьются и по этому поводу мучают смутные сомнения». «Также остается открытым вопрос о судьбе около 5 млн га госземель, которых недосчитались в Госгеокадстре. Роман сам говорит о том, что они «мы сделали аудит существующего с 2013 года электронного реестра лишь на 27%». То есть аудит электронного реестра еще не до конца сделан, но есть еще и записи до 2013 года, которые еще не перенесли в электронный реестр. Мы когда делали Мониторинг земельных отношений за 2016-17 гг, в кадастре было зарегистрировано менее 20% госземель. Возможно еще можно будет увидеть хоть часть из этих «пропавших / неучтенных» 5 млн га», – поясняет эксперт.

То есть проблема «пропавших» земель может быть в том, что далеко не все участки внесены в кадастр, а те, что внесены Лещенко проанализировал только на 29%.

При этом заявления властей противоречат сами себе: по данным Лещенко, с 2013 по 2019 год было приватизировано (передано в рамках безоплатной приватизации) около 700 тыс га. Это объективно небольшой объем, учитывая, что земли активно передавались участникам Антитеррористической операции. Как 700 тыс га коррелируются с 5 млн га, которых недосчитались и о которых говорит тот же человек – загадка.

Для сравнения, по данным инсайдеров в Госгеокадастре за каденцию Романа Лещенко, то есть за четыре месяца, было передано около 100 тыс га земель в безоплатную приватизацию.

Уроки арифметики

Следует сделать ремарку, что Буквы ни в коем случае не ставят под сомнение, что земельные ресурсы были и остаются одной из самых коррупционных сфер в стране. Бывший глава главного управления Госземагенства в одной из самых больших и плодородных областей Украины, обладающий определенной экспертизой в этом вопросе, оценивает общий масштаб незаконного выведения земли за последние 15 лет в один миллион гектар. Но зеленая власть, видимо, решила, что этот объем не обеспечит достаточного вау-эффекта и нарисовала цифру в пять раз больше.

Но может оказаться, что эти громкие земельные заявления станут проблемой для президента, а не «перемогой», как они задумывались.

Чтобы перепроверить расклад при общей цифре «10» нужны простейшие арифметические вычисления, проводить которые умеют многие. И эти очень простые вычисления вызывают множество вопросов к Зе-команде и в первую очередь – к формированию цифры в 2 млн га, которая с такой помпой была передана ОТГ.

Активное распоряжение землями госсобственности началось с начала нулевых, когда страна преодолела кризис становления и в Украине начал развиваться аграрный бизнес.

Структура государственного земельного фонда на 1.01.2002 года:

Резервный фонд (земля, зарезервированная для особых потребностей общины – например, строительства инфраструктурных объектов) 1,9 млн га, 16% Земли запаса (свободные земли, из которых нарезается по 2 га) 4,5 млн га, 38% Земли в постоянном пользовании (госпредприятия, Укразлизныця, Минобороны и тд.) 4,9 млн га, 41% В общем пользовании (огороды, пастбища, луга) 0,6 млн га , 5% ВСЕГО 12 млн га

Данные: Государственная статистическая отчетность

Приснопамятные 10 млн га сформировались к 2010 году. Уменьшение произошло за счет земель госпредприятий.

Структура государственного земельного фонда на 1.01.2010 года:

Резервный фонд 1,7 млн га, 16% Земли запаса 5,3 млн га, 49% Земли в постоянном пользовании 3,2 млн га, 29 % В общем пользовании 0,7 млн га , 6% ВСЕГО 10,9 млн га

Данные: Государственная статистическая отчетность

Структура государственного земельного фонда на 1.01.2016 года:

Резервный фонд 1,5 млн га, 14% Земли запаса 5,1 млн га, 49% Земли в постоянном пользовании 3,1 млн га, 30 % В общем пользовании 0,7 млн га , 7% ВСЕГО 10,4 млн га

Данные: Государственная статистическая отчетность

Структура государственного земельного фонда на 1.10.2019 года:

Земли запаса 1,4 млн га, 13% Земли в постоянном пользовании 1,3 млн га, 13 % В частной собственности 0,7 млн га, 7% Оккупированные территории 0,7 млн га, 7% Переданы в аренду, в том числе на аукционах 1,6 млн га, 15% Переданы ОТГ правительством Гройсмана 1,7 млн га, 16% Коррекция данных статистической отчетности, ошибки в которой выявила приводящаяся с 2018 года инвентаризация 3 млн га, 29% ВСЕГО 10,4 млн га

Данные: Госгеокадастр

Три миллиона гектар, на которые объективно нужно скорректировать государственный земельный банк, лишь на первый взгляд кажутся смешной отговоркой.

Изначально статистика наполнялась данными колхозов, которые, соревнуясь друг с другом в масштабе, приписывали себе несуществующие гектары. Земельщики, работавшие в 90-х уверены, что даже на пике госсектора, в начале нулевых, у государства не было 12 млн га. Примечательно, что данные нынешней инвентаризации в среднем отличаются от бумажных данных конца 90-х гг как раз на 25-30% во всех областях.

О том, что 10 млн га госсземель – фикция, и в реальности ее меньше, чем по бумагам, говорили большинство глав государственных земельных ресурсов еще задолго до Романа Лещенко.

Но допустим, что те 3 млн га, на которые уменьшился официальный государственный зембанк обусловлены не изначальной погрешностью ведения украинской статистики, а действительно выведены по разным схемам.

Почему же Лещенко называет 5 млн?

Одна из версий (она же и основная) – что прием «все украдено до нас» был использован для того, чтобы теперь бесконтрольно распределить земли, которых якобы «уже нет». И цифра в 5 млн га «пропавшей» земли была надута не случайно и имела целью не только пиар- , но и вполне ощутимый экономический эффект.

Это объясняет, почему ОТГ получили именно 2 млн га земли, хотя по статистике самого же Госгеокадастра им причиталось более 4 млн га (1,6 млн га в аренде + земли запаса 1,4 млн га + постоянное пользование 1,3 млн га).

Если бы было принято решение передавать только абсолютно свободные земли, то есть земли запаса, то таких у государства 1,4 млн га. Так как указ президента специально оговаривает, что передаче не полежат земли подготовленные к продаже на аукционах, а это на сегодня 339 тыс га, то по такому принципу ОТГ должны были получить 1 млн га.

Но цифра была определена произвольно, чтобы обеспечить 5 млн га «зрады» и создать люфт для передачи.

Из этих 5 млн га, скорее всего:

1 млн га действительно украден

2 млн га существовали изначально только на бумаге, и инвентаризация выявляет это

2 млн га – это земля, которая должна была уйти в ОТГ, но осталась негласно в ведении Кадастра и которая теперь может нарезаться.

Возможно совпадение, что за несколько недель форума в Чернигове Роман Лещенко провел серию встреч с представителями крупного бизнеса. Как рассказал один из посвященных в ход переговоров, на этих встречах звучало предложение не передавать ОТГ сельхозземли в регионах, интересных той или иной компании. Среди прочего указывалась Днепропетровская и Львовская области.