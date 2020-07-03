Надо ограничить влияние российских медиа в Украине так, как это было в свое время в США в 30-х

Последние данные социологов Центра Разумкова, пока официально не обнародованы, но не оставляют сомнения – голоса избирателей интенсивно идут от Зеленского. У него около 25 процентов президентского рейтинга, против 56% прошлой осенью.

Впрочем, сообщество радикальных ненавистников действующего президента не имеет никакого повода для радости. Эти голоса идут к политическим силам, ориенованих на Россию.

Так, по разным социологическим исследованиям, пророссийские ОПЗЖ и партия Шария набрали в сумме от 2.5 до 5%.

На пророссийском фланге сейчас оживление. За разочарованных в зеленой идеи борются одновременно несколько политических проектов, у них сейчас горячая пора.

На патриточно-прозападному крае политического спектра – наоборот, стагнация. “Голос” потерял в рейтингах, других новых проектов пока не видно.

Парадоксальная ситуация – наиболее пассионарная и энергичная часть общества никак не может выйти за пределы улицы, создав прочное представительство во всех органах власти и имея политиков харизматов, которые привлекали бы голоса «нейтральных» избирателей.

Почему так произошло?

Конечно, за это ответственны в первую очередь сами украинцы. Но на втором месте находятся страны Запада, которые допустили большие ошибки в своих отношениях с Украиной.

Несмотря на свое влияние на стратегические институты в Украине – Нацбанк, Нафтогаз отдельные министерства – Запад допустил агрессивную экспансию в украинское информационное пространство российского капитала. Последнее, что стоило сдавать России – это украинские телеканалы, тем не менее, это было сделано.

В настоящее время около 90% аудитории телеканалов фактически контролируется русскими. Это, во-первых, Медведчук с его медиа-холдингом, это Интер, это новые реалии собственности “1 + 1″ и соответствующие сюжеты и программы (вспомним сюжет о «тайных биолабораториях США» или «Право на власть” о пленках Деркача). Это значительная часть местных телеканалов, которые переходят под контроль пророссийских сил.

Степень пропаганды, которая происходит на украинском телевидении, сейчас превосходит все возможные ожидания. Если на фронте, к счастью, сейчас затишье, то силы российских специальных информационных операций сейчас работают в полную силу.

О любых журналистских стандартах можно забыть. Так же нельзя не вспоминать и о способности украинских регуляторов этому валу пропаганды противостоять.

Мировоззренческое противостояние уже выплескивается на улицы, что подтверждает попытку начать новый виток насилия.

Что можно противопоставить такому воздействию?

Нужны активные действия украинской власти совместно с Западом именно в медиа-сфере. Надо ограничить влияние российских медиа в Украине так, как это было в свое время в США в 30-х, когда нужно было дать информационный отпор нацистской пропаганде, или как это происходит сейчас, когда идет защита от пропаганды коммунистического Китая.

Это ограничения на владение СМИ для лиц, имеющих тесные связи с агрессором. Это стандарты отчетности, которые будут очень обременительными для пропагандистов, которые кормятся непосредственно с российских финансов. Это усиление медиа-регуляторов.

Нельзя допускать информационные диверсии прямо у себя под носом, особенно когда Украина уже знает им цену – в тысячах убитых, в миллионах переселенцев, в триллионнах экономических убытков.

И Запад, который традиционно играет роль модератора в вопросах свободы слова, должен здесь выступить активно, если не хочет потерять Украину.