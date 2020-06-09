Президент Зеленский решил прописать функции первой леди в законе. Он не первый, кому пришла в голову такая идея, но Эммануэлю Макрону она стоила почти 10% поддержки электората. К тому же причина, которая побудила президента писать закон, в нем самом, а не статусе первой леди.

Итак, идея закона у Владимира Зеленского возникла после того, как его жена написала письма поддержки врачам, а один из них в ответ потребовал сказать, где обещанные ему 300%.

“Проблема в том, что нет законодательства, которое регулирует институт первой леди. Я в этом уверен сейчас. У первой леди, по крайней мере в будущем, должны быть обязанности. Я так считаю. Серьезно говорю”, — сказал президент “Украинской правде”.

“Тогда люди, выбирая президента, будут понимать, что должна делать первая леди. Не будут у нее спрашивать (чем она занимается). Я, кстати, хочу сейчас разработать с женой и ее помощниками законопроект, на законодательном уровне закрепить этот вопрос. Здесь не нужно никакое бюджетное финансирование”, — сказал президент.

Проблема в том, что то, чем занимаются первые леди, – это некие неписанные правила. И их сфера – это благотворительность, культурные программы и программы, связанные с развитием детей.

Именно над этим работают офисы первых леди, часто получая деньги от частных лиц. И некоторые за это часто попадают под критику, поскольку их фонды становятся для многих бизнесменов возможностью получить лояльность власти.

За это много нелестных слов было сказано в адрес Людмилы Кучмы и Екатерины Ющенко, чьи фонды были неприкрытой формой лоббизма.

У семьи Порошенко был свой благотворительный фонд еще до того, как Марина стала первой леди. Но это не значит, что она избежала критики.

Жене пятого президента досталось и за утреннюю гимнастику на канале Рината Ахметова, и за плохое владение украинским языком, и за то, что возглавила Украинский культурный фонд и могла распределить… аж 200 миллионов гривен.

Людмиле Янукович не повезло куда больше. Вся нелюбовь оппонентов к мужу вылилась в издевательства над ее внешностью и шутки над неправильным ударением в словах. Президент-беглец редко выводил в люди свою жену, жил с любовницей, так что про культурные программы Людмилы Янукович никто особо и не спрашивал.

Екатерина Ющенко, еще не став первой леди, получила такую психологическую атаку, что у многих бы сдали нервы. 2 года избирательных кампаний она слушала из каждого медведчуковского и российского утюга, что она американский шпион.

Елене Зеленской за первый год работы первой леди доставалось в основном за одежду – то, что у нее то туфли не в цвет костюма, то вышивка не та.

Но разбор внешности первых леди – вещь очень традиционная. Ведь одежда, слова, поза, улыбка первой леди – это тоже часть политического этикета.

“Это было ужасно. Стоило мне сказать или сделать что-то не так, и мы могли оказаться на пороге Третьей мировой войны”, – приводят женские журналы цитату Нэнси Рейган.

Мишель Обама получила порцию критики за то, что приобняла королеву Елизавету со спины. По протоколу это считалось непозволительным.

Мелания Трамп два года назад попадала в скандалы за то, что ехала спасать людей в туфлях на 10-сантиметровой шпильке, либо за то, что пришла к детям в куртке с надписью “Мне все равно”.

Хиллари Клинтон регулярно критиковали за брючные костюмы. Так что скандал вокруг уместности желтого платья Елены Зеленской на интронизации императора в Японии – еще цветочки.

Жену Эммануэля Макрона Брижит тоже не раз обижали за ее внешний вид. При чем делали это даже официальные лица.

Один из сторонников президента Бразилии Болсонару высмеял 66-летнюю Брижит Макрон, опубликовав в Facebook две фотографии: одну – жены Макрона, а вторую – жены Болсонару Мишель, снабдив комментарием: “Теперь вы понимаете, почему Макрон преследует Болсонару?”

Официальный аккаунт Болсонару на это ответил: “Не оскорбляй его, приятель, ха-ха”.

Потом комментарий удалили, но осадок остался. К тому же следом еще один бразильский министр назвал Брижит некрасивой.

Во Франции Брижит Тронье досталось за то, что она вопреки этикету становилась рядом с мужем, а не за его спиной. Так что некоторые французы стали негодовать из-за того, что такими темпами Брижит скоро будет стоять впереди президента. А зная о влиянии первой леди Франции на мужа, в шутке была большая доля правды.

Но самый большой скандал с женой Макрона случился, когда ее муж решил узаконить ее статус.

Еще во время предвыборной кампании в 2017 году Макрон обещал сделать статус первой леди Франции официальным, считая текущую ситуацию неправильной, ведь жена президента не обладает официальным статусом, но ее расходы финансируются Елисейским дворцом.

Макрон предлагал заложить в бюджете отдельное финансирование на офис первой леди. Но сделал он это после того, как в пылу борьбы против Франсуа Фийона, чья жена незаконно использовала средства от Европарламента, предложил законопроект о том, чтобы запретить депутатам брать на работу родственников.

Французы сочли это двойными стандартами, и 290 тысяч человек подписали петицию с требованием не предоставлять супруге президента официальную позицию.

За время скандала вокруг статуса первой леди рейтинг Макрона упал на 7%.

Пока законопроекта в Раде нет, трудно представить, как на него будет реагировать украинское общество. Но на фоне некоторых законодательных инициатив “слуг” это может больно ударить по президенту.

Не говоря уже о том, что законопроект никак не спасет жену президента от гнева и желчи, что и стало причиной идеи Зеленского.

Закон о первой леди не решит вопрос того, что не надо президенту обещать того, что он сделать не может. Никто не просил его страдать острой формой популизма и обещать 300% надбавки, а потом их не выплачивать.

И инициатива президента – это всего лишь попытка сделать виноватым в истории с женой не себя, а что-то эфемерное, чего нет в реальности.

Если президент хочет избавиться от негативных эмоций, то ему, наверное, нужно изучить опыт президента Туркменистана Бердымухамедова, лидеров Китая и Серверной Кореи, начинать запрещать чиновникам красить волосы, писать книги, как спас лошадь от коронавируса, отключить интернет и тихо благоденствовать.