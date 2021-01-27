В нашей стране и за ее пределами точно есть сила, которая понимает о власти все. И именно эта сила - здесь я говорю о Кремле и его пятой колонне, может вполне сделать и Зеленского, и нас всех инструментом, который президент так любовно прописывал под себя.

В американской евангелисткой культуре есть выражение: «Что бы на твоём месте сделал Иисус». Подразумевается, что каждый христианин в своей жизни должен руководствоваться именно этим принципом – соотносить свои поступки с человеком, бытие которого выступает этическим камертоном для верующего. Этот принцип парадоксальным образом применим и в нашей действительности. Каждое решение, принимаемое властью стоит проверять простой фразой: «Что бы на твоём месте сделал Медведчук?».

Иными словами, в период российской военной, политической, экономической и информационной агрессии каждое решение надо прогонять через стресс-тест относительно того, какие выгоды приобретает Кремль в случае реализации управленческого решения. Уверен, что президент Владимир Зеленский, человек который постоянно ищет своим взглядом взгляд Путина, вряд ли размышляет в этом ключе.

Во время внесения законопроекта о народовластии посредством украинского референдума Зеленский вряд ли задумывался о чем-либо кроме собственной выгоды. В конце-концов, тезис о прямой народной демократии, которая может отправляться в обход власти парламентских барыг, был краеугольным камнем его политической программы.

Не случайно и то, что законопроект этот был проголосован именно сейчас. Рейтинги действующего президента сыпятся. На излёте контроль над собственной фракцией в парламенте. Что подтверждается и средним уровнем голосования президентской фракции – 170-180 голосов из 246. И тем, что вопрос исключения находящегося под санкциями США депутата Дубинского во фракции не ставился на голосование – слишком велик был риск не получить большинства.

В этих условиях надо что-то предпринимать. После того, как парламент «Слуг народа» фактически обнулил сам себя, отдав право как законодательной инициативы, так и отмены законов в массы, Владимир Зеленский должен довольно потирать руки. Одним решением он сделал их всех – и своих и чужих. И теперь ничто якобы не сдерживает президента от того, чтобы доказать свою народность наплевав и на Верховную Раду и на правительство.

Закон о народовластии и правда создаёт для президента огромные возможности для политического манёвра. Ведь теперь он получает шанс для того, чтобы остаться с народом один на один. Рада «Слуг» скурвилась, в правительстве – идиоты. Не беда! Давай-ка, дорогой украинский народ, сделаем их вместе ещё раз! Вот тебе прекрасный вопрос для референдума: кто за то, чтобы солнце каждый день вставало на Западе, а садилось на Востоке? Поднажмем, проголосуем в едином порыве. Покажем этим политиканам где раки зимуют! В обсуждении этого закона все комментаторы обсуждают одно: конечно же референдум является главным инструментом авторитарного режима.

Вспоминают тут и Гитлера с его диктаторскими полномочиям, полученными посредствам референдума. И Лукашенко, который смог обойти за счёт референдума ограничения по срокам баллотирования. И Путина с его обнулением. Все прекрасно понимают, что результаты референдума – это правильно сформулированный вопрос помноженный на должный уровень пропаганды.

И главная дискуссия состоит в том, не сможем ли Зеленский использовать этот инструмент для консолидации своей власти. Ответ для меня очевиден: не сможет. Потому что даже не думает в этом ключе. Власть Зеленского и так более чем консолидирована. Свой парламент и своё правительство. Проблема президента состоит в другом – он вообще не понимает что с этой властью делать. Как удержать ее, как контролировать свои кадры. Что с этим всем делать! Лайкозависимый и падкий на народную любовь Зеленский попросту не понимает каким образом использовать инструментарий власти для каких-либо отличных от собственного пиара целей. А референдум – это попросту ещё один инструмент.

Зато в нашей стране и вне ее точно есть сила, которая понимает о власти все. И именно эта сила – здесь я говорю о Кремле и ее пятой колонне, может вполне сделать и Зеленского и нас всех инструментом, который президент так любовно прописывал под себя. В Давайте пройдём текст на Медведчука. И поймём почему волшебная палочка-выручалочка популизма, которую Владимир Зеленский выстругивал для себя, может быть очень просто вставлена по известному адресу.

Итак, если бы я был Медведчуком, как бы я поступил? Во-первых, сразу же инициировал бы через собственную сетку референдум об отмене языкового закона! Собрал бы я, будучи Медведчуком, необходимые 3 миллиона подписей народной инициативы? Легко! Более того, превратил бы сбор подписей в реалити-шоу на полгода. Раз уж мы живем в стране-реалити-шоу, то почему бы и нет.

Во-вторых, я бы запустил сбор подписей за предоставление автономии Донбассу. Более того, использовал бы закон который прямо не запрещает сбор подписей на оккупированых территориях, для того, чтобы отправить группы с урнами и заверенными ЦИКом бюллетенями на территория ОРДЛО. Там ведь живут украинцы с нашими паспортами? Да! Автономия ведь прямо не противоречит Конституции? Нет! Так в чем проблема? Покажем единство украинцев! Поможем президенту в его миротворческой миссии! Какие претензии? Мы же тебе, Володя, помогаем! Ты ж за мир? Ну и мы за мир. За русский мир, но в конце-концов, «какая разница».

В-третьих я бы покачал на референдуме тему восстановления экономических связей с Россией, воды в Крым, газа. Да чего угодно! При этом, я не утверждаю, что подобный референдум был бы одобрен и проведён. Но сама инициациях этих тем в информационном пространстве смогла бы дестабилизировать общество и государство. И главное – загнать в цугцванг власть и самого Владимира Зеленского.

Как реагировать на подписи об автономии ОРДЛО? Что делать? Куда бежать? И все эти сценарии – это первое что мне пришло в голову! А головы съевшего собаку на поддельном «народовластии» Медведчука и изощренных кремлевских византийцев наверняка придумают ещё 100 и один способ того, как обратить закон народовластии против Украины. Есть здесь и другой аспект. С самого начала собственного президенства Владимир Зеленский безуспешно пытался выстроить здесь авторитаризма беларуского образца. Даже копировался «народный» стиль поведения Лукашенко.

От диктатуры нас спас непрофессионализм президента и его окружения, наличие системы политических сдержек и противовесов, пускай в форме конкуренции разных политико-олигархических групп, диверсифицированная не ресурсно-ориентированная экономика, ориентация Украины на Запад и зависимость от кредитов международных финансовых институтов.

Но Владимир Зеленский не вечен. Особенно в его президентской ипостаси. На смену ему придёт кто-то. Кто-то кто может быть более способным политиком. Кто-то, кто будет насаждаться не софитами и аплодисментами, а властью как таковой. Кто-то, кто сможет правильно и выгодно для распорядиться всеми минами, заложенными и забытыми действующим президентом. Кто-то, кто сможет выстроить здесь не опереточный, а вполне себе настоящий автоматизм. Кто-то, на ком украинская демократия закончится. И это – настоящая угроза действий Зеленского по разрушению институтов нашего государства. Угроза отложенная. Но от этого не менее зловещая!