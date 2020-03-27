С завтрашнего дня, 28 марта, украинцы смогут вернуться домой только на автомобиле или пешком.

Президент Владимир Зеленский в четверг заявил: уважаемые украинцы, кто не успел до пятницы – тот опоздал. Двери границы закрываются для пассажирских перевозок.

Премьер Шмыгаль сказал, что поток украинцев, которые возвращаются из-за границы, является единственным источником попадания коронавируса в Украине. И сказал, что этот поток будут ограничивать.

Предлагаю читателям вдуматься в глубину этого людоедства. Украинцы бегут с работы или учебы из стран, охваченных эпидемией, на относительно безопасную Родину, а та делает все, чтобы им это не удалось, причем открыто об этом заявляет.

При этом не делается ничего, чтобы предупредить заражение от тех больных, которые едут к нам обратно – кроме опроса и профанноо температурного «скрининга». Никто почему-то не вспоминает об обустройстве зон для карантина, как это делают многие страны с теми, кто въезжает. Не идет речь и о тотальном тестировании тех, кто въезжает – объективно, видимо не хватит тестов. Просто хотят запретить, и все – выживайте, как можете.

Напрямую Кабмин, конечно, закрыть въезд не может. Статья 33 Конституции Украины, часть вторая говорит нам, что «гражданин Украины не может быть лишен права в любое время вернуться в Украину».

Да, действительно, бывают ситуации, когда разрешается установление особого режима въезда и выезда. Но для таких исключений Конституцией предусмотрена только одна процедура, которая позволяет временно нарушать права и свободы граждан. Это – введение чрезвычайного положения (ЧП).

Оно вводится так: решение СНБО вводится в действие указом президента, и подтверждается парламентом.

Не впускать людей без введения ЧП – не-за-кон-но!

Но забудем о правовых материях и обратимся к элементарной логике, и замеряем глубину дна, на которое спустился уровень мысли наших чиновников.

Откуда такой эгоистичный и глупый подход, почему не использовать опыт соседей, и не устроить карантинные лагеря? Это не супердорогая процедура, ее применяют сейчас везде по миру, почему отказываются от нее?

Какой смысл тогда иметь общее государство, если в момент беды можно так взять и отгородиться от части своих граждан? Даже во время активной фазы боевых действий на Востоке было движение через линию фронта, ехали маршрутки – почему мы сейчас, имея миллиардные ресурсы бюджета, нацгвардию и армию, мы не можем направить эти ресурсы на ту цель, ради которой мы терпим весь этот нелепый государственный аппарат – на спасение членов нашего сообщества?

Наконец, кто захочет, тот доберется, но чиновники делают все, чтобы по дороге больные заразили еще больше и своих, и чужих, и дорога стала им еще тяжелее и дольше.

Этот шаг – идеальная чиновничья подлость, это столь же безнравственно, как и противоправно.