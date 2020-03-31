В Киеве вторник начали тестировать на наличие коронавируса всех пациентов с воспалением легких. Об этом заявил 31 марта на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

В условиях больницы – это логичный шаг. Между тем те, кто уже переболел воспалением легких или имел несколько недель температуру сами начинают диагностировать себе заражения коронавирусом. Иногда это нелепо, но не всегда.

Может, это вирус, может, и нет

Еще в начале года многие СМИ писали о вспышке пневмонии на Тернопольщине. Тогда в одной из больниц областного центра с таким диагнозом оказалось 50 человек, несколько пациентов умерли. Врачи заведения говорили, что журналисты слишком «сгустили краски», и вспышкой это вряд ли назовешь: количество больных было едва больше, чем поступает к ним каждый сезон. В начале апреля Тернопольская область – лидер по количеству зараженных коронавирусом. По состоянию на 31 марта здесь 78 случаев болезни, в том числе – у 27 медиков.

Пульмонолог одной из больниц Киева допускает: тем, кто переболел в Тернополе в январе, сейчас вполне целесообразно было бы сделать тесты на коронавирус. Это многое дало бы для понимания ситуации:

«Как вариант – им сейчас можно сделать экспресс-тест. Такие тесты регистрируют не один вирус, а антитела, которые вырабатываются на возбудитель и сохраняются в организме достаточно долгое время. Поэтому если там в январе действительно были больны «короной», сейчас экспресс-тест мог бы показать положительный результат».

По состоянию на 31 марта в Украине официально есть 8 пациентов, выздоровевших от COVID-19. И не совсем ясно, как определяют это выздоровление, говорит пульмонолог.

«Пациент считается излеченным, когда у него дважды, через 2-3 дня подряд, ПЦР-тест демонстрирует отрицательный результат. Никакие экспресс-тесты такого не покажут. У меня большие вопросы и к тем бригадам, которые показательно выезжают делать такие тесты. В идеале мазок должен делать именно врач в инфекционном отделении. Совсем другое дело – лаборант на выезде. Забор проводят через нос: берут соскоб с задней стенки носоглотки. Важно «захватить» верхний слой слизистой оболочки, иначе анализ не покажет достоверного результата».

Рост количества вирусных пневмоний в Украине регистрируют ежегодно во время эпидсезона. Есть немало тех, кто оказался в больницах с пневмонией еще до карантина в марте. Большинство опрошенных «Буквами» врачей говорят, что тест таким делают разве в случае ухудшения состояния. Тех, кто уже переболел и выписался, тем более не будут тестировать без оснований.

Председатель ОО «Всеукраинский респираторный клуб», кандидат медицинских наук Евгений Симонец говорит, что фиксировал в Киеве за последние несколько месяцев немало вирусных пневмоний. Во многих случаях лабораторные исследования так и не доказали, что их причиной был именно тот «традиционный» сезонный грипп:

«Какого-то кардинального увеличения заболеваемости я не видел. А вряд ли уже получиться доказать, были ли те пневмонии именно от коронавируса. Сейчас можно это только предполагать. Но обратите внимание: сезонные вирусные пневмонии всегда есть. Их всегда немало, и смертность от них тоже достаточно высока. Я наблюдаю пациентов с воспалениями легких, но они делали экспресс-тесты за свой счет. Хотели знать для себя, что это не COVID-19. Но это все равно не точные результаты. Ведь мы знаем, что достоверность экспресс-тестов невысока. Более достоверные тесты, ПЦР-диагностику, делают мало. Поэтому мы и видим такой низкий уровень официально подтвержденных диагнозов. Я более чем уверен, что больных значительно больше».

До недавнего времени ПЦР-диагностику в Киеве активно делали частные клиники. На них быстро росла цена: с 3 тысяч до 4, а в течение марта – до 11 000. Известны случаи, когда компании заказывали по несколько таких тестов для диагностики работников. Но частным учреждениям недавно запретили проводить такие тесты, потому что несколько раз там скрыли подтвержденные случаи COVID-19. Государственные лабораторные центры, где их делают, есть преимущественно в областных центрах. Перед началом карантина в Киеве говорили, что купили 5000 экспресс-тестов для больниц и аэропортов города.

Симптомы могут быть какие угодно

В соцсетях часто пишут, что COVID-19 отличить от других болезней не так сложно: при нем наблюдается сухой кашель, высокая температура, становится трудно дышать, а насморка нет. Но врачи говорят: те же симптомы есть и при других болезнях. Этот вирус все же малоизвестный, поэтому симптомы могут случиться любые. Бывает, что кто-то переболел якобы простудой, даже не думал сдавать анализы, а у него в это время был COVID-19. А бывает и наоборот – быстрый ход болезни и сильная пневмония.

«Подозрений на коронавирус на самом деле очень много. Сейчас к семейным врачам в 80% обращаются по поводу ОРВИ. Это очень похоже на коронавирус. У всех преимущественно одинаковые симптомы, но в основном это легкая форма болезни. По моим наблюдениям, из 10 человек 1-2 нуждаются в госпитализации. Точных цифр по пневмониях не назову, но их достаточно», – говорит семейная врач Марианна Когут.

Сезон ОРВИ и дальше продолжается, а врачи подтверждают сходство симптомов COVID-19 с простудами. Семейная врач Дарья Дмириевская делится наблюдениями:

«У меня сейчас много людей с затяжной ОРВИ, невысокой температурой, но которая держится в течение 10-15 дней. Есть и минимальные другие симптомы, но изменений в анализах и вирусных изменений нету. Тестировать их пока не могу, состояние легкое, но подозреваю, что может быть коронавирусная инфекция».

Другие коллеги наблюдают где-то такую ​​же картину. «Пока из всех своих пациентов я подозреваю коронавирус только в одной, прошу ее сидеть дома и регулярно ей звоню. Очень прошу если станет хуже – непременно вызвать скорую», – говорит врач Мария Петровна.

Своих пожилых пациентов она перевела на домашний режим, и просит не шататься на свидание в больницу. Говорит, слушаются.

Впрочем, признается она, даже врачи с 30-ичним стажем не застрахованы от паники. «Недавно коллега сбросил какой-то протокол протекания болезни, я прочитала и испугалась – у меня была пациентка с такими же симптомами. И я контактировала с ней. Имею тот самый приличный возраст, поэтому и волнуюсь», говорит женщина-врач. Впрочем, уже через минуту она показывает шутку с вайбера о лекарствах от коронавируса.



«Самое обидное, что сбросила его вчера знакомой, а она переспросила, дорогие ли лекарства и где приобрести. Люди очень некритично относятся к информации в интернете. Один пациент прислал недавно статью, что лучшее лекарство от Covid-19 – это чай»- жалуется врач.

Она очень просит пациентов не бежать в поликлинику, если кажется, что у вас именно коронавирус.

«Честно говоря, мы не готовы к встрече с коронавирусом. У нас один противочумный костюм на всю поликлинику – это все. Выходим мы к пациенту в одной маске и перчатках. Если мы сделаем тест и это будет коронавирус, то должны идти на карантин. У меня в поликлинике и так сейчас работает один врач, другие болеют ОРВИ. Если же еще принести и коронавирус, то это парализует поликлинику», – жалуется терапевт.

“Поэтому хорошо, что Ляшко предложил делать спецбригады”, – говорит она.