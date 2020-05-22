До выборов президент США менее полугода, а Украина опять оказалась в эпицентре борьбе демократов и республиканцев. И президента Зеленского, как и год назад, заставляют встать на сторону одной из команд. На этот раз из-за истории с «пленками Деркача».

19 мая, перед пресс-конференцией президента, нардеп Андрей Деркач обнародовал записи, где говорят вроде Петр Порошенко и экс-вице-президент США Джо Байден. В них говорится частности о вопросах отставки правительства, назначении нового премьер-министра и увольнение генерального прокурора Виктора Шокина. Байден добивается освобождения последнего. На что Петр Порошенко говорит, что пока не может этого сделать, потому что в Раде нет коалиции.

Почему пленки Деркача огорчили окружение Трампа

Несмотря на громкие заявления Деркача о том, в эти записи позволят обвинить Петра Порошенко в государственной измене, потому что страной управлял не он, а американский чиновник, на самом деле в записях нет ничего принципиально нового.

Еще в 2015 журналистам было известно, что Байден давил на Петра Порошенко, чтобы Арсений Яценюк стал вдруг премьером. Так же Байден сам публично рассказал о том, что фактически шантажировал президента Украины, не даст миллиард долларов помощи, если не будет освобожден генпрокурор Шокин.

В штабе Джо Байдена заявили, что «пленки Деркача» сфабрикованы.

«Они в значительной степени отредактировали записи, и это все не более, чем дырка от бублика», – заявил пресс-секретарь Байдена Эндрю Бейтс, которого цитирует The Washington Post.

Петр Порошенко также назвал записи скомпилированными, и подчеркнул, что их могли получить через офис действующего президента.

«Звуковые файлы, которые вчера демонстрировал выпускник Высшей школы КГБ им. Дзержинского в Москве (имеется в виду Деркач – ред.), – сфабрикованы. Но сырье они могли получить, в частности, в Офисе действующего президента. СБУ должно расследовать, кто это сделал. С чьей санкции? Кому это выгодно? Потому что все это вылилось в спецоперацию против стратегических отношений Украины с Америкой, ключевым нашим партнером, способным сдерживать Россию. К сожалению, есть прописные истины геополитики и дипломатии, которые дилетанты не в состоянии усвоить даже за год активной практики », – заявил Порошенко на странице в фейсбуке.

Впрочем в Офисе генерального прокурора против Петра Порошенко уже открыли производство о государственной измене.

Сведения внесли в ЕРДР по двум статьям: часть 1 статьи 111, часть 2 статьи 364 (государственная измена и злоупотребление властью). Сделали это по обращению Виктора Шокина, а само решение вынес одиозный судья Сергей Вовк.

Президент Владимир Зеленский на своей пресс-конференции отреагировал на эти «пленки».

«Это не последний звонок, который увидят украинцы. Реагировать должна прокуратура», – заявил президент.

Фраза интересна именно в контексте того, откуда взяли материал.

Сказки Деркача и экс-прокурора Константина Кулика, что их передали журналисты, можно рассказывать только первоклашкам, но даже тех вряд ли удастся убедить.

Вполне вероятно, что сделали это через одно из подразделений СБУ (скорее всего, даже не ставя в известность непрофильного главу спецслужбы).

По информации Букв, в штабе Трампа не обрадовались такой активности Деркача. Дело в том, что там готовили более масштабный выброс, где бы речь шла о том, что Байден действительно во время своих бесед с украинскими топами просил не трогать Burisma.

«Насколько я понимаю, что часть этих записей имеют наши, американцы и русские. И кто-то решил первым услужить Трампу в борьбе с Байденом», – говорит собеседник Букв.

Если выяснится, что утечка произошла не без помощи украинских спецслужб, Украину ждет очередная серия скандала и очередные проблемы в отношениях с США.

Как Украина затащили в конфликт

Байден и Трамп главные конкуренты на нынешних выборах. Но их заносная борьба идет уже 5 лет.

Год назад, в лобби парижского отеля группа людей одевала пожилого мужчину. Этого человека звали Руди Джулиани и он ехал в французский сенат для выступления. На самом деле, в Джулиани там также была кулуарная встреча с руководителем САП Назаром Холодницким, в рамках которой он хотел обсудить возможность возбуждения в Украине дела против Джо Байдена. Это произошло после того как генпрокурор Юрий Луценко сказал, что в Украине такое производство невозможно.

Окружение Джулиани в лице Льва Парнаса и Игоря Фрумана не скрывало раздражения по этому поводу. Оба мужчины в это время активно мигрировали между Киевом и США, пытаясь выйти на президента Зеленского и договориться с ним о расследовании.

В Киеве возможность этой встречи активно сопротивлялись Сергей Лещенко, Александр Данилюк и новоназначенный глава Офиса президента Андрей Богдан.

Впрочем в Киев все же послали сигнал, если Зеленский хочет когда-то встретиться с президентом США, ему нужно начать контактировать с Джулиани.

И через несколько месяцев такие мосты и стал наводить действующий председатель ОП Андрей Ермак.

Получалось довольно успешно. Представители Джулиани в декабре уверяли Буквы, если бы все пошло так и дальше, то если не сам Трамп, то госсекретарь США Майкл Помпео был бы в декабре на встрече «Нормандии» в Париже.

“Согласитесь, что если бы за столом были американцы, это был бы совсем другой диалог с Путиным”, – говорили представители Джулиани.

Но не получилось.

В конце сентября американские журналисты стали активно интересоваться у украинских коллег, что они знают о замораживании военной помощи. А потом вспыхнул скандал из-за того, что так Трамп “уговаривал” Зеленского начать расследование Байдена. Причиной стало заявление некоего информатора.

Есть версия, что о подробностях разговора президентов демократам сообщил бывший секретарь СНБО Александр Данилюк, что и стало настоящей причиной его отставки.

25 сентября спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила, что Конгресс США начинает официальное расследование в отношении импичмента президента Трампа. В декабре конгресс объявил об импичменте Трампу, но уже в феврале он был оправдан и остался в должности.

Таким образом, все, чего добились технологи демократов с момента президентской гонки в 2016 – это посадить его технолога Пола Манафорта.

А вот озвученная в Украине Сергеем Лещенко и Виктором Трепаком амбарная книга не смогла должным образом сыграть против Трампа, как и обвинения президента США в том, что он давил на Владимира Зеленского, пытаясь выменять военную помощь Украине в обмен на дело против Джо Байдена.

Впрочем демократы и их сторонники в Украине достаточно раздраконили Трампа и его окружения, чтобы он хотел отомстить Байден. И это желание использовали в своих интересах различные игроки.

В том числе россияне, для которым важно ухудшить отношения Украины и США.

В течение последней недели мы видели ряд действий, которые подтверждают эту гипотезу.

Уже несколько недель журналист Дмитрий Гордон, изображая из себя украинского шпиона, на самом деле через свои интервью рассказывает Украине историю, что она потеряла Крым и часть Донбасса из-за действий предыдущей власти.

Между тем депутат Деркач выносит записи пленок, где рассказывает, что Петр Порошенко и правительство Украины фактически находился в ручном управлении Джо Байдена.

В четверг в эфире «Право на власть» провозглашается тезис, что все это время США фактически финансировали Украины за счет ее собственных средств, которые были размещены в фонде Franklin Templeton.

Про фонд немного объясним. Еще в апреле 2015 года российский бизнесмен, заместитель главного редактора “Новой газеты” Александр Лебедев написал, что крупнейший кредитор Украины – американский инвестиционный фонд Franklin Templeton Investments – мог приобрести украинские евробонды за счет людей, приближенных к экс-президента Виктора Януковича.

Речь шла о 7,6 млрд долларов.

В 2015 этот долг был реструктуризирован Натальей Яресько, и Украина по нему платит 700 млн в год.

Будучи генпрокурором Юрий Луценко пытался добиться возвращения этих средств, но пока это уже нереально, потому что они выкуплены третьей стороной.

Мария Йованович не позволила Луценко ехать в США на переговоры по этому делу. Проверять Franklin Templeton для демократов было невыгодно. Сын основателя фонда Джон – один из крупнейших доноров Демократической партии.

Зато подсвечивать эту историю сейчас выгодно команде Трампа и россиянам.

И явно не случайно в конце вчерашнего выпуска «Права на власть» ведущая Наталья Мосейчук заявила, что комплекс неполноценности по отношению к России Украина заменила на неполноценность от США.

Байден не раз оказывал давление на руководство Украины в политических вопросах. Не только при увольнении Шокина. Он также защищал премьерство Арсения Яценюка в 2014-м.

Так же сейчас давит и Дональд Трамп.

Но подсвечивая эти истории, кое-кто пытается сделать так, чтобы на этом фоне Россия выглядела уже не врагом, а просто сильной страной, которая может выть нити из слабой Украины.

И если Владимир Зеленский позволит втянуть себя в эту борьбу, однажды он так же как и Янукович окажется перед объятиями (читай когтями) России.