Уходящий год, вне всякого сомнения, войдёт в историю текущего столетия не просто как одна из самых важных его дат, но, возможно, как время настоящего начала этого самого столетия - если не тысячелетия вообще.

До этого года мы искали дату, которая должна была символически отделить ХХ столетие от ХХІ-го. Конечно, проще всего было решить, что этой датой и был уже почти позабытый «миллениум», когда человечество встречало новое тысячелетие на праздничных площадях. Потом многие из нас – и я в том числе – назвали новой датой начала столетия 11 сентября 2001 года, день трагического уничтожения террористами башен-близнецов в Нью-Йорке.

Украинское столетие началось, пожалуй, с Майдана 2013-2014 годов, когда так и не ставшая настоящим государством переименованная советская республика рухнула, уступив место попыткам построить настоящую страну – попыткам, к которым осталось равнодушным большинство жителей Украины.

Но все это были очень условные даты. «Миллениум» – всего лишь повод для зимнего фестиваля, да и как праздник вообще может быть началом чего-либо? 11 сентября с перспективы сегодняшнего дня лишь подчеркнуло опасность глобального терроризма, с которой человечество сталкивалось и в ХХ веке. Действительно ли стал поворотным моментом для Украинского государства Майдан 2013-2014 год, мы поймем по результатам. Проще всего, по тому, удастся ли построить настоящее государство или Украина так и будет десятилетиями корчиться в судорогах, не умея выбрать свою дорогу между патриотизмом граждан, коллаборационизмом потенциальных россиян и мещанским равнодушием большинства жителей.

А вот пандемия – это действительно веха. Для всех. Потому что год, который мы даже не прожили – просуществовали – продемонстрировал, что будущее, которое многим грезилось как эпоха постоянного расцвета высоких технологий и торжества разума, может выглядеть совсем иначе. Что в противоборстве с природой человечество все еще выглядит перепуганным ребёнком, забытым взрослыми прямо посреди оживленной магистрали. Да, конечно, сейчас борьба с пандемией выглядит куда более успешной и солидарной, чем борьба со смертельно опасными болезнями в далеком, да и в не очень далеком прошлом. И, тем не менее, мы убедились, что глобальность современного мира превращает в глобальную опасность любое заболевание, любую проблему.

Что мы живем не в мире фантастических романов и даже не в мире побед Илона Маска, Пола Джобса или Билла Гейтса, а в мире, в котором никому не известный доселе вирус может запросто запереть миллионы людей в их собственных квартирах, поставить под вопрос выживание не только в физическом, но и в экономическом, и в социальном смыслах. И что выражение «нет лекарств» относится не к далекому прошлому, а к нашему сегодняшнему дню.

Конечно, мне могут сказать, что пройдет год-другой, большая часть населения планеты будет вакцинирована или получит естественный иммунитет, коронавирус мутирует в очередную разновидность гриппа и мы забудем о смертельной опасности, будто ее и вовсе не было. Но поколения, переживающие весь этот кошмар, будут теперь существовать с пониманием того, насколько хрупким является их существование и насколько легко оно может быть разрушено одним простым прикосновением неизвестности.

Из этого понимания могут быть сделаны и ожидаемые, и неожиданные выводы.

Первый из них понятен уже сегодня – это преждевременная смерть мирового популизма, превратившегося в самый настоящий политический мейнстрим нашего времени. И, конечно же, это тоже стало прямым следствием появления нового информационного общества, торжества иллюзии благодушия, веры огромного количество людей в то, что они имеют право на дилетантский эксперимент и что никаких последствий для них самих и их государств этот эксперимент иметь не будет.

Сейчас многие из этих людей уже в могилах, как, впрочем, и многие из тех, кто понимал опасность безответственного поведения своих соотечественников. А многим еще предстоит умереть в ближайшие месяцы или годы, пока человечество окончательно не совладает с опасностью – таковы жестокие реалии сегодняшнего дня. Именно поэтому человечество вновь учится ценить профессионализм.

Украинцам тоже придется к этому придти. Торжество украинского популизма представляет из себя, пожалуй, самую комичную, уродливую и провинциальную из всех вариаций на тему дилетантского торжества. Союз равнодушных, коллаборационистов и «полезных идиотов», обеспечивший нам в 2019 году этот печальный приговор, оказавшийся смертным для многих наших соотечественников, создал условия для непрофессионального и хаотичного руководства страной в условиях, когда она требовала профессионализма и четкости. И вывод очень прост: либо в 2021 году нам удастся покончить с хаосом, либо в год 30-й годовщины восстановления украинского суверенитета хаос покончит с государством. Не скрываю, что я все еще рассчитываю на первый вариант. Я считаю, что украинский цирковой популизм обречен на гибель вместе с популистскими правлениями других государств. И я очень хочу, чтобы он не забрал вместе с собой в могилу саму Украину.

Но есть еще одно очень важное следствие того, что произошло со всеми нами в 2020 году – что делать с «защитой от дурака»? Потому что до 2020 года мы могли следить за действиями коллективного разума – вернее, коллективного безумия – с определенным благодушием, тем более тогда, когда эти действия не угрожали демократии. Мы могли успокаивать себя, что наши соотечественники – и в развитых странах, и в странах, которые только начинают приближаться к цивилизованному миру – имеют полное право попробовать и убедиться в тщетности своих упований на чудо, на поиск простых ответов на сложные вопросы. Что, напротив, нужно дать им возможность попробовать – чтобы у них никогда не было ощущений, что им не дали осуществить свою мечту и проголосовать за очередного или внеочередного проходимца на выборах главы государства или за банду пиратов – на парламентских.

Теперь мы точно знаем, к каким последствиям может привести их дурость и наше благодушие: мы задохнёмся в собственной блевотине. Не сегодня, так завтра. И то, что на соседней койке будет задыхаться незнакомый идиот, уготовивший нам такую участь и будет заходиться в истошном крике его жена – если ее еще впустят в палату, конечно – не утешит ни нас, ни наших родственников. В смертный час злорадства нет.

Поэтому пока мы живы, нужно понять что делать. Не нужно себя обманывать – все мы за последние годы поняли, каким количеством безумцев окружены – и если бы только в Украине, если бы только тут! Мы еще не понимаем, как много людей сможет сделать правильные выводы из урока пандемии. А если не сможет? Как защититься от голосующего безумца и одновременно сохранить демократию, без которой человеческая цивилизация превратится в добычу проходимцев – не тех, кто побеждает на выборах сегодня, а тех, кому выборы не нужны?

У меня нет ответа на этот вопрос. Но я прекрасно понимаю, что именно поиск этого ответа и станет главным направлением развития человечества в ближайшие десятилетия, он и определит наше будущее. И на самом деле именно это и есть главный итог этого вязкого и пустого 2020 года.