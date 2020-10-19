Юрий Филюк продвигает общественные и бизнес проекты Франковска последние 12 лет. Все началось с нескольких киосков с мороженым, которые он открыл с друзьями во время отдыха. Сейчас за его плечами проекты в ресторанном бизнесе – «Urban Space 100», «Delikacia», «Fabbrica», общественная платформа “Тепле місто”, в арсенале которого проект визуального стиля города, организация художественных резиденций и марафонов. Последним его проектом стала реновация завода Промприбор из заброшенного постсоветского производства в современный бизнес кластер.
О том, как развивать социальные инициативы города и на что обращать внимание, а также как ограничить желание чиновников заниматься коррупцией Юрий рассказал в интервью Буквам.
Юрий, как Вы начали заниматься развитием социальных и бизнес проектов в Ивано-Франковске? Что побудило?
Дух предпринимательства был со мной с детства. Родители не имели возможности баловать нас с сестрой, поэтому приходилось быть изобретательным, и искать пути получения первых средств. Было и мытье машин и продажа губок. Хотели играть в баскетбол – самоорганизовались и сделали площадку. Тогда у меня произошло первое знакомство с социальным предпринимательством. Постепенно это перешло в студенческую активность в AIESEC (международная молодежная организация – авт.), где мы воплощали социальные проекты. Там я прошел путь от активиста до руководителя организации.
После обучения переехал в столицу, где мы с друзьями основали первый бизнес в финансовой сфере. Он успешно работал до 2008 года, однако с началом финансового кризиса пришлось его заморозить. Чтобы отдохнуть от всего, поехали на лето во Франковск, где между походами в горы и общением решили попробовать открыть киоск с мороженым. Начало работать, открыли еще один. Постепенно запустили ресторан. Но через несколько лет мы “уперлись в потолок”, нам не хватало драйва. Так впервые мы задумались над общественным сектором, где у нас возникла амбициозная цель – сделать город привлекательным для себя и гостей города. Плюс в этом процессе мне очень помогли родители, которые заложили основу – не следует сосредотачиваться только на материальных вещах. И с годами все перешло в хороший симбиоз, где мы смогли совместить бизнес, общественный сектор и социальное предпринимательство.
25 октября у нас в Украине пройдут местные выборы, люди выберут депутатов, мэров, а затем в них снова разочаруются. Вы были участником многих общественных проектов. Почему уже более четверти века независимости в Украине все происходит по одному и тому же сценарию? Можно ли людям привить желание заниматься развитием города самим?
Люди, которые идут в депутаты, по крайней мере должны обладать стремлением нести положительные изменения в своем городе и искать возможности развития. Но к этим задачам можно стремиться и достигать не только с позиции депутатства. Мы стараемся делать то же самое в “Теплому місті” (Общественная организация в Ивано-Франковске – авт.). На базе платформы за последние 6,5 лет было реализовано более 400 проектов по направлениям образования, искусства, новой экономики, урбанистики, экологии, устойчивой мобильности, новых медиа и социального предпринимательства. Именно это дало нам возможность запустить процессы взаимодействия и доверия между различными игроками. Ведь, чтобы реализовать большую часть этих проектов нам приходилось так или иначе объединять бизнес, гражданское общество и органы местного самоуправления на различных его уровнях. Это дало определенный сигнал обществу и показало, что не все вопросы решаются только сверху вниз. А что можно влиять на многие вещи, улучшать качество жизни самым и не ждать, чтобы кто-то из депутатов или мэр это сделал.
С чего начать?
Если ты хочешь влиять на изменения, то должен принять внутреннюю позицию, что ты и есть источник изменений и начать искать союзников. Ведь, когда мы говорим о совместных общегородских процессах, то один в поле не воин. Например, мэр, в нынешней системе один тоже ничего не изменит.
Если мы хотим, чтобы вокруг происходили изменения, то нужно внедрять те или иные реформы, а они, как правило, – непопулярны. И здесь уже от уровня осознанности и развития общества зависит насколько это сопротивление будет большим или малым. Поэтому любое супер прогрессивное руководство в городе всегда ограничено этой общественной рамкой. Это как с коррупцией. Если мы спросим о отношение к ней у украинцев, то 99% скажут, что оно отрицательное.
Однако, когда у среднестатистического украинца возникает ситуация с доступом к большим активам, то вдруг начинают возникать двойные стандарты. И мы, как украинцы, перестаем замечать, что мы действуем не так, как декларировали минуту назад по отношению к другим. В этом и есть проблематика. Поэтому, сначала нужно брать ответственность на себя. Понимать, что от нас самих зависит в какой стране мы живем, в каком городе, по каким улицам мы ходим и какова ситуация вокруг. А второй способ – посмотреть как я могу повлиять на ситуацию с той позиции, в которой я нахожусь если я предприниматель, или бизнесмен, или общественный деятель, или журналист. Каждый из нас может положительно влиять на общую ситуацию.
Предлагали ли вам партии идти в мэры?
На предыдущих выборах – да, на этих прямых предложений не было. Когда я занялся общественной деятельностью, я отмечал, что у меня не было и нет политических амбиций, по меньшей мере в Ивано-Франковске. Однако, зарекаться на всю жизнь я тоже не могу. В Ивано-Франковске мы выстраивали процессы вне политики и для меня важно, чтобы они работали и их нельзя было нивелировать. Поэтому, я не намерен идти в политику. И естественно – такие предложения перестали поступать.
Почему покидаете платформу “Тепле місто”?
Всему свое время. Я в организации со времен ее основания. Прошло уже 6,5 лет, это достаточно большой срок. Понимаю, что пора сменить лидера. Организация должна получить прилив новой энергии, новое видение, однако сохраняя оси и все институциональные основы, которые в нее были заложены основателями в начале. Преемственность очень важна, и это тест для нас: насколько нам удалось выстроить институт, который не зависит от персоналий, а действует в интересах первоначального видения.
Я сейчас полностью концентрируюсь на одном из проектов, который родился на базе “Теплого міста” – Промприлад.Реновация (Трансформация старого завода в центре Ивано-Франковска в инновационный центр: территорию взаимодействия людей, бизнеса, образовательных, культурных и социальных инициатив – авт.) . Он очень большой, амбициозный и требует очень больших моих управленческих ресурсов. Таким образом, я не отхожу резко от “Теплого міста”, а остаюсь рядом и буду создавать каркас поддержки новому руководителю или руководительнице.
Что дал за 6 лет этот проект городу и чему научил Вас?
Не мне это оценивать, это должны делать социологи и изучать реальные влияния, ведь они не являются линейными. На мой субъективный взгляд, к чему мы существенно приложили усилия, и что очень выразительно – это изменение подхода к инициативе.
Я четко помню ту атмосферу и общую культуру в обществе, когда мы только начинали выходить с какой-то хорошей инициативой для города, то в нас гарантированно со всех сторон летела критика и “рада”. Была большое общественное недоверие ко всему. Люди видели в этом политические, коммерческие или непрозрачные скрытые мотивы и ожидали, что их в очередной раз обманут. Так было и с Urban Space (общественный ресторан, инвесторами которого стали 100 человек, вложили по 1000 долл. 80% прибыли заведения идет на осуществление социальных проектов в городе – авт.), Его воспринимали как авантюру и мошенничество. А в результате – Urban методично начал давать результаты, и благодаря ему за все годы уже профинансировано 113 проектов городского развития на общую сумму в почти 3 млн грн.
Уже сейчас четко прослеживаются изменение этой парадигмы. В городе, по моим наблюдениям, появилось более 20 различных сред, профессиональных объединений, не являющихся политическими или коммерческими, которые объединяются по признакам общих интересов вокруг создания общественного благополучия и развития. Инициатива уже не наказуема. И если сейчас кто-то предлагает идею, то люди реагируют с интересом, комментируют, поддерживают, или ищут, как можно взаимодействовать. Мне кажется, это ключевая парадигма изменений, ведь это открывает простор для дальнейшего развития города в широких контекстах. Начался общественный диалог, в котором можно выработать совместные решения, а это ключевая компетенция, без которой нельзя развиваться и эволюционировать дальше, как городу, так и стране. Поэтому вся эта работа создала прецедент, когда выполняют то, что декларируют и не обманывают.
И если сейчас убрать “Тепле місто” из Ивано-Франковска, то процессы, запущенные им, будут работать без него, ведь их многие подхватили и делают теперь свои проекты. Люди перестали ждать, когда только власть для них что-то делать. А сами начали инициировать, приглашать органы власти к сотрудничеству. И я рад, что “Тепле місто” стало одним из тех драйверов, который предложил эту модель.
Есть ли универсальный рецепт, как развивать город? Или хотя бы городские инициативы?
Универсального точно не существует. Надо всегда смотреть на принципы, которыми пользуются. Мы верим в такие основные основополагающие позиции, что устойчивое развитие всегда движется снизу вверх. Надо искать способ развивать общество. И один из самых эффективных инструментов, это различные объединения: общественные, деловые, формализованные и неформальные. Мы живем в обществе с низким доверием, а любое развитое общество всегда имеет высокий уровень доверия. Соответственно, надо искать способ как натренировать доверие внутри общества.
Быстрее общество и город развивается тогда, когда есть слаженный синхронизированный диалог в треугольнике: гражданское общество, власть, бизнес. Когда все понимают, что можно не конкурировать, а сотрудничать. Или, по крайней мере, проговаривать общий вектор, и тогда совместные усилия умножают друг друга. Опираясь на эти принципы, мы делали все проекты и были открыты к диалогу. Затем социальный капитал рос, представители местной власти начали сами обращать внимание, хотя сначала пытались политизировать нашу работу. Но когда они увидели что мы не реагируем, тогда началась настоящее взаимодействие. Им тоже надо показывать результаты, и среди них есть разные люди, это все постепенно привело к продуктивному сотрудничеству.
С кем труднее всего работать в городе?
В украинских реалиях инертные и токсичные – это представители от власти. Но не следует обо всех одинаково думать. Чем дальше, тем больше я вижу светлых и искренних людей, которые попадают в те или иные органы местного или государственного самоуправления. Соответственно, если правильно выстраивать процессы и строить мосты, тем быстрее будут происходить трансформации и перестройки в системе постсоветского управления.
Мы выстраиваем совместные стратегии с различными департаментами по различным направлениям. Благодаря такому сотрудничеству, офис Управления инвестиционной политики горисполкома переехал на Промприбор, где на одной площадке теперь работает вместе с бизнесом и общественным сектором. И от такого сотрудничества вырастает общая эффективность. Например, инвестиционное управление только за сентябрь выиграло два международных гранта для развития городской инфраструктуры на 18 и 11 млн гривен.
Вы продаете франшизу Urban Space. Как она работает?
На данный момент у нас более 350 запросов из разных стран мира на франшизу Urban Space включая такие города как Сан-Франциско, Нью-Йорк, Торонто, Куала-Лумпур, Берлин и др. Это не B2B голоса, это франшиза, которая передается от неправительственной общественной организации (НОО) в НГО. Сейчас уже из реализованных – в Киеве, Urban Space 500. Ближайший к следующему старту был Мариуполь. Однако, в ситуации с пандемией мы решили не рисковать и не стартовать, пока не нормализуется рынок. Мы открыты к сотрудничеству, но не очень спешим. Идем в партнерстве только тогда, когда мы видим, что партнеры хорошо подготовлены, очень хотят и понимают куда они идут.
Ведь это проект, на котором они не получат прибыли. Он создается для города, является ресурсозатратным с точки зрения энергии, времени и работы. Поэтому, для того, кто за это берется это должна быть визийная составляющая. С партнерами из Мариуполя прежде чем перейти к действиям мы вели коммуникацию два года. Очень часты запросы на открытие франшизы от диаспоры, чтобы создать такой кусочек Украины на международной арене, ведь это то, что может Украину объединять. Но чтобы выйти за границу, она требует еще больше обработки, в первую очередь в юридическом поле.
Расскажите о Промприладе.Реновация. Что сейчас там происходит?
Работаем над новым корпусом, в котором должна развиваться образовательный компонент, компоненты развития региона с выходом на экономическую кластеризацию. В нем должен быть мейкерспейс на 2500 м кв., Научно исследовательские лаборатории, полноценная бизнес школа, которой еще нет в Ивано-Франковске, большой коворкинг, стартап экосистема с инкубатором и акселератором, школа для подростков и новых профессий для взрослых.
Недавно запустили следующий этап по привлечению инвестиций. Нашей миссией является создание большого социального эффекта для города, региона и страны, а также формировать экономическую добавленную стоимость для инвесторов. Всего на сегодня мы уже выкупили завод, привлекли $ 5,5 млн импакт-инвестиций благодаря 500+ инвесторам, ревитализировали 6200 м кв. площадей и имеем 25 резидентов.
Насколько повлиял карантин на деятельность Промприбора?
Непосредственно карантин повлиял на нас во время своих первых месяцев, когда часть функций была закрыта, но часть все же работала. Как только карантин смягчили, мы достаточно быстро восстановились. На данный момент работаем на 95% от стандартного объема. Недобор идет как раз по оффлайн мероприятиях. И они все равно проводятся, просто в ограниченном формате согласно норм безопасности. В целом наблюдаем абсолютно живую динамику и высокий темп, который был до начала пандемии. Планы по строительству и сдаче в эксплуатацию по проекту не изменились и до конца 2023 есть шансы все полностью завершить.
Как вообще делать социальные проекты в мире во время пандемии?
Сейчас любые проекты должны делать поправку на существующую ситуацию и на все потенциальные пандемии, так как это может стать новой реальностью. А это значит, что надо просто учиться адаптироваться к условиям которые есть сейчас, выстраивать оборонные режимы.
Безусловно, нужно научиться работать и в онлайне так же. Однако я бы не вычеркивал оффлайн. Мне кажется, что как раз баланс между оффлайном и онлайном является большой составляющей успеха любых проектов современности. Онлайн развивался и до того. А сейчас он получил еще больший стимул развиваться. Мы должны понимать, что такие функции как креативный мозговой штурм, уникальная атмосфера и магия общения не могут возникнуть в онлайне. А это значит, что надо думать, как в оффлайне обеспечивать безопасность для того, чтобы максимально уменьшать риски.
Например, если мы говорим о каком-то образовательном продукте, который раньше делали только оффлайн, то сейчас есть смысл сразу транслировать его в онлайн. Многие уже готовы только так потреблять контент, или не имеют возможности физически находиться в определенном городе. Но если мы говорим о человеческом развитии, то для нас важно сочетать оба формата. Те же, кто не будут включать онлайн форматы в свои проекты так или иначе будут вылетать с рынка постепенно.