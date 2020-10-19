Юрий Филюк продвигает общественные и бизнес проекты Франковска последние 12 лет. Все началось с нескольких киосков с мороженым, которые он открыл с друзьями во время отдыха. Сейчас за его плечами проекты в ресторанном бизнесе – «Urban Space 100», «Delikacia», «Fabbrica», общественная платформа “Тепле місто”, в арсенале которого проект визуального стиля города, организация художественных резиденций и марафонов. Последним его проектом стала реновация завода Промприбор из заброшенного постсоветского производства в современный бизнес кластер.

О том, как развивать социальные инициативы города и на что обращать внимание, а также как ограничить желание чиновников заниматься коррупцией Юрий рассказал в интервью Буквам.

Юрий, как Вы начали заниматься развитием социальных и бизнес проектов в Ивано-Франковске? Что побудило?

Дух предпринимательства был со мной с детства. Родители не имели возможности баловать нас с сестрой, поэтому приходилось быть изобретательным, и искать пути получения первых средств. Было и мытье машин и продажа губок. Хотели играть в баскетбол – самоорганизовались и сделали площадку. Тогда у меня произошло первое знакомство с социальным предпринимательством. Постепенно это перешло в студенческую активность в AIESEC (международная молодежная организация – авт.), где мы воплощали социальные проекты. Там я прошел путь от активиста до руководителя организации.

После обучения переехал в столицу, где мы с друзьями основали первый бизнес в финансовой сфере. Он успешно работал до 2008 года, однако с началом финансового кризиса пришлось его заморозить. Чтобы отдохнуть от всего, поехали на лето во Франковск, где между походами в горы и общением решили попробовать открыть киоск с мороженым. Начало работать, открыли еще один. Постепенно запустили ресторан. Но через несколько лет мы “уперлись в потолок”, нам не хватало драйва. Так впервые мы задумались над общественным сектором, где у нас возникла амбициозная цель – сделать город привлекательным для себя и гостей города. Плюс в этом процессе мне очень помогли родители, которые заложили основу – не следует сосредотачиваться только на материальных вещах. И с годами все перешло в хороший симбиоз, где мы смогли совместить бизнес, общественный сектор и социальное предпринимательство.

25 октября у нас в Украине пройдут местные выборы, люди выберут депутатов, мэров, а затем в них снова разочаруются. Вы были участником многих общественных проектов. Почему уже более четверти века независимости в Украине все происходит по одному и тому же сценарию? Можно ли людям привить желание заниматься развитием города самим?

Люди, которые идут в депутаты, по крайней мере должны обладать стремлением нести положительные изменения в своем городе и искать возможности развития. Но к этим задачам можно стремиться и достигать не только с позиции депутатства. Мы стараемся делать то же самое в “Теплому місті” (Общественная организация в Ивано-Франковске – авт.). На базе платформы за последние 6,5 лет было реализовано более 400 проектов по направлениям образования, искусства, новой экономики, урбанистики, экологии, устойчивой мобильности, новых медиа и социального предпринимательства. Именно это дало нам возможность запустить процессы взаимодействия и доверия между различными игроками. Ведь, чтобы реализовать большую часть этих проектов нам приходилось так или иначе объединять бизнес, гражданское общество и органы местного самоуправления на различных его уровнях. Это дало определенный сигнал обществу и показало, что не все вопросы решаются только сверху вниз. А что можно влиять на многие вещи, улучшать качество жизни самым и не ждать, чтобы кто-то из депутатов или мэр это сделал.

С чего начать?

Если ты хочешь влиять на изменения, то должен принять внутреннюю позицию, что ты и есть источник изменений и начать искать союзников. Ведь, когда мы говорим о совместных общегородских процессах, то один в поле не воин. Например, мэр, в нынешней системе один тоже ничего не изменит.





Если мы хотим, чтобы вокруг происходили изменения, то нужно внедрять те или иные реформы, а они, как правило, – непопулярны. И здесь уже от уровня осознанности и развития общества зависит насколько это сопротивление будет большим или малым. Поэтому любое супер прогрессивное руководство в городе всегда ограничено этой общественной рамкой. Это как с коррупцией. Если мы спросим о отношение к ней у украинцев, то 99% скажут, что оно отрицательное.

Однако, когда у среднестатистического украинца возникает ситуация с доступом к большим активам, то вдруг начинают возникать двойные стандарты. И мы, как украинцы, перестаем замечать, что мы действуем не так, как декларировали минуту назад по отношению к другим. В этом и есть проблематика. Поэтому, сначала нужно брать ответственность на себя. Понимать, что от нас самих зависит в какой стране мы живем, в каком городе, по каким улицам мы ходим и какова ситуация вокруг. А второй способ – посмотреть как я могу повлиять на ситуацию с той позиции, в которой я нахожусь если я предприниматель, или бизнесмен, или общественный деятель, или журналист. Каждый из нас может положительно влиять на общую ситуацию.

Предлагали ли вам партии идти в мэры?

На предыдущих выборах – да, на этих прямых предложений не было. Когда я занялся общественной деятельностью, я отмечал, что у меня не было и нет политических амбиций, по меньшей мере в Ивано-Франковске. Однако, зарекаться на всю жизнь я тоже не могу. В Ивано-Франковске мы выстраивали процессы вне политики и для меня важно, чтобы они работали и их нельзя было нивелировать. Поэтому, я не намерен идти в политику. И естественно – такие предложения перестали поступать.

Почему покидаете платформу “Тепле місто”?

Всему свое время. Я в организации со времен ее основания. Прошло уже 6,5 лет, это достаточно большой срок. Понимаю, что пора сменить лидера. Организация должна получить прилив новой энергии, новое видение, однако сохраняя оси и все институциональные основы, которые в нее были заложены основателями в начале. Преемственность очень важна, и это тест для нас: насколько нам удалось выстроить институт, который не зависит от персоналий, а действует в интересах первоначального видения.

Я сейчас полностью концентрируюсь на одном из проектов, который родился на базе “Теплого міста” – Промприлад.Реновация (Трансформация старого завода в центре Ивано-Франковска в инновационный центр: территорию взаимодействия людей, бизнеса, образовательных, культурных и социальных инициатив – авт.) . Он очень большой, амбициозный и требует очень больших моих управленческих ресурсов. Таким образом, я не отхожу резко от “Теплого міста”, а остаюсь рядом и буду создавать каркас поддержки новому руководителю или руководительнице.

Что дал за 6 лет этот проект городу и чему научил Вас?

Не мне это оценивать, это должны делать социологи и изучать реальные влияния, ведь они не являются линейными. На мой субъективный взгляд, к чему мы существенно приложили усилия, и что очень выразительно – это изменение подхода к инициативе.