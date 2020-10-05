Местные выборы в Украине состояться менее, чем через месяц. Мало кто сомневается, что Виталий Кличко выиграет выборы мэра. Но главная интрига, как будет выглядеть Киевсовет, кого туда заведут политсилы, пристроят застройщики и на кого решил опереться сам Кличко.

В середине лета Виталий Кличко дал однозначно понять, что он больше не пойдет на тандем с партией Петра Порошенко и избирательный список будет формировать сам. Последний раз УДАР полноценно участвовал в выборах в 2012. А на выборах 2019 не смог взять ни одного мандата в Киеве, проиграв город в чистую «Слуге народа».

Тем не менее, конфликт с Офисом президента в прошлом году сыграл на руку Кличко и он не только стал единоличным лидером мэрской гонки, но и подтянул за собой виртуальный УДАР.

За год партия сумела сделать существенный шаг в укреплении рейтинга именно в столице, в отличие от всей страны, где ей дают около 3%.

Киевский рейтинг УДАР в штабе Кличко оценивают на уровне 30%, мэра – в 48%. Хотя тут традиционно свою роль сыграет явка.

В 2015 Блок Петра Порошенко получил на выборах в Киевсовет 27% голосов, что обеспечило политсиле 52 мандата.

Тем интереснее понять, кого же ведет Кличко на выборы.

Публичные лица

Несмотря на то, что Виталий Владимирович не большой любитель партийно-организационной работы, а в этот раз он все лето страдал от травмы ноги, все же он провел два этапа съезда партии. На первом он представил только двух человек из своей будущей команды. Сурдопереводчицу Лесю Петровскую и футболиста Александра Шовковского.

На втором этапе УДАР уже представил всю команду, показав даже списки кандидатов по районам Киева.

Появление Александра Шовсковского в списке УДАР – обоюдное желание мэра и футболиста. Шовковский давно хотел попасть в политику, а Кличко нужны были громкие имена для партии.

Кроме футболиста Кличко поставил в первую 20-ку также 2 журналистов.

На третьем месте журналистка, одна из основателей сайта «Главком» Юлия Лымарь, которая также имеет более чем 20-летний стаж участия в избирательных кампаниях как политконсультант. Еще один журналист – Егор Чечеринда замыкает первую двадцатку партийного списка.

Самая яркая несистемная личность в списке УДАР – активист Роман Ратушный, который уже несколько лет борется против застройки Протасового Яра. Там ООО «Дайтона групп» (которую связывают с Геннадием Корбаном) собирается построить свой жилой комплекс. И Ратушный не раз сообщал о том, что его жизни угрожали за слишком активную позицию.

Как дань важности медиков в эпоху коронавируса можно рассматривать 14 место проректора университета Богомольца Александра Канюры. Но также не стоит забывать, что он числился в Раде предыдущего созыва помощником нардепа Артура Палатного (ближайшего соратника и друга детства Кличко).

На четвертом месте – политконсультант Екатерина Кириченко, она же жена Дмитрия Андриевского. В свое время Андриевский (на тот момент президент ООО “Концерн Киевподземдорстрой”) успел побывать депутатом Киевсовета от «Батькивщины» и УДАР, а также поработать в Верховной Раде в двух предпоследних созывах (от «Батькивщины» и БПП).

«Год назад, когда у Кличко начался конфликт с Офисом президента, на него многие смотрели как на надежду. Непублично его поддержали и Порошенко, и Тимошенко, потому что им было неудобно атаковать Зеленского (ведь они ему проиграли выборы), а Кличко мог. На этой волне к нему вернулись многие, кто был с ним так или иначе связан», – рассказал Буквам один из бывших депутатов УДАР.

«И потом – Кличко не любит тратить свои деньги на выборы», – добавил собеседник Букв.

Сама Кириченко сказала Буквам, что в партии ее позвал сам Кличко, потому что они давно с ним вместе работали.

Коммунальщики и старые соратники

Большая часть списка УДАР в Киевсовет – это нынешние сотрудники КГГА или руководители коммунальных предприятий. А также давние соратники Кличко.

На 6 и 7-м месте в списке УДАР в Киевсовет идут бывшие депутаты Роман Романюк и Дмитрий Белоцерковец (занимавшийся в Киеве МАФами), а 16-м месте – гендиректор ГП “Международный аэропорт “Борисполь” Павел Рябикин.

На 23 месте идет еще один бывший нардеп, друг молодости Артура Палатного – Павел Великин (именно их упоминают среди тех, кто занимается оргчастью компании УДАР). Также с Палатным связывают Мирославу Смирнову, бывшую главу Святошинской РГА (43 в списке) и Игоря Опадчего (51).

На 30-м месте старый ударовец, председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития Андрей Странников.

Странникова связывают с компанией “Тельбин Ива”, которая фигурировала в скандале с застройкой сквера на Березняках по адресу ул.Серафимовича, 6а.

8-й в списке советник мэра Киева Владимир Бондаренко, обвиняемый в фальсификации своего диплома.

На 10-м месте Юлия Хан – директор Департамента молодежи и спорта Киевской горгосадминистрации. В КГГА она попала только в июле 2020. А уже на следующий месяц Виталий Кличко выписал ей 100% надбавку к жалованию.

На 21-м – и.о. первого замглавы КГГА Валентин Мондриевский. 25 – председатель комиссии по делам образования, семьи, молодежи и спорта Анна Старостенко. (Оба в прошлом году безуспешно пытались избраться в парламент).

На 28-м месте Виктория Муха – глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики. В 218 округе Киева Муха ассоциируется в первую очередь с экс-нардепом Александром Третьяковым. Она долгое время возглавляла его благотворительный фонд, что, правда, никак не помогло ей избраться в прошлом году депутатом. Еще один бывший помощник Третьякова занимает в списке УДАР 40 место. Это бывший проректор Национального авиационного университета Игорь Довбань. Он также возглавлял Соломенскую РГА и тогда его называли креатурой уже упомянутого Дмитрия Андриевского. Связана с Андреевским и замглавы КГГА Марина Хонда (13-я в списке), она работала в его компании Андреевского.

В списке ударовских помощников-будущих депутатов стоит также отметить Юлию Желябовскую и Олега Костюшко – работавших в прошлой Раде у Дмитрия Белоцерковца.

Из родственников также можно упомянуть – депутата Киевсовета Олесю Пинзеник (28 в списке), племянницу Виктора Пинзеника, который когда-то тоже избирался от УДАР.

Застройщики

Летом журналисты Бигус.Инфо выдали расследование, как несколько строительных кланов воюют между собой за столицу. Среди них были группы Андрея Вавриша и Дениса Комарницкого. Последний начинал еще в команде Леонида Черновецкого. После бегства космического мэра он надолго ушел в тень и вышел из нее только при власти Зеленского.

Если посмотреть на список УДАР, то там можно найти достаточно людей, так или иначе связанных с серым кардиналом киевского строительного рынка.

Так, на досточно низком 54 месте стоит Виктор Шарий, действующий депутат Киевсовета, директор КП «Спецжитлофонд». Именно о это предприятии и идет речь в расследовании «бигусов» о связях с Комарницким.

На 67 месте в списке Кличко Виктор Грушко, бывший депутат от Блока Черновецкого. Также входил в группу одиозной Аллы Шлапак.

На 32-м месте в списке Кличко идет Вячеслав Непоп. Его с Комарницким связывает не только матерный разговор, обнародованный Гео Леросом. Непоп до 2018 был директором КП “Житлоинвестбуд-УКБ”. И эта компания тоже фигурирует среди тех, где тендеры выигрывали компании из списка Комарницкого.

На 11 месте в списке Кличко Илья Кушнир – сын главы правления – президента “Киевгорстроя”Игоря Кушнира.

На высоком 15 месяце стоит никому не известная Мария Новицкая. Она баллотируется по Печерску и недавно в интернете появились ее агитационные ролики. Человек с такими же инициалами указан как директор компании-застройщика «Атлант-сити».

На 24 месте в списке УДАР Александр Дубров. Его имя вряд ли скажет многое обычному горожанину. Но он может вспомнить скандал с застройкой возле Софии, по улице Гончара, 17-23.

Одним из учредителей компании-застройщика ООО “Инвестиционно-строительная группа” является Константин Дубров (на тот момент владел 14%) – сын Александра Дуброва.

Сам Дубров вместе с братом экс-нардепа Виталия Хомутынника Юрием входил в состав учредителей пенсионного фонда “Брокбизнесинвест”. Александр Дубров был помощником Хомутынника в ВР двух созывов.

Также в списке УДАР есть два брата-депутата Гончаровы (Владимир и Александр), которые тесно связаны с бизнесом Герег.

Александр Гончаров –юрист-консультант ООО «Эпицентр-К». Владимир Гончаров – экс-заместитель генерального директора ООО «Эпицентр-К». Последнего обвиняли в лоббировании выделения земельных участков «Эпицентру».