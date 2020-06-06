Предлагаем вам три детектива, авторы которых достигли немалого успеха в описании не только различных преступлений, но и различных извращений. Возможно, кровь на страницах этих романов не льется реками, но точно будет стыть в ваших жилах, когда вы это будет читать. И не говорите, что не предупреждали.

Какими бы разными ни были детективные истории, все их объединяет общий принцип: как бы ни закручивал автор сюжет, в любом случае он будет вынужден назвать имя главного злодея. Поэтому за какой бы детектив мы не брались, точно знаем: загадку так или иначе разгадают. Впрочем, именно поэтому авторам детективных романов не остается иного способа удержать читателей, как постоянно отвлекать их внимание второстепенными деталями, запутывать сюжет, нанизывать преступление на преступление, вдаваться в кровавые подробности и наделять героев всеми возможными и невозможными психологическими расстройствами.

Предлагаем вам три детектива, авторы которых достигли немалого успеха в описании не только различных преступлений, но и различных извращений. Возможно, кровь на страницах этих романов не льется реками, но точно будет стыть в ваших жилах, когда вы это будет читать. И не говорите, что не предупреждали.

Театральная трагедия по-американски: детектив о преступлениях, которые возвращаются на сцену, и о психопатах, которые их возвращают

Жоэль Диккер. Исчезновение Стефани Мейлер. – Львов: Издательство Старого Льва, 2019 (перевод с французского Леонида Кононовича)

Основная сюжетная линия детектива швейцарского писателя Жоэля Диккера «Исчезновение Стефани Мейлер» – зверское убийство журналистки небольшого американского издания «Орфея кроникл», которая зачем-то принялась просматривать давно отправленное в архив дело об убийстве 1994 городского головы города Орфея, его жены и сына, а также местной жительницы Меган Падалино, которая якобы случайно оказалась на месте преступления.

Но на самом деле – все не так. Гибель Стефани Мейлер – это лишь одна из многочисленных нитей, которые намотал в детективный клубок Жоэль Диккер. Правда, именно исчезновение Стефани заставляет капитана полиции штата Нью-Йорк Джесса Розенберга и сержанта полиции штата и бывшего сотрудника Джесса Дерека Скотта взяться летом 2014 перерасследовать убийство, произошедшее летом 1994 года. Убийство, которым там интересовалась до исчезновения Стефани Мейлер, и которое именно Джесс и Дерек успешно раскрыли двадцать лет назад. Как выясняется, нет.

Чтобы читателю не было скучно читать описания многочисленных попыток выяснить, что же искала Стефани Мейлер, и именно она нашла, Жоэль Диккер собирает на страницах своего романа непревзойденный набор героев, у каждого из которых – такие тараканы в голове, что, по большому счету, подозрение в исчезновении Стефани Мейлер может пасть практически на каждого из них.

Кроме того, в лучших традициях Агаты Кристи, Жоэль Диккер собирает на театральный фестиваль в Орфее персон, у каждой из которых хранится в шкафу страшная тайна. Супруга нынешнего мэра Шарлотта Браун, бывшая актриса, оказывается, двадцать лет назад в вечер убийства и еще раз перед тем, как должна была выйти на сцену, зачем-то тайком ездила на место преступления. Сэмюэль Падалино, муж Меган Падалино (той самой, что якобы случайно застрелили возле дома убитого мэра), выясняется, незадолго до того, как стать вдовцом, застраховал жизнь жены на кругленькую сумму, и именно эта страховка помогла ему начать новую жизнь. Талантливая и умная (но наркозависимая) дочь Джерри Идена, генерального директора «14 канала», Дакота имеет в прошлом доведение до самоубийства подруги. И самому Идену и его жене Синтии есть, что скрывать. Так же, как и главному редактору «Нью-Йоркского литературного обозрения» Стивену Берґдорфу, в свое время по неизвестным причинам уволившему Стефани Мейлер, хватает в жизни тайн. Хотя у кого их нет, тех тайн? Есть они у мэра Орфее – Алана Брауна, который необходимо переизбраться на новый срок. Есть у Анны Каннер, заместителя начальника Орфейский полции, единственной женщины в отделении, которая не только рассталась с безупречным мужем-адвокатом, но и зачем-то перевелась из престижного Нью-Йорка в Орфейскую провинциальную дыру.

Если одним предложением: каждый участник Орфейский трагедии носит в себе свою личную жизненную драму. И именно она подталкивает его к поступкам, которые становятся преступлениями. Чем глубже драма, тем страшнее преступления. А читателю не остается ничего другого, как следить за ходом событий и догадываться, кто же среди этих злодеев – самый крутой злодей. И выйдет сухим из воды. Кстати, некоторые из них таки сухими из воды выйдут!

Несмотря на избыточное количество преступлений в одной обложкой, хитросплетения сюжетов и временные сдвиги (автор мешает временные плоскости, переплетает прошлое и будущее), роман читается легко и вдохновенно. Засилье преступлений не мешает Диккеру воспроизвести легкую атмосферу курортного городка Орфее, который готовится к очередному театральному фестивалю. Детективная история об исчезновении Стефани Мейлер – не мрачная и безрадостная, хотя, конечно, радости в том, что кто-то постоянно погибает, мало.

Пусть вас не пугают 777 страниц повествования, которое еще и ведется от лица разных героев: читается это легко, сюжет динамичный, напряжение звенит. Лишних деталей, неуместных диалогов или обременительных соображений в романе нет. Просто следите за сюжетом – и получится увлекательное чтиво.

Идеально подойдет для чтения в выходные или во время летнего отдыха. Как ни странно, но все эти убийства и извращения не проникнут в ваше настроение настолько глубоко, чтобы его испортить.

Писательская трагедия по-французски: выдержанный как хорошее вино детектив, которым вам захочется смаковать, перечитывать и цитировать

Мюссо. Таинственная жизни писателей – Харьков: Клуб семейного досуга, 2020 (перевод с французского Валерии Космидайло)

Представьте себе островок Бомон. Небольшой курортный островок в Средиземном море, с пляжами, коттеджами, причалами, бухтами. Райский островок на Земле, и при этом практически в центре Европы, местные жители которого позаботились, чтобы приобрести недвижимость на этом островке стоило не только денег, но и усилий. Элитное живописное местечко, куда двадцать лет назад переехала и уединилась яркая звезда французской литературы, блестящий писатель Натан Фоулз. Сделал он это в зените своей славы, заверив общественность, мир больше никогда не увидит ни одного нового романа авторства Натана Фоулза. Поэтому всех журналистов, которые приезжают на остров, встречают закрытые ворота поместья Фоулза, или Фоулз лично с ружьем в руках. И расспрашивать островитян о писателе – нельзя: они его не романтизируют и не демонизируют, отзываются, как о человеке, который хорошо разбирается в футболе и любит японское виски. Но предупреждают, чтобы не нарваться на неприятности, лучше не говорить с писателем о его книгах или о литературе.

Но все это не пугает начинающего писателя Рафаэля, автора романа «Робкие вершины», от которого отказалось уже десять издательств. Рафаэль не падает духом, а хватается за примеры выдающихся. «Стивен Кинг часто повторял, что тридцать издательств отказались от« Кэрри». Половина лондонских издателей считала, что первый том «Гарри Поттера» «слишком длинный для детей». Перед тем, как стать самым продаваемым научно-фантастическим автором в мире, «Дюна» Фрэнка Герберта получила два десятка отказов. Что касается Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, то, кажется, он облепил стены кабинета ста двадцатью двумя письмами с отказами, полученными от журналов, куда писатель присылал свои новеллы». Но в конце концов, даже этот метод самовнушения исчерпывает свои силы, поэтому Рафаэль сначала платит тысячу евро за «курсы креативного райтинга», которые его разозлили и обанкротили, а потом решает отправиться на Бомон, чтобы попытаться поговорить с непревзойденным Натаном Фоулзом. После того, как Натану стал одиноко, другие авторы пытались копировать его стиль, копировать способ построения его сюжетов, обезьянничали его чувственность, но у них ничего не получилось, потому что «не существует второго Натана Фоулза. Он – уникальный автор».

Чтобы добраться на остров к своему кумиру, Рафаэль устраивается работать в «Багряную розу» – крохотную книжную лавку на острове. Зарплата мизерная, но владелец обеспечивает жильем и двухразовым питанием. Так Рафаэль поселяется на тихом острове в маленьком магазине, и даже умудряется передать рукопись своего романа Натану Фоулзу, который едва не подстрелил незваного гостя из своего легендарного ружья.

Но вдруг на острове, куда можно добраться только на пароме и на котором фактически не бывает чужих, а все здешние знают друг друга, как облупленные, происходит ужасное убийство. На Тристано-Бич находят труп тридцативосьмилетней женщины, продавщицы вин, Аполлины Шапюи. Ее голое изуродованное тело распяли на стволе гигантского эвкалипта. Впрочем, это еще не все ужасы: женщина – не из местных, она приехала на остров паромом еще 20 августа, а распятое тело нашли 8 октября. То есть после того, как женщину пытали и убили, ее тело длительное время должны были держать где-то в морозильной камере на острове. Что означает, что на тихом курортном острове, где все знают друг друга, среди жителей искусно маскируется убийца-маньяк. Полиция перекрывает сообщение острова с материком. А местные впадают в отчаяние и недоверие.

Впрочем, Рафаэль не только не отчаивается, но и берется расследовать убийство. Не отчаивается и некая Матильда Манни, журналистка, которая приезжает на остров, чтобы сделать материал о Натане Фоулзе (который попутно целится из ружья в каждого, кто называет себя журналистом), но на самом деле имеет целью нечто иное. Она ведет собственное расследование. Что расследует Матильда, – неизвестно. Но Рафаэль теперь уже расследует не только убийство Аполлины, но еще и ищет, что ищет журналистка Матильда Манни. И выясняет, что Матильда Манни – вовсе не журналистка, и фамилия у нее не Манни, в Верней. То есть, она дочь – известного врача Александра Вернея, семью которого (жену и сына) в июле 2000 года зверски расстреляли в его же парижский квартире, а шестнадцатилетней Матильды в тот вечер просто случайно не было дома.

Убийцу тогда не нашли. Пришли к выводу, что это было ограбление, потому что исчезли некоторые ценные вещи. А теперь вот всплыли новые вещественные доказательства. Если им верить, то квартиру в тот вечер убийства ограбила Апполина Шапюи со своим другом Каримом Амрани. Та самая, Апполлина, чье тело на днях распяли на острове. Карима тоже нашли мертвым. А Матильда с ружьем в руке стоит на пороге имения отшельника Натана Фолза, заставляет его сесть за печатную машинку, и дописать историю о том, кто же убил ее папу, маму и младшего брата. Что бы вы не сомневались, Фолз (под прицелом ружья, конечно же) историю дописывает, но это совсем не та история, которую хотелось прочитать Матильде.

Здесь можно выдохнуть. Все будет хорошо. Почти все. Хотя история печальная, трагическая и неприятная.

«Таинственное жизни писателей» Гийома Мюссе – детектив динамичный и коротенький (всего двести страниц), но очень насыщенный и невероятно плотный. Вам действительно захочется его перечитывать и цитировать, потому что, кроме, целостного детективного сюжета, здесь хватает размышлений о жизни и о человеческой судьбе. «Тебе известна греческая концепция Кайроса? Это решающий момент, который нельзя упускать. Во всех твоих жизнях, даже самых говняных, небо дает тебе по крайней мере одну возможность, настоящий шанс, когда можно изменить судьбу. Кайрос – это способность поймать возможность, подаренную жизнью. Но в целом это мгновение очень короткое. И второго шанса не дается ».

Ну, а если кто-то пробует свои силы в литературе, то читать этот детектив просто обязательно, потому что столько неожиданных писательских секретов, как на страницах этого детектива, никакие «курсы креативного райтинга» не раскроют. «Романисты – это самые большие лжецы в истории … […] … Жизнь – слишком сложная, чтобы превратить ее в уравнение или чтобы втиснуть в книгу. Она мощнее математики или фантазии. А роман – это фантазия. А фантазия – чисто технически – ложь».

Идеальное чтиво на отдыхе, под бокал вина (чтобы проникнуться французской атмосферой курортного средиземноморского острова) или японского виски (чтобы почувствовать себя известным французским писателем-отшельником). Понравится любителям афоризмов и не до конца разгаданных загадок.

Семейная трагедия по-немецки: детектив, после которого вы вряд ли решитесь отправиться в путешествие на круизном лайнере

Себастьян Фитцек. Пассажир № 23. – Харьков: Vivat, 2019 (перевод с немецкого Алены Куйбиды)

Психологический детектив известного современного европейского автора психологических триллеров Себастьяна Фитцека «Пассажир № 23» начинается с того, что кто-то (очевидно, врач) отсекает атлету правую голень по самое колено, потом – выпивает хорошую порцию алкоголя, а потом своеобразно утилизирует «отходы »: кладет отсеченный от ноги кусок в пластиковый пакет и выбрасывает через борт круизного лайнера в Индийском океане. И именно в этот момент видит, что за ним с интересом наблюдает девочка. Девочку зовут Анук. Она путешествует с мамой. Врач знакомится с девочкой, расспрашивает, кто она, откуда. И где ее мама. Через некоторое время Анук с мамой странным образом исчезнут с борта лайнера.

Это – вступление, и это – только мелкая доля ужасов, которые будут разворачиваться на борту лайнера, и соответственно, на страницах этого романа. Чтиво – не для слабонервных, поэтому если вы планируете когда-нибудь путешествовать на круизном лайнере, лучше воздержитесь от чтения. Ибо знание о том, что происходит на его нижних палубах, в якорных отсеках и колодцах для утилизации мусора, отнюдь не вдохновляет на путешествия. Если хотите пощекотать нервы и узнать, какими извращениями иногда руководствуются в своих поступках люди, читайте – мало не покажется.

Главный герой психологического детектива – некий немецкий «Рембо-первая-кровь» по имени Мартин Шварц. Шварц – полицейский, работающий под прикрытием. Первое, что мы узнаем о Мартине, – что он согласился, чтобы в кровь ввели антитела ВИЧ. Это нужно Мартину, чтобы сфальсифицировать результат мгновенного теста на наличие вируса иммунодефицита. Тест Мартин будет проходить публично, на вечеринке некоего Детлефа Прыга. Вечеринку Прыг собрал, чтобы на глазах всех присутствующих гостей (редкое сборище извращенцев) изнасиловать двадцатилетнего бездомного парня Лиама. Впрочем, насиловать должен не он один, этим должен заняться сорокатрехлетней педофил Курт Йенсен. Пикантность вечеринки в том, что Курт – ВИЧ-инфицированный, поэтому кроме того, что ребенка изнасилуют, его еще и инфицируют. Но гости вечеринки не в курсе, что полиция уже задержала Курта. Следующий шаг – поймать на горячем Прыгать и его шайку. Поэтому вместо Курта на вечеринку идет Мартин, но, по условиям действия, прежде, чем его пустят к мальчику, он должен сдать быстрый тест на ВИЧ. Вот для чего ему нужны в крови антитела. И это, между прочим, не основной, а промежуточный сюжет из повседневной жизни Мартина, который вот таким образом борется с преступниками.

Поэтому можете себе только представить, какие события начинают разворачиваться в жизни Мартина Шварца, которому внезапно сообщают, что его, по всей вероятности, его жена Надя и сын Тимми, которые много лет назад выбросились с борта круизного лайнера (жена убила сына, сбросила его с борта и прыгнула спустя сама), живы. Мартин и раньше сомневался, что это было самоубийство, потому что Надя не принадлежала к тем, кто сводит счеты с жизнью, а это сообщение его настолько взбудоражило, что он бросает все дела и срочно отправляется на огромный круизный лайнер «Султан морей», чтобы разобраться, что там происходит.

Поверьте, отрубленная нога атлета и педофильская вечеринка Детлефа Прыга – такие мелочи по сравнению с событиями, которые разворачиваются на лайнере. Во-первых, выясняется, что самоубийства на лайнерах вещь настолько привычная, что об этом никому никогда не сообщают, чтобы не будоражить панику среди пассажиров (и не тратиться на страховку). Во-вторых, не все самоубийства – на самом деле самоубийства, но кто же будет вызывать на лайнер полицию? В-третьих, лайнеры настолько велики, что скрывать в их недрах тайны, людей, трупы, застенки и хирургические операционные – проще простого. Ну, и, конечно, герои – не те, за кого представляют себя на самом деле. Последнее утверждение не касается бесстрашного Мартина Шварца, который практически в одиночку распутывает кучу преступлений, узнает правду о жене и сыне, и правда эта его ужасает. Потому что она из тех истин, о которых лучше никогда не знать.

Во время этой незабываемой поездки по океану героев время от времени пытаются сбросить за борт, суют им в глотку осколки от битых стаканов, кормят рисом с червями, которые затем поселяются в человеческих внутренностях, ну и делают еще много разного, о чем также лучше не знать.

Местами вас будет охватывать зуд, местами отвращение, местами неверие. Но если преодолеете описание всех этих пыток, издевательств и психологических уловок, вас ждет хэппи-энд. Именно так: все кончится хорошо. Сами не поверите, что так бывает. Злодеев накажут, борцов за правду – спасут и наградят.

Ну, а если не поленитесь прочитать благодарности в конце романа, то уж после них вас ждет сюрприз: небольшой эпилог. Из которого вы узнаете тайну отрезанной и брошенной за борт ноги. И что нетрезвый врач – не такой уж преступник и извращенец, как автор заставлял нас думать сначала.

Другими словами, умение плести интриги и путать сюжетную линию Себастиану Фитцику не занимать. Не последним персонажем его психологического детектива становится интернет и социальные сети. Совершить большинство преступлений помогает именно интернет. Ибо кто бы мог подумать, что в мире достаточно сайтов, на которых желающим помогают грамотно организовать суицид. Это – платная услуга, между прочим. Так же, в интернете можно устроить мелкую месть твоему обидчику, а когда есть деньги, то легко можешь отправить его в смертельный круиз на шикарном лайнере. Если жертва (вдруг!) вернется живой, тебе вернут деньги. Пытки предоставляются за дополнительную плату. Цена в каждом случае оговаривается отдельно.

«… Если бы я могла вернуть время назад, я никогда бы не сделала этого или по крайней мере, извинилась за то, что натворила, – признается в предсмертной записке одна из героинь. – Да, наверное, у меня не будет такой возможности … »И, несомненно, такое признание может сделать каждый из героев романа. Но не все успеют его сделать.

Психологический детектив «Пассажир № 23» рекомендуется к чтению людям со стальными нервами, устойчивой психикой и не очень бурным воображением. Не рекомендуется тем, кто все же планирует когда-нибудь отправиться в круиз. Однозначно понравится поклонникам закрученных сюжетов и небанальных решений.

Какой бы из трех детективов вы не выбрали, каждый из них отвлечет вас от повседневного течения жизни. Потому что любой детектив – это не только острые эмоции, но иногда еще и возможность сделать прекрасный вывод: какое счастье – это в книге, а не в моей жизни.

Хотя именно реальная жизнь и вдохновляет писателей на головокружительные детективные сюжеты.