В субботу утром Иран, на 4-й день после катастрофы самолета МАУ, признал, что боинг был сбит их ПВО. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет требовать продолжения расследования и выплаты компенсаций. Но уже сейчас понятно, что в этой истории украинская власть была полностью не готова.

1. Никого нет дома

В стране, где 6 лет продолжаются военные действия, на новогодние праздники отсутствовало большинство руководства государства. Более того, чтобы вернуться в страну им не хватило даже суток. После анонса пресс-секретаря президента Юлии Мендель в 7 утра 8 января, что Зеленский срочно возвращается, президент прибыл в страну через 20 часов. На совещании в штабе СНБО ночью отсутствовали глава СБУ Иван Баканов, который отдыхал в Куршавеле, глава Офиса президента Андрей Богдан, министр внутренних дел Арсен Аваков.

При СНБО был оперативно создан штаб в связи с авиакатастрофой, но там, как отметил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, не было ни представителей Министерства инфраструктуры, ни Госавиаслужбы, ни НБРЦА.

2. Украина взяла за основу иранскую версию катастрофы

Поскольку в тот день Иран наносил удары по американским базам, причина катастрофы напрашивалась сама собой. По крайней мере как версия. Но …

Несмотря на то, что еще до брифинга компании МАУ было известно, что ее самолет был приобретен всего три года назад, прошел техосмотр 6 января, пилоты самолета были опытные и прошли тренировки в Тегеране, украинское посольство в Иране почему-то решило сразу выдать заявление, что катастрофа произошла «вследствие аварии двигателя по техническим причинам», и «версия теракта исключается». Потом новость была отредактирована, абзац изъят и изменен на причины аварии устанавливаются.

Первая версия посольства полностью совпадала с заявлением властей Ирана, причиной катастрофы стала техническая неисправность самолета. Хотя СМИ сразу предположили, что самолет сбили.

Украинская прокуратура также не ставила главной версию теракта, поскольку открыла производство по части 3 статье 276 Уголовного кодекса (нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей).

При этом Офис генпрокурора действовал в рамках распоряжения президента, озвученного утром:

“Мы должны отработать все возможные версии. Независимо от выводов по причинам катастрофы в Иране, будет проведена проверка летной годности всего гражданского флота”.

За 4 дня Офис генпрокурора так и не переквалифицировал дело.

3. Украина не стала делать резких заявлений, чтобы защитить данные черных ящиков и по расследованию трагедии, какой бы ни оказалась правда.

9 января был опубликован предварительный отчет иранских следователей. В нем говорится, что самолет загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт. Согласно отчету, обнаруженные на месте трагедии “черные ящики” получили повреждения, в связи с чем некоторые части их памяти могут быть утрачены.

В СНБО в тот день заявили, что рассматривают семь версий произошедшего, три из которых – “закрытые”. Среди остальных четырех: взрыв двигателя по техническим причинам; столкновение с БПЛА или другим летающим объектом; взрыв внутри самолета в результате теракта; поражение самолета зенитной ракетой ЗРК “Тор” российского производства.

4. Украина не поддержала заявлений мировых лидеров, что самолет сбили и требовала доказательств

9 января вечером президент США Дональд Трамп, премьер Британии Борис Джонсон и премьер Канады Джастин Трюдо.

При этом украинский президент перед этим поговорил с канадским премьером и очевидно получил нужную информацию.

Trudeau provides update on plane crash reports https://t.co/9dkX3PwwjC https://t.co/W0FyiBw7fe — CBC News (@CBCNews) January 9, 2020

Но на утро он сделал только сдержанное заявление.

«Версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной. Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров — прежде всего правительства США, Канады и Великобритании — предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин », – заявил Зеленский.

По сути, это означало, что украинский лидер не захотел становиться с один ряд с теми, кто говорил — самолет сбили и это, вероятно, сделали российской ракетой, и идти на потенциальный конфликт с Россией. Факт возвращения президента Украины чартером через Москву до сих пор не прояснен его офисом. Там только сделали заявление о статье в издании Тексты, что встреча с представителями России – «это неправда».

5. Украина не отреагировала на возможность уничтожения доказательств

10 января несколько раз появилась информация, в том числе со ссылкой на члена украинской экспертной группы, что доказательства того, что самолет сбили, могут быть уничтожены. А территория зачищается бульдозером.

После этого экс-замминистра иностранных дел Лана Зеркаль написала, что если это правда, то «Украина не воспользовалась своим правом в соответствии с приложением 13 к Чикагской конвенции и не реализовала свою возможность по« замораживанию »места трагедии до завершения сбора всех данных, связанных с катастрофой».

“Понимая всю сложность ситуации и имея опыт трагедии МН 17 и его расследования, могу сказать, что очень важно не упустить время и уже сейчас задействовать все возможные инструменты, предусмотренные международным правом, а также рабочие контакты с партнерами. Особенно сейчас, когда США, Канада и Нидерланды уже публично признали наличие данных о том, что украинский гражданский самолет сбит ракетой. Логичным и оптимальным вариантом было бы привлечь максимальную поддержку партнеров и вместе заставить Иран передать согласно требованиям Чикагской конвенции проведение технического расследования другой стране, пользующейся безоговорочным мировым авторитетом. Конечно такой страной не может считаться Россия.

В случае если, этого сделать не удастся, мы должны давить все вместе на Иран, чтобы они официально привлекли к расследованию и другие страны, кроме Украины, и предоставили им соответствующий статус и доступ ко всем материалам. Меньшее, что мы можем сделать – сами привлечь лучших экспертов и включить их в группы расследования «по квоте» Украины», – написала Зеркаль.

6. Украина могла бы требовать созвать Совбез ООН, но не стала

Пятый президент Украины Петр Порошенко призвал 10 января украинские власти инициировать созыв специального заседания Совета безопасности ООН в связи с катастрофой самолета МАУ в Иране.

“Мы не можем не доверять разведывательной информации от наших стратегических партнеров – не зря еще несколько лет назад нашей команде удалось договориться с ними о таком обмене. Но одно дело – знать, другое – доказать. Поэтому в соответствии со стандартами международной гражданской авиации расследовать трагедию должна совместная межгосударственная комиссия с привлечением стран, граждане которых пострадали. Так как это было организовано в ситуации с MH17. Кстати, предложение включить в расследование Россию, которые уже прозвучали – категорически неприемлемы”, – подчеркнул Порошенко.

По информации Букв, полученной из МИД, против обращения о созыве Совбеза ООН был министр Вадим Пристайко.

Его же заявление о лишь 11 погибших украинцах стало поводом для возмущения в интернете.

7. Что дальше – соглашение о мирном урегулировании, компенсации и продолжение расследования

11 января Иран признал, что сбил самолет.

Собеседник Букв среди дипломатов говорит, что следующими шагами власти должны быть – «нота с условиями мирного урегулирования, переговоры по соглашению, соглашение, выплата компенсации».

Так же «должно продолжаться расследование, и в нем уже определят соответствие действий сторон по обеспечению условий безопасности полетов».

Президент Украины уже тоже об этом заявил и обещает сделать вечером обращение.

Остается надеяться, что он попросит тщательного расследования, была ли это случайность.

Ведь, по сообщению СМИ, в то время в аэропорту приземлялись и взлетали и другие самолеты.

Так, в промежуток с 3 до 4 ночи в Тегеране приземлились самолеты трех турецких компаний (Turkish Airlines, Pegasus и AtlasGlobal) и Qatar Airlines, а в 5:35 сел еще один самолет Turkish Airlines из Стамбула. Западные авиакомпании, имеющие сообщение с главным аэропортом Ирана, в ту ночь также выполняли перелеты. В 2:43 из Тегерана вылетел рейс Lufthansa во Франкфурт, в 4:23 (с 40-минутной задержкой) – рейс Austrian в Вену. С 5.00 до 5:20 состоялось три вылета турецких и катарской авиакомпании, писала Европейская правда.

Ранее глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявлял о координации действий ПВО и гражданской авиации.

“Существует полная координация между нашими системами ПВО и гражданской авиации. Сотрудники гражданской авиации и систем противовоздушной обороны сидят рядом, так что такая вещь [ракетный удар по самолету] совершенно невозможна”, – заявил Абедзаде в эфире иранского телевидения.

Украинские военные также считают, что случайно сбить самолет невозможно. Хотя в свое время россияне так уже сбили свой самолет «Сибирь». Произошло это на украинско-российских учениях, но вину повесили на Украину (помните ракету Кузьмука), хоть у нее и не было таких ракет. Россия ведь не может быть виновной?