Президент України Володимир Зеленський вдруге відзвітував перед українцями про рік роботи довготривалою пресконференцією. Цього разу — в ангарі державного підприємства “Антонов”.

#Букви розповідають, як на черговий масштабний брифінг президента реагували в соцмережах.

Президент спілкувався з журналістами три години поспіль. Теми були різноманітними — від “Великого будівництва” до справи Шеремета та відповідальності за неї очільника МВС Арсена Авакова. Українці стежили за онлайновою трансляцією заходу.

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Місце проведення пресконференції припало до вподоби далеко не всім. До того ж увагу звертали на те, що літак, який красувався позаду президента під час брифінгу, був без колес та двигунів, але блискучий.

Дехто припускав, що локацію було обрано з огляду на особисті вподобання глави держави:

В епіцентрі уваги також раптово опинялася… вода. Брендована.

Чимало користувачів розповідали, який стрес вони відчували під час перегляду пресмарафону:

І ділилися порадами щодо того, як з ним боротися:

Деяких тішила навичка президента приписувати собі чужі перемоги:

І своєрідне трактування президентом 62-ї статті Конституції України:

Хтось звертав увагу на те, як за два роки змінився пан Зеленський:

Згадували і про те, що цей брифінг — перший, на якому не було незмінної речниці президента Юлії Мендель:

Користувачі акцентували, що президентові було б справедливо поставити йому його ж відомі “стадіонні” запитання:

Але здається, що на деякі з піднятих у них проблемних тем, як от кінець горезвісної епохи бідності, Зеленський говорити поки не готовий:

Якщо підбивати підсумки, очікування у глядачів були такі:

А реальність виявилася такою:

Та й привітання від користувачів мережі були специфічними…

Але без реплік на підтримку президент в цей день не залишився!

І ми б, звісно, перепитали Зеленського про його ботоферми, але можливості поставити йому запитання за три години так і не отримали.