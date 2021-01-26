Пока в центре Киева активисты выискивали способ поздравить президента так, чтобы привлечь его внимание к насущным проблемам, на страницах Владимира Зеленского в Интернете было совсем не жарко, а очень даже приветливо и уютно.

#Буквы проследили за чрезвычайной активностью на странице президента в Facebook.

25 января Президент отметил свое 43-летие. Офис президента щеголял поздравлениями от Назарбаева и Цзиньпина, а под ОПУ в это время носили разнообразные подарки.

Утром главе государства пытались подарить квитанции за коммунальные услуги. Вечером принесли инсталляцию на тему игры на рояле с опущенными штанишками. Впоследствии музыкальный инструмент “подожгли“.

И пока под забором на Банковой было так жарко, в Facebook — тепло и уютно.

Кто-то писал президенту многобуквенные оды:

Кто-то — скромные стишки:

Кто-то дарил торты:

Не оставили главу государства и без виртуальных букетов:

Кто-то просто искренне благодарил президента:

Кое-то засыпал комплиментами и даже признавался в любви:

Были те, кто не придумывал лишнего:

И те, кто воспользовался случаем, чтобы напомнить президенту, что все еще ждет выполнения обещаний:

Были и те, кто знал: президенту даже в День рождения от хейтеров не скрыться. Поэтому советовали, как с тем жить:

Или отчаянно вступали в борьбу с этими “черноротыми”:

Нашлись те, кто удачно соединил поздравления с лоббированием собственных интересов. К примеру, о введении смертной казни:

Некоторые ласково просили европейских зарплат и контроля за соблюдением карантина:

А кое-кто жаловался, мол, с такими платежами ни на день рождения, ни на поминки денег нет:

Другие же показывали, как радоваться мелочам:

Было и бесчисленное множество тех, кто подошел к поздравлению весьма креативно, в частности, воспользовавшись фоторедакторами.

День рождения Зеленского уже прошел, поэтому коллекцию посвященных ему ярких диджитал-открыток передариваем вам: