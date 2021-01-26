#Буквы проследили за чрезвычайной активностью на странице президента в Facebook.
25 января Президент отметил свое 43-летие. Офис президента щеголял поздравлениями от Назарбаева и Цзиньпина, а под ОПУ в это время носили разнообразные подарки.
Утром главе государства пытались подарить квитанции за коммунальные услуги. Вечером принесли инсталляцию на тему игры на рояле с опущенными штанишками. Впоследствии музыкальный инструмент “подожгли“.
И пока под забором на Банковой было так жарко, в Facebook — тепло и уютно.
Кто-то писал президенту многобуквенные оды:
Кто-то — скромные стишки:
Кто-то дарил торты:
Не оставили главу государства и без виртуальных букетов:
Кто-то просто искренне благодарил президента:
Кое-то засыпал комплиментами и даже признавался в любви:
Были те, кто не придумывал лишнего:
И те, кто воспользовался случаем, чтобы напомнить президенту, что все еще ждет выполнения обещаний:
Были и те, кто знал: президенту даже в День рождения от хейтеров не скрыться. Поэтому советовали, как с тем жить:
Или отчаянно вступали в борьбу с этими “черноротыми”:
Нашлись те, кто удачно соединил поздравления с лоббированием собственных интересов. К примеру, о введении смертной казни:
Некоторые ласково просили европейских зарплат и контроля за соблюдением карантина:
А кое-кто жаловался, мол, с такими платежами ни на день рождения, ни на поминки денег нет:
Другие же показывали, как радоваться мелочам:
Было и бесчисленное множество тех, кто подошел к поздравлению весьма креативно, в частности, воспользовавшись фоторедакторами.
День рождения Зеленского уже прошел, поэтому коллекцию посвященных ему ярких диджитал-открыток передариваем вам: