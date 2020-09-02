Отвратительное качество «большого Зеленского» является основной проблемой Зеленского «маленького». Отправившись президентствовать, вчерашний артист привлек в помощь людей, преимущественно, случайных, как он сам, ни по опыту, ни просто по внутреннему масштабу не соответствующих стоящим задачам.

Президент Украины выступил на съезде своей партии, собравшейся, чтобы презентовать своих кандидатов на местные выборы, и рассказал, что «слугами», в общем, доволен. Раду распускать не намерен, а «фотографами и тамадами» в парламенте горд, потому что в истории окажутся их великие дела. Хотя, конечно, не без отдельных, как водится, недостатков: имеются некие «микробы, бактерии в вашем здоровом организме».

Вот это «вашем», сказанное по отношению к собственной партии, конечно, от лукавого: глава государства неотъемлемая часть «зеленого» организма, самый выдающийся орган, несущая конструкция и точка сборки. По сути, вокруг собственно Зеленского наросло внешнее тело – «большой Зеленский». И то, что наросло вот такое, а не какое-то другое, его прямая заслуга. В конце концов, у носителя бренда «Слуга народа» нашлись время, силы и желание поменять генпрокурора, правительство и главу офиса, а партийные строители год с лишним спустя остаются прежними. Значит, к ним больших претензий нет, не считая микробов.

Неуместное самолюбование верховного «слуги» напомнило, а присутствие на съезде Олега Филимонова, кандидата в мэры Одессы, это воспоминание оживило, знаменитый монолог Яна Левинзона, который в 80-е выступал вместе с Филимоновым за команду «Одесские джентльмены». Там герой по ходу рассказа все время заглядывает в зеркало, не в силах насмотреться на себя: «Красота!» Классика советского перестроечного КВНа, Зеленский не может ее не знать. Но знать и применить к себе, мы же понимаем, вещи разные.

Между тем именно отвратительное качество «большого Зеленского» является основной проблемой Зеленского «маленького». Отправившись президентствовать, вчерашний артист привлек в помощь людей, преимущественно, случайных, как он сам, ни по опыту, ни просто по внутреннему масштабу не соответствующих стоящим задачам. Компенсировать его собственную неготовность исполнять обязанности государственного лидера просто некому, хотя Андрей Ермак, судя по всему, прямо противоположного мнения. Показательно, что и среди депутатов парламента от правящей партии далеко не все опартбилетились: даже в собственном, мягко говоря, весьма несовершенном кругу партийный продукт многим кажется неудобоваримым.

Если бестолковый подбор людей в парламентскую команду как-то оправдывался пожарной срочностью выборов, последовавших сразу за инаугурацией, то кадровая беспомощность, с которой «слуги» подошли к местной кампании, очевидная партийная несуразность и дикие назначения на высокие должности имеют только одно объяснение: тотальный провал политического HR-менеджмента. И речь идет не только и не столько о нерасторопности отдельных Александра Корниенко или Давида Арахамии и кадровой небрезгливости сверхрасторопного Ермака. Год спустя уже можно засвидетельствовать крах обещанного проекта универсального обновления, то есть собственно проекта Зеленского.

Казалось бы, до конца парламентской и президентской каденции еще столько времени, можно еще многое поправить. Вдруг да удастся запустить механизмы привлечения во власть новых интересных людей? Но окно и без того не шибко высокого доверия к уже несвежей власти у массового избирателя закрывается, а в среде, которая могла бы послужить источником пополнения свежими кадрами, скептическое отношение к реформаторскому потенциалу Зеленского изначально было выше, чем в среднем по стране. И за прошедший год «слуги» сумели убедить сомневающихся, что от них лучше, во избежание репутационных потерь, держаться подальше. Те, кому на репутацию давно наплевать, вроде Олега Татарова, Дениса Пудрика или, о ужас, Пискуна, Фокина или Кравчука, тут как тут. Вместо обещанной кадровой революции страна получает кадровую деградацию. Ассоциироваться с властью становится так же неприлично, как в годы Януковича.

Тут бы политическим оппонентам Владимира Зеленского и возрадоваться, тому, как он безнадежно сваливается в пике, но нет. То, что президент-сюрприз не смог удовлетворить мощный общественный запрос на качественное обновление политики, не означает, что этот запрос куда-то исчез, просто в ожиданиях появляется больше тоски и злости: тоски от преследующей Украину неспособности наладить цивилизованную жизнь, и злости людей на себя и на политиков за эту неспособность. Небольшой, но показательный опыт «слуг» показал, что с налета решить эту наболевшую проблему не удастся. И точно ее решения не ожидают от тех, кто с ней даже не пытался справиться в прежние годы.