Май в Украине начался не только микродемаршем мэра Черкасс против президента, но и продолжением слухов о том, что где-то создается «партия мэров». В результате в среду президент Владимир Зеленский вышел из заявлением, что изменений в избирательное законодательство, хотели некоторые хитрозроблени партии, не будет. Испугался президент «партии мэров», или на это были другие причины, разбирались Буквы.

А был ли мальчик?

В конце прошлой недели издание “Зеркало недели” написало, что мэр Киева Виталий Кличко провел видеосовещание, в котором участвовали мэр Днепра Борис Филатов, мэры ряда других крупных городов, а также представители Гройсмана, и они обсуждали возможность создания Партии мэров.

На такой шаг глав городов подтолкнули намерения власти провести изменения в закон о выборах, которые заставили бы мэров баллотироваться только от партий, а партии подать своих кандидатов в 2/3 облсоветов, и при этом для победы партии должны были бы набрать 5% по всей стране.

“Не секрет, что в Парламенте сейчас идут разговоры, чтобы ограничить участие маленьких партий в местных выборах и чтобы все те представители небольших партий, мэры пошли баллотироваться от тех сил, которые сегодня представлены в Парламенте. В этом направлении мэры волнуются и не исключают, что в данной ситуации… они могут быть представлены как представители местного самоуправления”, – рассказал Кличко в эфире телеканала ICTV 4 мая.

В то же время Telegram-каналы разгоняли тезис, что партия мэров может повторить на местных выборах успех “Нашего края”. То, что эта партия была техническим проектом Банковой, в который объединили местные элиты, которые было стыдно взять в список БПП, никто не вспомнил. Хотя туда действительно вошли 62 мэра на момент создания.

В 2019 году Игорь Коломойский сам заявлял журналистам, что он работает над созданием партии мэров вместе с Виталием Хомутынником, а мэры Харькова и Одессы готовы были идти на выборы с партией “Доверяй делам”. И вот теперь еще одна реинкарнация идеи.

На самом деле источники “Букв” утверждают, что слухи о партии мэров были только страшилкой для Банковой. И думать реально о ней стали бы только, если бы норма о выдвижении списков в 2/3 советов от партии стала реальностью.

А она могла стать реальностью, потому что в этой норме были заинтересованы все партии, представленные в Верховной Раде, кроме “Голоса”, который не смог нарастить мышцы полноценной партии.

Так кто же здесь хитро сделан?

Впервые об идее ограничить возможность мелким партиям участвовать в выборах Буквы написали еще в феврале.

Тогда собеседник издания рассказал, что таким образом партия власти хотела бы убрать партии, которые местные бароны уже прикупили себе, чтобы идти на выборы в своих регионах.

Уже тогда норму продвигали как такую, которая позволила бы предотвратить развитие местечкового феодализма.

Схожую позицию высказал и председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко в интервью «Зеркалу недели».

«В статье 3 закона о партиях четко написано, что в Украине создаются только общенациональные партии, а региональные – запрещены. Но у нас как грибы после дождя растут партии мэров. В рамках одного города или региона. Когда мы говорим о такой тенденции в центральных областях страны, это еще полбеды. Но когда речь идет о пограничных районы (все мы понимаем, какие области имеются в виду), то это уже может быть совсем другая история. Например, я неоднократно слышал о партии “Полесье”, которая зашла в облсоветы Киевской, Житомирской, Черниговской и Ровенской областей и пыталась формировать там политику в отношении Беларуси, например. Нам это нужно? То есть я сейчас говорю о прививке от местного сепаратизма», – отметил политик.

Корниенко также отметил, что мэры городов стали сильными благодаря децентрализации, но при этом не хотят брать на себя политическую ответственность.

«Суть сговора – в конкретной предложения: если вы такие сильные, делайте свою общенациональную партию мэров. Становитесь политиками. Заходите не только в местную власть, но и в парламент. Отстаивайте интересы местного самоуправления на самом высоком уровне. Пишите муниципальный кодекс, занимайтесь своей сферой», – добавил Корниенко.

Впрочем, президент Владимир Зеленский передумал бросать такой вызов.

В своем телеобращении президент заявил, что накануне местных выборов у некоторых политиков активизировался “вирус, который сидит в них последние 28 лет, и у этого вируса есть название – “хитросделанность”, и именно они хотели установить барьер в 2/3 голосов.

“Поэтому никаких 2/3 или 5% или других схем не будет. Это позиция и моя, и партии “Слуги народа”. А старым политикам могу сказать только одно – если в каком-то регионе нашей страны у вас нет поддержки, то менять нужно свои поступки, а не избирательное законодательство”, – подчеркнул Зеленский.

Кто же родители идеи, президент не уточнил.

Сейчас члены комитета, даже не из «Слуг», говорят, что идея исходила от «Батькивщины» и ОПЗЖ.

«Я впервые эту идею услышал от юлиных, а затем и ОПЗЖ подтянулись с тем же», – отметил один из депутатов на условиях анонимности.

Но даже если «Батькивщины» и ОПЗЖ действительно были родителями, то позже эту идею приняли все, включая партию президента.

То есть, судя по всему, старшие и опытные политики, сумели подцепить Зеленского на свой крючок, а потом же обратить всю историю против него, устроив конфликт с мэрами.

Далее на Банковой посмотрели, что эта история принесет им не столько электоральных плюсов, как убытков, а любить будут не Зеленского, а, скажем, Кличко, и решили от инициативы отказаться. В конце концов, по сценарию третьей части сериала о «Слугу народа» президент там воюет с разными местными феодалами, а не создает из них отдельную партию.

«Мы же« Слуги народа », поэтому решили, что такая норма недемократическая. И пусть люди сами выбирают, какие слуги им нужны », – ответил Буквам на вопрос, почему они решили все переиграть Александр Корниенко.

Вторая проблема – чисто технически норму о 5% барьере по стране нельзя было бы воплотить, поскольку результаты выборов пришлось бы считать ЦИК, которая в этом процессе по закону не задействована – результаты устанавливают местные избиркомы на своей территории.

Третья проблема – все вышеназванные нормы не были восприняты европейцами и их критические взгляды на это озвучили послы.

Партия мэров. А кому она надо?

Среди лиц заинтересованных в партии мэров называют от отдельных мэров городов до тяжеловесов вроде Сергея Левочкина и Игоря Коломойского. История «Слуги народа» говорит, чтобы бренд можно раскрутить и за месяц, если для этого есть база и узнаваемый лидер (таким может быть Виталий Кличко).

Но на местах обычно голосуют не за идею, а за знакомые лица. Поэтому и партия власти отказалась от новых лиц не только потому, что идея быстро была дискредитирована парламентом, но и потому что на региональном уровне не работает.

При этом сильная личность мэра может еще тянуть за собой и партию, как это сейчас в Киеве происходит с Кличко и 5 лет мертвым УДАРом. Мэр Львова в комментариях журналистам выразил скепсис относительно появления партии мэров. И Садовому она не нужна – у него есть «Самопомощь». А что он делает рядом с Трухановым и Кернесом объяснить идеологически было бы невозможно.

Местные депутаты, какие бы партии они не представляли, всегда больше ориентируются на мэра, а не на общенациональные расклады. А партии, которые воюют на общенациональном уровне, образуют на местах весьма странные коалиции. В Волынском облсовете за его последнюю каденцию состоялось 43 межфракционных перехода депутатов, а фракция «Солидарность» прекратила существование с окончанием президентства Петра Порошенко.

Мэр Днепра Борис Филатов сейчас активнее других говорит о партии мэров. И для него в этом есть логика.

Сейчас в городе активно начали досрочную избирательную активность политические партии “Европейская солидарность”, “Оппозиционная платформа за жизнь” и их лидер Геннадий Гуфман, “Гражданская сила” и их лидер Загид Краснов, “Партия Шария” и отдельно Борис Филатов (без четко определенной партии , хотя часто в интервью он упоминает “Партию мэров”).

От “Слуги народа” проявляет активность нардеп по избирательному округу 24 Дмитрий Киселевський (сфера влияния Виктора Пинчука), также проявляет активность Святослав Олейник председатель облсовета (относится к системе кооординат Игоря Коломойского).

Вся активность сосредоточена на тематике карантина и проявляется в раздаче продуктовых наборов и средств защиты, а также выяснении отношений в соцсетях, кто хороший, а кто плохой. В городе есть трения между интересами Коломойского, Корбана и Петровского и у всех из них есть планы завести свои партии в местные советы. А вот еще один тяжеловес Александр Вилкул, кажется, в этот раз променяет Днепр на Кривой Рог, чтобы там сменить на посту отца.

На начало марта Филатов был лидером по опросам на пост мэра, хотя еще осенью им был неизвестен кандидат от партии “Слуга народа”.

Ниша “Партии мэров” оценивается местными социологами в 17-21%, постольку по опросам в марте возможная “Команда Филатова” имела бы 21%.

Но это не значит, что такая же поддержка будет в других регионах.