Hyperloop появился как альтернатива скоростным железным дорогам, на проекты по старту которых даже развитые страны тратят по два десятка лет. Поэтому выражать скепсис по поводу «чудо-поезда» Илона Маска пока рано.

Владимир Зеленский хочет развивать «Гиперлуп» в Украине. Сказал об этом президент в разговоре с Андреем Ставницером, генеральным директором и совладельцем портовой компании ТИС, когда в субботу посещал Одесскую область.

Нет, конечно, Зеленский отнюдь не собрался соорудить тестовую магистраль «Гиперлупа» в рамках программы «Большая стройка». Ставницер просто вспомнил, что ТИС сотрудничает с компанией DP World, которая инвестирует в «Hyperloop», потому что хочет адаптировать этот вид транспорта для доставки грузов в порты. На что президент ответил, что «Гиперлуп» нужно делать все равно, «иначе мы будем развиваться миллион лет».

Но сама такая фраза от главы государства уже означает непоследовательность политики «Зе-команды» по развитию транспорта. В своей президентской кампании 2019 Зеленский в частности пользовался противопоставлением «какой Гиперлуп, если в стране нет дорог?».

Уже после парламентских выборов, в августе прошлого года тогда еще новоизбранный депутат и потенциальный председатель транспортного комитета ВР Владислав Криклий сказал, что «предпочитает современным транспортным технологиям, как « Гиперлуп », например телепортации». И что вообще для страны нужнее наконец решить проблему с хронически неработающими эскалаторами на Киевском вокзале, а также – развивать «цифровую инфраструктуру», которая в частности уменьшила коррупцию в автотранспортной отрасли. А когда Криклий стал министром инфраструктуры, то одним из первых его решений стало именно закрытие проекта «Гиперлуп» в Украине.

Прошло меньше года. Криклий так и не нашел, какой именно завод сделает новые эскалаторы для станции в Киеве, «схемы» в автотранспортном секторе сохранились, а нардепы «Слуги народа» начали сбор подписей за отставку нынешнего главы МИУ в рамках очередной жабомышедраковки за потоки. К этому еще стоит добавить вчерашнюю аварию на УЗ, когда с рельсов сошел магистральный локомотив и несколько вагонов с грузом – таких аварий в Украине не было с 1991 года.

На этом фоне Зеленский вполне может в качестве акта отчаяния взяться за реанимацию проекта «Гиперлуп», особенно если это обещать электоральные баллы, или хотя бы медийный хайп. Поэтому стоит рассказать, откуда вообще взялся Hyperloop, какие страны работают над этим проектом. А также – как возникла идея применить эту технологию для доставки грузов в порты, которую собственно и обсуждали президент и Ставницер.

Летающий американец

Изобретателем технологии «Гиперлуп» является Илон Маск. Суть этой технологии – в специально построенном тоннеле создается вакуум, благодаря которому транспортная капсула диаметром до 2 метров может передвигается со скоростью до 1200 км / ч. Сам «Гиперлуп» является логическим продолжением экспериментов с поездами на реактивных двигателях, которыми США и СССР занимались в 1970-х годах. По сути, при таких экспериментах хотели скрестить железную дорогу и авиатранспорт, но все завершилось неудачей: аэродинамическое сопротивление мешало разогнать поезда на скорость превышающую 300 км / ч, а железная дорога на реактивной тяге оказалось слишком дорогой даже для советской плановой экономики.

Впервые Маск свою технологию «Гиперлуп» предложил в 2012 году, как альтернативу строительству скоростной железнодорожной магистрали «Лос-Анджелес – Сан-Франциско». На строительство «классической» скоростной железной дороги длиной почти в 1000 км планировали потратить $ 68 млрд. А построение магистрали изобретения Маска по этому же самому маршруту должна была обойтись всего в $ 7,5 млрд, конечно – после соответствующих конструкторских работ и испытаний.

Чертежи по технологии «Гиперлуп» Маск изложил в открытом доступе, что собственно и стало катализатором интереса в мире к этому перспективному виду транспорта. О планах строительства таких магистралей за 2013-2016 годы заявили Польша, Словакия, Великобритания, Испания, Швеция, Индия, ОАЭ и Саудовская Аравия. Сам Маск получил разрешение на строительство «Гиперлупа» между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом, но здесь на первых порах планы ограничивались строительством тестовой магистрали длиной в 10 км.

По сути, фактическая реализация проекта «Гиперлуп» началась в мае 2016 года, когда состоялся первый тест силовой установки для этого транспорта. Первый текст капсулы состоялся в январе 2017 года. Идея использовать «чудо-поезд» Маска для транспортировки грузов родилась в августе 2016 года, ее создателями собственно и были инвесторы DP World.

В процессе проектирования и первых испытаний выяснилось, что «Гиперлуп» может и не сработать так, как это задумал Маск.

Например, оказалось, что капсулы «чудо-поезда» могут перегреваться во время движения, крутиться по своей оси и вообще двигаться опасно. Также – что в туннелях сложно поддерживать необходимую герметичность для вакуума, необходимого для движения капсул. По этим параметрам «Гиперлуп» становился как минимум непригоден для перевозки пассажиров, а для реализации этого проекта потребовались инвестиции международных компаний и глобальное объединение усилий стран, заинтересованных в этом проекте. Интересно, что при этом воплощать этот проект на глобальном уровне взялись сразу несколько компаний – в частности, Hyperloop TransportationTechnologies (НТТ), Hyperloop One, которую собственно основал Маск, и Virgin Hyperloop One, принадлежащая миллиардеру Ричарду Брэнсону.

За полчаса до моря

Фактически, Украина к мировому проекту «Гиперлуп» присоединилась в феврале 2018 году, под брендом компании HypeUa. Но здесь по сути речь шла о том, что Украина самостоятельно разработает свой прототип «чудо-поезда», и лишь после первых испытаний готового изделия наша страна планировала вести переговоры с Маском об участии в украинском проекте. А так участниками проекта украинского «Гиперлупу» стали НТТ, «Укроборонпром», КБ «Южное», Украинский институт будущего и собственно Мининфраструктуры.

Здесь надо напомнить контекст, в котором Владимир Омелян решил запускать украинский «Гиперлуп». МИУ искало способ, как организовать относительно дешево скоростное железнодорожное движение из Киева в Одессу. И оказалось, что «гиперлуп» даже на стадии опытного образца обойдется дешевле классической скоростной железной дороги: если в первом случае 1 км магистрали стоил 11-17 млн ​​евро, то во втором – почти 40 млн евро. При этом ориентировочное время в пути составляло бы всего 35 минут. Делать такой проект чисто из медийных мотивов Омеляну не было смысла, потому что в том же феврале 2018 Мининфраструктуры могло похвастаться запуском другого проекта – поставки американских тепловозов для Укрзализныци.

Тем более, что и медийное сопровождение проекта украинского «Гиперлупа» оставляло желать лучшего. Согласно сообщениям СМИ, сначала этот «чудо-поезд» должны были строить из Киева в Одессу, потом – из Киева в Днепр. Первые конкретные очертания проекта украинского «Гиперлупа» были опубликованы лишь в феврале 2019 года, в рамках концепции НААН «Перспективы развития транспорта пятого поколения в Украине». В официальном релизе по этому поводу говорилось, что оказывается Украина действительно имеет технологические возможности производить свой «чудо-поезд». А СМИ выхватили, что по документам, в прототипе «чудо-поезда» можно было бы ехать только полулежа, а в капсуле не должно быть туалета. Собственно, Криклий как министр инфраструктуры остановил проект HypeUa как раз в тот момент, когда нужно было решать – Украина как государство дает разрешение строить за частный счет экспериментальный полигон в Днепре или нет.

Ну а пока у нас «гиперлуп» был только мемом, с помощью которого смеялись над Омеляном, в июле 2019 такой же «чудо-поезд» взялась строить Саудовская Аравия, в конце 2019 Франция завершала строительство экспериментального полигона для своего такого же проекта. Ну а порт Гамбурга еще осенью 2018 начал свой проект по доставке «Гиперлупом» грузов в гавань.

Интересно, что проект «Гиперлупа» также пыталась адаптировать для достижения своих геополитических целей и РФ. В частности, в 2017 году россияне планировали проложить экспериментальную ветвь «чудо-поезда» в 65 км между китайским городом Хуньчунь и своим портом Зарубино и переваливать по этой магистрали транзитные грузы. Но здесь россиян подвела их непоследовательность – сначала они решили не ограничиваться экспериментальной ветвью, но также проложить гиперлуп между Москвой и Санкт-Петербургом. Так смета проекта достигла триллиона рублей, и поэтому россияне решили, что для достижения своих политических целей лучше использовать «классическую» железную дорогу.

Проект на 20 лет

По сути, Hyperloop Илона Маска за последние 8 лет так и остался на стадии экспериментальных образцов, что вызывает сомнения в перспективности такого проекта.

Но здесь справедливости ради надо отметить, что «гиперлуп» конкурирует с проектами именно «классических» скоростных железных дорог, реализация которых для каждой отдельно взятой страны занимает минимум 20 лет.

Например, первый скоростной поезд в мире стартовал в Японии в 1964 по скоростной линии Токайдо-Сикансен, которая была запроектирована еще в 1941 году. И на этот проект элита страны не жалела денег по принципу «сделаем Японию снова великой».

В том же 1964 году свои скоростные поезда решила строить Франция. Первый их экспресс TGV вышел на регулярные рейсы только в 1981 году.

Разработка немецкой системы скоростных поездов ІСЕ стартовала в 1970 году, а первый экспресс вышел на регулярные рейсы в 1985 году.

Китайцы с запуском у себя скоростных поездов справились относительно быстро. В 2002 году КПК Китая приняла решение развивать скоростные железные дороги, а уже в 2008 году первый экспресс в Поднебесной вышел на регулярные маршруты. Но здесь нужно отметить, что Китай по сути импортировал уже готовые технологии. А до этого Китаю нужно было еще 30 лет, чтобы навести порядок на своих железных дорогах так, чтобы там вообще могли ходить скоростные поезда.

Омелян взялся проектировать «Гиперлуп» из Киева в Одессу потому, что УЗ за последние 5 лет так и не решила проблему, как ускорить свои поезда по этому маршруту ( Интерсити+ из Киева в Одессу едет 7:00, фирменный поезд №105 «Черноморец» через Винницу – 9:00, поезд №148 через Черкассы -14 часов).

Например, в 2017 году Кравцов планировал сделать быстрее движение Интерсити+ в Одессу за счет того, чтобы вообще запретить движение по железной дороге через Винницу к портам эшелонов с зерном. Такой план был построен по принципу «горит сарай, гори и хата», но после протестов зерновиков Кравцов отступил. В 2018 году Кравцов планировал купить для маршрутов на Одессу скоростные поезда со спальными вагонами «Тальго» испанского производства. Но этот план уперся в банальную нехватку денег на покупку нового подвижного состава в «Укрзализныце».

В тот же 2019 к власти пришла «Зе-команда», но их единственный успех в сфере развития скоростного транспорта – это новый железнодорожный маршрут «Интерсити» + в Кривой Рог, на родину президента Зеленского.