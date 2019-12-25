Новый год - идеальное время для принятия решений. К примеру, похудеть на пять кило и закачать кубики. Потому что в прошлом году вы уже похудели на три кило, но потом понервничали и вернули утраченное, да еще пару килограммов сверху. А кубики подарили трехлетней племяшке, ей нужнее.

Если отбросить шутки, человеческая природа действительно требует разделения на дни, месяцы и годы. Мы нуждаемся в завершенности историй и начале новых. Поэтому загадывать желания под Новый год, когда сама природа говорит о маленькой смерти ради нового рождения, дело выгодное. При этом мы постоянно балансируем между фантазией и реальностью. Неисполнение желания нас расстроит. Надорваться в процессе выполнения – тоже не дело. Стоит подумать, какие планы себе состроить, чтобы к концу года обоснованно задирать нос, вкушая оливье с шампанским.

Выполнение желаний само по себе является процессом. И есть смысл обдумать его, прежде чем загадывать. Ведь не обязательно тяжко трудиться ради будущего счастья. Сам процесс может быть весьма увлекательным.

Как ни странно, трудности подстерегают нас на самом первом этапе. Зачастую люди затрудняются с ответом, чего же они хотят на самом деле. В таком случае могут выбираться цели или мизерные, не доставляющие победной радости, или завышенные, в конце которых нас ждет разочарование или выгорание. Поэтому, прежде чем ставить цель, обратимся к мечтам.

Мечты могут быть сколь угодно велики. Чтобы как-то разобраться, лучше всего их оформить зримо. Кто-то предпочитает клеить символические картинки-напоминалки. Кто-то пишет списки. Иные придумывают маленькие истории о своей жизни в уже сбывшейся мечте. Наша с вами культура дает потрясающий пример вышивок – в обычной детской рубашечке умелая вышивальшица зашифрует все надежды на будущее ребенка, да еще добавит план его воспитания.

И вот мечты стали зримыми. Часть их не исполнится никогда. Часть потребует долгого времени. А некоторые достижимы быстро и легко. Вот эти, достижимые, в процессе обдумывания из мечты превращаются в желание.

Желание, в отличие от мечты, имеет конкретную форму и конечный результат. Второе особенно важно, если вы не хотите в итоге получить переутомление вместо радости. Иными словами, желание должно само внятно отвечать на вопрос “Зачем?” Улавливаете разницу?

“С завтрашнего дня начну по три часа в день заниматься английским” — это не желание. Зачем? Лучше знать английский. Зачем? Чтобы… Посетить Британию? То есть я хочу на самом деле посетить Британию, а не учить английский? А есть ли у меня билет и отпуск?

Бичом нашего времени является обучение чему-нибудь, желательно с Нового года. Безответственные люди просто обожают учиться. Занятия – та же отсрочка. Когда-нибудь заживу, а пока поразвиваюсь. Особо привлекательно это еще и потому, что есть ощущение: во время учебы ответственность за мою жизнь несет наставник. Как в школе. Но жизнь не школа, год рождается и умирает, оставляя нас на том же месте. А навыки, полученные впустую, быстро забываются.

Живые существа свято чтят Закон сохранения энергии. Это означает, что ни одно животное не сдвинется с места, не зная, зачем ему это нужно. Мы люди. Мы умеем себя заставить. И, сжигая энергию понапрасну, мы выгораем. Для того чтобы этого не было, нужно отчетливо понимать, как и чем мы подкрепим свой усталый организм в пути, чем обрадуем его в итоге. Знание трех тысяч слов вместо пятнадцати может его и не осчастливить.

Желать можно конкретно и достижимо. Если мечта слишком огромна, но все же реальна, лучше разбить ее на цепочку небольших желаний, как книгу на главы. Точка, пауза, и новая страница. Важно прикинуть, как у вас со временем. Хватает ли? Или, может, вы выделили его слишком много и быстро соскучитесь?

В этом месте мы переходим от желания к цели. Цель от желания отличается наличием места и времени. В тот момент, когда вы точно их определите, ваши действия станут похожи на полет стрелы. Ничего страшного, если в процессе вы увидите, что немного промазали. Цели нуждаются в дополнительной корректировке. Главное, что в назначенное время, в назначенном месте вы получите желаемое и будете ему рады.

Значит, загадывая новогодние желания, мы должны быть готовы ответить себе на вопрос: что хотим получить в итоге? Как узнаем момент, в который скажем себе: вот оно? Насколько реально это желание? Насколько зависит от нас? Если нет – может принести разочарование и чувство беспомощности. Что изменится в нашей жизни, когда желание исполнится? Как конкретно это будет выглядеть?

На первых порах это кажется сложным. Столько вопросов! Обязательно ли так серьезно? Нет, конечно, не обязательно. Но это очень поможет, если вы действительно хотите сделать себе подарок.

Самое удивительное в этой истории, что идя таким путем, вы можете обнаружить: чудеса возможны. Непредсказуемые мечты сбываются, притом проще, чем казалось. Это потому, что вы предоставили им такую возможность. Открыли дверь и подготовили посадочную площадку. И все это – ваша, только ваша заслуга.

Итак, начнем с мечты…