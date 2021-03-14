Годовщину коронавирусного карантина мир встречает достаточно скудным сериальным меню и постоянно переносящимися премьерами фильмов. Но и сейчас можно найти что посмотреть.

The One. Единственный»

Netflix

Все, что нам нужно – это любовь и каждый из нас влюбляясь думает, что нашел свою идеальную пару. А что если это не так, и ДНК-тест предлагает безошибочно выбрать идеального для вас человека. И больше не нужно неудавшихся свиданий, обманутых надежд и случайного секса. Только вот этот человек окажется не того пола, что вы ожидали, подругой вашей жены или вовсе серийным убийцей. И что с этим делать?

Главная героиня сериала открыла ДНК-тест, и теперь купается в лучах славы, пока правительство думает не запретить ли сервис, разрушающий семьи.

А тут еще полиция находит в реке тело мужчины, расследованию смерти которого так противостоит главная героиня. Что скрывает это убийство?

Сериал снят на основе психологического триллера «The One. Единственный» Джона Маррса, который в 2017 году стал бестселлером.

«Мир немного размыт»

Apple TV+

На стриминговом сервисе Apple TV+ вышел документальный фильм о 19-летней певице Билли Айлиш «Мир немного размыт».

Он рассказывает об обратной стороне славы обладательницы «Грэмми», подростковых проблемах и семье. В главных ролях Билли Айлиш и ее диван, где она сочиняет песни.

В фильме Айлиш предстает перед зрителем обычным подростком, до сих пор живущим в доме родителей, которая подвергалась булингу и была очень неуверенной в себе. А еще в нем неуловимо витает вопрос, как жить подростку, у которого уже есть все, включая славу.

Фильм снял документалист и обладатель премии «Эмми» Ар Джей Катлер, ранее создавший документальный фильм «Сентябрьский номер» о буднях американской редакции журнала Vogue и реалити-сериал American High.

Изабель

HBO Max

Изабель – это история о прощении, преодолении боли и достижении успеха, основанная на биографии известной латиноамериканской писательницы Изабель Альенде.

На пике своей карьеры Изабель получает ужасающую новость о том, что ее взрослая дочь находится на грани смерти. Она бросает все, чтобы стать полноценной матерью, но через год ее дочь умирает.

Смерть дочери не единственное испытание в жизни Изабель, которая готова нарушить все общественно принятые нормы, чтобы добиться счастья. Писательнице придется покинуть родину ради любви и углубится в литературу, чтобы залечить свои раны.

В главных ролях Даниэла Рамирес («Prófugos», «Inés del alma mía») и Нестор Кантильяна («Prófugos»).

«Одри: больше, чем икона»

Netflix US

Среди релизов Netflix в США в марте 2021 года – документальный фильм 2020 года о знаменитой актрисе и модной иконе Одри Хепберн.

Документалка вышла 15 декабря 2020 года, а на Netflix US появится 14 марта 2021 года. Она рассказывает о жизни выдающейся актрисы. В фильме использованы эксклюзивные видео из жизни актрисы из личной коллекции ее семьи, что дало беспрецедентный и глубокий взгляд на Одри.

Наряду с эксклюзивными архивными кадрами зритель увидит, как Франческа Хейворд играет роль Одри Хепберн в 1960-х годах в реконструкциях.

Документалка снята Хеленой Коан и спродюсирована Lioness для Prime Video, ранее снявшей сериал«Черчилль» с Брайаном Коксом.

Нерегулярные

Netflix, 26 марта

Если вы заскучали за Шерлоком Холмсом, то для вас есть хорошие новости. В этот раз Netflix выпускает сериал, основанный на произведениях сэра Артура Конан Дойля. Вот только главный герой не Шерлок Холмс, а те мальчишки, которые собирали для него информацию.

Кроме того, что сериал выводит на первый план эпизодических героев и отдает им главную роль в расследованиях, там еще появляется и мистический момент. А еще больше места отведено женским персонажам.

В сериале сыграют Генри Ллойд-Хьюз (Шерлок Холмс) и Ройс Пьерресон ( доктор Ватсон), Кларк Питерс, Таддеа Грэм, Дарси Шоу, Джоджо Макари, МакКелл Дэвид, Харрисон Остерфилд, Шейла Атим, Эйдан МакАрдл и другие.

Мавританец

В кинотеатрах

Можем ли человек, подозреваемый в терроризме после 11 сентября, рассчитывать на объективное расследование, как он себя чувствует в тюрьме, особенно, если эта тюрьма Гуантанамо, и найдется ли адвокат, который будет до конца верить в букву закона.

Сценарий британско-американского фильма «Мавританец» был основан на мемуарах человека по имени Мохамеду Ульд Слахи.

В роли адвоката снялась Джуди Фостер, а прокурора играет Бенедикт Камбербэтч, фильм был дважды номинирован на «Золотой глобус». И его стоит смотреть в Украине, где все очень не хорошо с правосудием.