Накануне местных выборов президент Владимир Зеленский всколыхнул общественность инициативой провести параллельно с голосованием опрос «по актуальным проблемам». Офис президента уже объяснил, что не претендует на юридические последствия такого опроса, и не зря, ведь это незаконно. Вопросы касаются столь различных сфер и местами настолько популистские, что это напоминает искусственную мобилизацию электората. В частности, президента интересует отношение граждан к легализации медицинского каннабиса. Этот пункт вызывает определенное беспокойство. Ведь немногие украинцы понимают разницу между медицинской и немедицинской марихуаной? Сколько избирателей, увидев слова «легализация» и «каннабис» в одном предложении, возмущенно помашут кулаком в сторону воображаемых наркоманов с самокрутками?

Лекарства, а не наркотик

Медицинское и рекреационное применение каннабиса не имеют ничего общего. И Владимир Зеленский эту разницу понимает. В частности, еще в апреле 2019 он поддержал «легализацию в капельках» – масло является одной из форм лекарств на основе каннабиса. В октябре 2019-го он повторил, что рассматриваться может вопрос только о медицинской марихуане, а не легалайз в целом.

В чем же разница? Главный компонент рекреационного каннабиса, который влияет на сознание и вызывает привыкание – тетрагидроканнабинол (ТГК), его в растении очень много – более 20%. Это – наркотик, запрещенный в Украине и большинстве стран (хотя не менее наркотические алкоголь и никотин свободно продаются). Медицинские препараты на основе каннабиса содержат другое активное вещество – каннабидиол (КБД), который не меняет психику, не имеет наркотического действия, однако снимает боль, спазмы. ТГК тоже может содержаться в лекарственных средствах, однако в очень малых количествах, не влияющих на сознание, но помогает, например, пациентам после химиотерапии бороться с болью, тошнотой и другими побочными эффектами. Формы выпуска таких препаратов разные: спреи, масла, таблетки, мази, поскольку разным пациентам, даже самым маленьким, удобно употреблять их по-разному. Обезболивание канабиноидами безопаснее, чем привычный морфин, потому что не вызывает привыкания.

Администрация контроля за лекарствами и пищевыми продуктами США (FDA), у которой едва ли не самые жесткие правила допуска медикаментов на рынок, утвердила несколько препаратов на основе каннабиноидов. Епидиолекс, маринол, синдрос, цезамет, дронабинол, набилон помогают лечить тяжелые формы эпилепсии, тошноту у онкопациентов, потерю веса и аппетита у людей с ВИЧ / СПИД.

Нормальная жизнь вне закона

Ни один из этих препаратов невозможно легально купить в Украине, потому что по закону они считаются наркотическими. В то же время, по оценкам пациентских организаций, в Украине живет почти 2,5 млн человек, которые нуждаются в препаратах с канабиноидами. Среди них более 1 млн онкобольных, еще столько же паллиативных пациентов, 18 тыс. Детей с эпилепсией, десятки тысяч людей с депрессией, болезнями Альцгеймера, Паркинсона, рассеянным склерозом, псориазом и многими другими, часто неизлечимыми состояниями. Те, кто не может терпеть боль, получают препараты незаконным путем. Государство заставляет людей обходить закон, отмечает представитель Украинского сообщества людей с рассеянным склерозом Марьяна Пирожок.

«Люди с рассеянным склерозом имеют очень много симптомов, среди них спастика, боль и тремор. Спастику испытывают от 60 до 90% пациентов. Это скованность, сжатость мышц, проблемы со сгибанием и разгибанием конечностей, боль, которая возникает во время этого процесса. Медицинский каннабис действует как миорелаксант и может помочь побороть спастику. Моему мужу в Германии врач назначил препараты на основе медицинского каннабиса. Однако он не смог их купить, тем более привезти в Украину», – рассказывает активистка.

Нередко пациенты, которые лечатся медицинским каннабисом, становятся фигурантами уголовных производств.

«В Харькове есть пациентка Руслана с рассеянным склерозом, на которую завели дело за распространение наркотиков. Руслана прикована к коляске, судебные заседания откладываются, потому Руслана физически не может выйти из дома. Она принимает медицинский каннабис, чтобы уменьшить боль, тремор. Этой женщине грозит от 6 до 9 лет заключения с конфискацией имущества только за то, что она не хочет терпеть боль. Если бы в Украине каннабис был легализован, то этого не произошло бы», – рассказала исполнительный директор БФ «Пациенты Украины» Инна Иваненко.

Виктория Мостовенко – мама трехлетней Софийки, которая от рождения страдает от эпилепсии.

«Уже 2,5 года мы покупаем препараты за рубежом, поскольку в Украине нет эффективных лекарств от тяжелой формы эпилепсии. С закрытием границ из-за карантина мы переживали ужасы. И мы, и еще тысячи семей с тяжелобольными детьми столкнулись с проблемой, как получить лекарства. Единственная поддержка, которую мы имели – это конопляное масло с канабиноидами, которое София принимает полтора года. О масле мы узнали из социальных сетей, его делают из сорта конопли «Паутина Шарлотты», который вывели в США для детей с эпилепсией. Мы написали производителям, получили лекарства и через три месяца приема заметили положительные изменения – уменьшение спастики, улучшение аппетита, сна, уменьшение судорг, чего не могли достичь многими препаратами», – делится Виктория.

Кроме того, в Украине с недавних пор есть еще одна категория людей, которые часто нуждаются в помощи – ветераны. Системы реабилитации, как физической, так и психологической, в стране до сих пор нет. Среди 450 тыс. тех, кто побывал на фронте, значительная часть столкнулась с посттравматическими последствиями.

«Некоторые из нашего ветеранского сообщества признаются, что незаконно использует каннабис. Хотя можно делать то же, ничего не нарушая, есть много цивилизованных способов. В нашем сообществе те, кому не надо принимать медицинский каннабис, всегда поддержат тех, кому надо. В результате ветераны будут эффективные и спокойные. Агрессия – коварная вещь, потому что люди, которые ни от чего не страдают, могут пострадать от тех, кто страдает от агрессии. Этот вопрос безопасности общества», – отметил военный психолог и ветеран Андрей Козинчук.

Дискуссия об узаконивании медицинского каннабиса давно неактуальна для цивилизованного мира, считает детский невролог, епилептолог, психиатр Владимир Харитонов.

«Сегодня есть множество исследований, которые показывают эффективность КБД при тяжелых формах эпилепсии, которые не поддаются другими формам терапии. Есть масса исследований о том, что препараты с каннабисом помогают пациентам с онкологией, уменьшают боль. Я учился в Канаде и точно знаю, что в мире есть понимание: пациент не должен терпеть боль. Если страна думает, что препараты могут привести к проблемам с наркоманией, то власть должна отслеживать нарушения, но это никак не должно мешать пациентам с тяжелыми болезнями. Мне непонятно, почему этот вопрос не решается в Украине », – говорит врач.

Слово за парламентом

Именно поэтому пациентские организации требуют от парламента легализовать препараты с медицинским каннабисом. Однако это не тема для всенародного опроса, ведь эти лекарства нужны не всем, а только людям с определенными заболеваниями и состояниями.

Легализация уже имеет определенную историю. В начале 2019 на сайте Верховной Рады появилась петиция с требованием разрешить использование каннабиса в медицинских и научных целях. Она набрала нужное количество подписей, и депутаты начали подготовку соответствующего законопроекту. В мае документ под названием «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения фундаментального права человека на жизнь» внесли в парламент. Однако проголосовать не успели, ведь состоялись выборы и смена власти. Тогдашняя и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун поддержала инициативу. Она отмечала, что в Украине невозможно ни лечиться канабиноидами, ни исследовать их, потому что за это предусмотрена уголовная ответственность. Однако с ее увольнением МЗ перестало быть лоббистом легализации. Впоследствии она объясняла, что в правительстве было предложение перенести медицинский каннабис с категории наркотиков в категорию веществ с ограниченным оборотом, то есть фактически декриминализировать, однако ее заблокировало Министерство внутренних дел во главе с Арсеном Аваковым.

Пауза длилась до сих пор. 20 октября БФ «Пациенты Украины», БО «100% Жизнь» и Украинское сообщество людей с рассеянным склерозом представили собственный законопроект, который регулирует производство, использование и исследование медицинского каннабиса.

Согласно проектом, лекарственными коноплей признаются конопли с содержанием ТГК свыше 1%, а максимально допустимый его содержание должно определить Кабинет министров по представлению Гослекслужбы, которая и будет регулятором производства препаратов.

Производители должны будут иметь лицензию на выращивание, хранение, перевозка растений. Выращивать их можно будет только в закрытом грунте и в ограниченном количестве, содержание КБД и ТГК проверять лабораторно. Разрешение на использование промышленных помещений должна дать полиция, они круглосуточно охраняться.

Такие препараты не будут свободно продаваться в аптеках всем желающим, получить лекарства сможет только пациент с установленным диагнозом. Врач, имеющий квалификацию на лечение медицинским каннабисом, выписывает электронный рецепт и вносит его в реестр. Только с таким рецептом пациенту продадут препарат в аптеке (к примеру, именно так сейчас можно получить «Доступные лекарства»). И только то количество, которое указал врач. В то же время врачи за нарушение назначений медицинского каннабиса будут нести уголовную и административную ответственность.

Это не только позволит пациентам лечиться канабиноидами легально, но и убережет их от некачественных препаратов.

«Пациенты, которые вынуждены покупать медицинский каннабис на черном рынке, не уверены в качестве и безопасности этих лекарств. Потому что неизвестно, какие химические вещества использовались при производстве, каким образом он выращивался, были ли соблюдены нормы, потому что это никак не регулируется. Это так же, как покупать продукты питания с земли у метро», – говорит Инна Иваненко.

Активисты надеются, что народные депутаты прислушаются к нуждам миллионов пациентов, которые ежедневно страдают от боли, хотя нормализация их жизни целиком находится в законодательном поле.