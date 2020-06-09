Кабмин запретил регистрировать место проживания в ипотечном жилье без согласия ипотекодержателя. Объясняем, что это значит и почему незаконно

Смоделируем ситуацию – вы владелец жилья, находящегося в ипотеке. У вас рождается ребенок. Вы обращаетесь в банк, с которым заключен договор ипотеки, с разрешением зарегистрировать место проживания ребенка в вашей квартире. Банк вам отказывает, руководствуясь своими интересами. После этого, по истечению трех месяцев вы станете нарушителем Правил регистрации места жительства, утвержденных Кабмином, благодаря изменениям, которые сам же Кабмин и внес.

Смотреть фрагмент с 18:02 до 18:45

Как так получилось? Давайте разбираться.

На заседании 27 мая Кабинет министров Украины поддержал инициативу Министерства юстиции о внесении изменений в Правила регистрации места проживания, по регистрации места проживания в ипотечном жилье. Принятое постановление предусматривает, что в случае нахождения жилья в ипотеке или в доверительной собственности, регистрация места жительства осуществляется только при наличии согласия соответствующего ипотекодержателя или довереного собственника.





Другими словами, если вы приобрели квартиру, заключив с банком договор ипотеки, вы не сможете зарегистрировать ваше место жительства (прописаться) или место жительства членов вашей семьи в вашем жилище без согласия банка. Аналогично, если вы передали вашу квартиру в ипотеку любому другому лицу, не обязательному с банком.

По словам инициатора изменений, министра юстиции Дениса Малюські, такие изменения упростят обращения за взысканиями на ипотечную недвижимость и облегчат доступ к ипотечному кредитованию. Действительно, наличие зарегистрированного места жительства в ипотечном имуществе, особенно несовершеннолетних детей, иногда усложняет ипотекодержателям возможность удовлетворения своих требований путем обращения о взыскании на ипотечное имущество. Однако, эту проблему сейчас уже успешно решает судебная практика по данному вопросу, кроме того, способ решения данной проблемы, предложенный министром юстиции является абсолютно незаконным.

Рассмотрим ситуацию с ипотекой на примере банковского кредита на приобретение жилья, поскольку такой формат отношений является самым распространенным в Украине, но все написанное ниже одинаково касается и любого другого формата ипотеки или доверительной собственности.

Начнем с того, что приобретенное в кредит жилье, по которому заключен договор ипотеки, – принадлежит вам, ипотекодателю, а не банку (ипотекодержателя). Ваши правоотношения с банком заключаются в наличии у вас обязательства перед банком, уплатить денежную сумму в определенном договором размере и срок. Ипотека служит в данном случае «страховкой» для банка, дает ему возможность вернуть предоставленные в кредит средства в случае нарушения вами обязательства по их уплате.

Поскольку жилье в ипотеке принадлежит вам, вы, как владелец, пользуетесь и владеете им по своему усмотрению, будучи ограниченными только в праве отчуждать (продать, подарить) его третьим лицам. Но такое ограничение является результатом договора, то есть свободного волеизъявления с вашей стороны и со стороны банка, а не принуждения со стороны государства. Таким образом, изменения, внесенные министерством юстиции, противоречат как минимум двум статьям нормативно-правовых актов высшей силы, чем постановление Кабмина – статьи 41 Конституции Украины и статьи 321 Гражданского кодекса Украины, которые устанавливают, что право частной собственности является нерушимым и никто не может быть противоправно лишен этого права или ограничен в его осуществлении.

Кроме того, статьей 29 Гражданского кодекса Украины установлено, что местом жительства физического лица является жилье, в котором оно проживает постоянно или временно. Эта же статья определяет место жительства детей до 14 лет – место проживания родителей. Таким образом, закон фактически прямо обязывает регистрировать место проживания детей по месту жительства родителей.

Напомню, что именно проблемность обращения о взыскании на ипотечное жилье, в котором прописаны несовершеннолетние, и стала причиной внесения обсуждаемых изменений. Другими словами – изменения, инициированы министром юстиции, прямо мешают украинцам выполнить требования закона, поскольку механизмов выхода из ситуации, когда банк не дает разрешения на прописку в ипотечном имуществе – министр не предложил.

Вернемся к смоделированной ситуации. Даже если вы решите послать эти Правила в одном месте, во избежание нарушения в другом – скроете, что ваше жилье находится в ипотеке, у вас ничего не получится, потому что чиновник, осуществляющий регистрацию места жительства, теперь самостоятельно должен проверить, находится ваше жилье в ипотеке или доверительной собственности.

Добавьте ко всему вышесказанному, что прописка, хотя и является абсолютно устаревшим институтом, все еще играет огромную роль в жизни украинцев. Это и приоритет в приеме в школу или детсад (куда и так нужно записываться чуть ли не до зачатия ребенка), и получения повесток и корреспонденции, направляемых по месту прописки, и участие в выборах, и пребывание на воинском учете, и оформление льгот и социальных выплат и регистрация статуса ЧП, и так далее.

Подытоживая, следует отметить, что изменения в Правила регистрации места проживания хоть и противоречат нормативным актам высшей юридической силы, но тем не менее, украинцам придется с ними жить некоторое время. Тем же, кто столкнется с отказом зарегистрировать место проживания без разрешения ипотекодержателя, могу посоветовать обжаловать такой отказ в суд, ссылаясь на ограничения в реализации права собственности и права свободно выбирать место жительства, право на которое гарантируется соответствующим законом.

Правда в этом случае придется потратиться как минимум на сумму судебного сбора и подождать несколько месяцев пока суд будет рассматривать ваше дело.

Ну или воздержаться от рождения детей до момента погашения ипотеки …