Если с Всеукраинской школой онлайн на карантине ученики - кто лучше, кто хуже - справились, то с вступлением в высшие учебные заведения все немного сложнее, ведь сделать этот процесс полностью дистанционным пока невозможно. После того как правительство внезапно перевело пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) в электронную форму, образовательное сообщество беспокоится, не станет ли это причиной для отмены тестов вообще. Как должно проходить ВНО в условиях карантина и когда подавать документы в вузы, разбирались «Буквы».

Выпуск из школы должно быть беспроблемный

Все выпускники смогут вовремя получить свои документы об образовании, ведь процесс заказа происходит электронно, отмечает Министерство образования и науки (МОН). База данных формируется в конце прошлого года, а уточненные списки – в мае 2020-го. Свидетельства о базовом среднем образовании и табели должны быть оформлены до 15 июня.

Итоговое оценивание, как и обучение последних месяцев, осуществляется дистанционно.

«Итоговая оценка за семестр выставляется с учетом результатов тематического оценивания, полученных учащимися при дистанционном обучении и до начала, практических работ по учебным предметам естественного цикла, результатов оценки различных видов речевой деятельности учащихся и тому подобное. Если по учебному предмету не предусмотрено тематических итоговых работ, итоговая оценка может выставляться по результатам текущего оценивания. Ученики, которые не имеют результатов текущего оценивания по объективным причинам, могут быть оценены по результатам проведения семестровой контрольной работы», – объясняет МОН.

Итоговые работы, которые ученики сдавали во время карантина, записываются в журнал без даты, а годовая оценка выводится по результатам за первого и второго семестра.

Новые правила ВНО

МОН определенное время колебалось с датами проведения ВНО и отталкивалось от продолжительности карантина. Наконец-то график утвердили: сессия начнется тестированием по математике 25 июня и завершится химией 17 июля.

Результаты абитуриенты будут узнавать в своих онлайн-кабинетах с 17 до 29 июля.

Будет также дополнительная сессия ВНО для тех, кто по разным причинам не попадает на первую (например, по болезни или самоизоляцию), она будет длиться с 24 июля по 10 августа, результаты станут известны к 14 августа.

Из-за эпидемии коронавируса пункты тестирования будут вынуждены соблюдать определенные правила.

Участники тестирования, преподаватели и другой персонал обязаны надеть маску или респиратор, которая закрывает нос и рот.

Всем измеряют температуру, допустят только тех, у кого она не более 37,2 градусов Цельсия.

Лиц с признаками респираторных заболеваний (кашель, насморк, боль в горле, общая слабость) не пустят в помещение.

На входе в здание должен стоять антисептик.

Дистанция между участниками должна составлять не менее 1,2 м.

В туалетах должно быть мыло, антисептики, бумажные полотенца.

При благоприятной погоде в комнатах с участниками следует открывать окна.

Аудитории должны проветриваться не менее 30 мин до и после тестирования.

После выхода участников из помещения все поверхности, дверные ручки очищаются и дезинфицируются.

На выходе должны стоять урны с крышками для использованных масок.

При этом МОН отмечает, что каждого участника обеспечат защитной маской в ​​пункте тестирования (одноразовую следует менять через каждые 3:00 или когда она станет влажной). Провести ВНО дистанционно не получится, говорят в министерстве, потому что нет технической возможности идентифицировать участников и обеспечить чесность.

«Всего потребность обеспечена для 1714 пунктов проведения ВНО, ЕВЭ (единый вступительный экзамен), ЕСВИ (единое специализационное вступительное испытание). В 2020 году в основной сессии ВНО примут участие 379 тыс. 493 человека, ЕВЭ/ ЕСВИ сдадут около 90 тыс. человек. Во время тестирования и экзаменов будут привлечены 242 тыс. 650 работников и 11 тыс. 630 медиков. С 9 июня начнется доставка средств защиты в областные государственные администрации, а оттуда – в пункты проведения тестирования и экзаменов. До 25 июня – дня проведения первого ВНО – средства защиты будут в местах проведения ЕГЭ, ЕВЭ и ЕСВИ », – сообщает МОН.

Как родителей, так и выпускников беспокоит вопрос, будут ли включать в тесты материал с карантинного этапа обучения, то есть тот, который 11-классники проходили весной дистанционно. Ведь отсутствие школьной дисциплины могло негативно повлиять на усвоение знаний. МОН подчеркивает, что тесты готовятся заранее, в течение трех лет, поэтому в последний момент нельзя их менять и печатать тестовые тетради заново. К тому же, успокаивают в министерстве, в тестах может случиться примерно одна задача из этой части школьной программы, что не повлияет на общий балл.

Можно ли «откосить» от тестирования

МОН подчеркивает, что ВНО не только обеспечивает равный доступ к высшему образованию, но и является оценкой школьных знаний выпускника.

«Сегодня в Украине нет надлежащей общественного доверия к школьной оценке, в отличие от ЕГЭ, которое уже давно доказало свою объективность и беспристрастность. 73% украинцев, которые сталкивались с системой ВНО или планируют это в ближайшем будущем, уверены, что ВНО обеспечивает справедливые условия вступления», – говорят в министерстве.

Поэтому там не считают целесообразным освобождать от ВНО тех, кто не планирует вступать в вуз и хочет попасть в зарубежный университет – за границей вступительные кампании, скорее всего, тоже будут отложены.

В то же время городские власти Киева считает иначе. Мэр Витали Кличко заявил, что город принял решение о необязательном прохождения ВНО для тех выпускников, которые не собираются в этом году поступать в высшие учебные заведения – Департамент образования и науки издал соответствующий приказ. Мол, в условиях эпидемии так будет безопаснее для выпускников и педагогов.

На что и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий ответила: нет оснований для освобождения киевских выпускников от ВНО, ведь тестирование предусмотрено в законодательстве – законе о полном общем среднем образовании. По ее словам, решение об отмене государственной итоговой аттестации в форме ВНО может принять только Верховная Рада или Кабинет министров на основании эпидемиологической ситуации.

КГГА отрицает это и утверждает, что может принимать такие решения в условиях чрезвычайной ситуации. К тому же, приказ не запрещает сдавать ВНО тем, кто этого хочет. По информации городских властей, на оценку придет почти 31000 киевлян, из которых 17 000 – выпускники.

Внезапная смена планов

Вечером в пятницу, 12 июня, появилось решение Кабинета министров об отмене пробного ВНО, которое начинается уже в понедельник, 15 июня. Никаких подобных планов правительство ранее не озвучивало, в частности удивился Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО), который собственно и занимается тестированием. Заместитель директора центра говорит, что узнала о таком решении из социальных сетей.

Причина такого решения – карантин, хотя, как написано выше, пункты тестирования уже имеют алгоритм безопасного проведения ВНО.

Чтобы не оставлять абитуриентов без возможности сдать пробное ВНО, которое является тренировкой перед основной сессией, УЦОКО позволил написать его дома. 15 и 17 июня в 11:00 зайти в свой кабинет участника пробного ВНО, загрузить тестовую тетрадь и бланк ответов, выполнить задание и внести ответы на сайт до 19 июня.

Однако ожидаемо, что кое-кто на момент отмены пробного ВНО уже отправился в пункты тестирования, в частности жители оккупированных территорий. Государственная пограничная служба рассказала, что утром в субботу на КПВВ «Станица Луганская» приехали 34 абитуриента.

«Тысячи людей – участники ВНО, инструкторы, представители учебных заведений, где проводится пробное тестирование, которые придут и приедут к пунктам ВНО из отдаленных городов и сел – будут вынуждены вернуться ни с чем домой. Ведь предупредить всех участников об отмене пробного ВНО за выходные дни невозможно, поскольку отмена произошла в пятницу поздно вечером », – написал в Facebook образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

Кроме того, пробное ВНО является платным – от 138 до 150 грн, однако МОН уже заявил, что его участникам вернут деньги.

Но внезапность в правительственных решениях вызвала беспокойство у образовательного сообщества, мол, в таком темпе могут отменить и основную сессию ВНО.

«Мы понимаем, что после этого могут пытаться отменить ВНО в этом году в целом. Это решение сейчас активно лоббируют, в первую очередь – ректоры, которые сейчас имеют очень хороший доступ к президенту. Кроме того, стоит отметить, что отмена ВНО в той или иной форме, например, для вступления контрактников, лоббирует очень большая часть депутатов, в том числе из фракции «Слуга народа». Принятие такого решения не будет быстрым и простым, ведь это потребует изменений в закон. Однако тот факт, что это обсуждается сейчас, – очень угрожающая тенденция. Тем более в ситуации, когда большая часть правящей партии – поддерживают сокращение роли ВНО », – говорится в заявлении народного депутата от партии« Голос »Инны Совсун.

Такого же мнения экс-руководительница МОН Анна Новосад. По ее словам, можно дискутировать о том, как и когда проводить ВНО, но нельзя отменять его основную сессию, ведь это вернет тотальную коррупцию при поступлении и углубит социальную несправедливость.

13 июня появилось заявление и.о. министра образования и науки Любомиры Мандзий, в которой она поддерживает проведение ВНО.

«Основная сессия ВНО запланирована с 25 июня по 17 июля. Все пункты обеспечены необходимыми средствами защиты и дезинфекции. ВНО должно состояться, потому что это залог справедливого и объективного оценивания, а также честного и прозрачного поступления. ВНО – это равные возможности для каждого получить высшее образование. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, всем участникам ВНО будет сообщено о принятых решениях », – написала она.

В то же время министр финансов Сергей Марченко уверяет, что об отмене ВНО в следующем году «даже речь не идет» и в бюджет будут заложены средства на его проведение, сообщает ТСН.

Как вступать в вузы

Вступительная кампания-2020 начнется на месяц позже, чем обычно – 1 августа. С этого дня абитуриенты могут регистрировать электронные кабинеты.

13-22 августа вузы принимают заявления абитуриентов через эти кабинеты, до 16 августа подают заявления те, кто сдают не ВНО, а вступительные экзамены.

27 августа в 12:00 появятся списки абитуриентов, к вечеру 31 августа следует подать документы для зачисления на бюджет. До 5 сентября зачисляют бюджетников, до 30 сентября – контрактников.

Оригиналы документов можно отправить по почте, чтобы лишний раз не ехать в другой город. Или отправить скан-копии по электронной почте, если абитуриент имеет квалифицированную электронную подпись – в таком случае физические документы можно отдать в университет после начала обучения.

При поступлении на бакалавриат можно подать сертификаты ВНО четырех лет, начиная с 2017 года, за исключением сертификатов по иностранным языкам.

Претенденты на бюджетную форму обучения могут подать пять заявлений на любые специальности в порядке приоритета, для контрактников количество заявлений не ограничивается. На бюджет можно поступить только с 125 баллами ВНО и более, на бюджет и контракт на специальностях «Право», «Публичное управление и администрирование», «Международные отношения» надо иметь не менее 140, на «Стоматологию», «Медицину» и «Педиатрию »- от 150.

Количество мест государственного заказа на бакалаврат пока неизвестна, но заместитель министра образования Егор Стадный ранее заявлял, что этот объем хотят увеличить на 7%.

Поступающие в магистратуру будут сдавать экзамены 1 и 3 июля. Они должны подать заявления в вузы в течение 5-22 августа. Рекомендации на зачисление на бюджет будут обнародованы до 1 сентября. Подача оригиналов документов продлится до 6 сентября, а 11 – состоится зачисление.

Что делать поступающим с оккупированных Крыма и Донбасса

В предыдущие годы абитуриенты с оккупированных территорий могли вступать в украинские учебные заведения только через образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина», список таких заведений был ограничен. В этом году их более ста, с полным списком можно ознакомиться на сайте МОН.

Абитуриенты могут обратиться в любое из этих заведений с 9 июня во 23 октября. Им не нужно сдавать ВНО. Претенденты на бюджетные места должны подать заявление и заполнить образовательную декларацию не позднее 20 августа для поступающих из Крыма и не позднее 22 августа для поступающих из Донбасса. Те, кто не успеют, могут до 23 октября подаваться на контрактные места.

«Для вступления жителям временно оккупированных территорий не обязательно иметь украинский паспорт, достаточно иметь свидетельство о рождении. А абитуриенты, которые не имеют украинского документа об образовании, могут получить его через образовательный центр, который направит их в школу при образовательном центре для сдачи двух экзаменов государственной итоговой аттестации по украинскому языку и истории Украины. Также им нужно будет сдать один вступительный экзамен, который устанавливает учреждение высшего образования», – информирует МОН.

Те же абитуриенты из Крыма и Донбасса, которые имеют украинский аттестат и сдали ВНО, могут вступать в любой вуз на обычных условиях.