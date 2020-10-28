Осенью хочется спрятаться под одеяло, пересмотреть все любимые фильмы с чашкой чая в руках, а на улицу – и нос не охота высовывать, особенно, когда серый дождь за окном. Это и есть прямой путь к тому, чтобы набрать несколько лишних килограммов через некоторое время. О том, как поддерживать себя в форме во время холодов и правильно питаться разбирались Буквы.

Чем дальше ты способен уйти от себя и своих привычек, тем большего ты сможешь достичь. Все самое интересное в мире лежит за пределами зоны твоего личного комфорта – Бенедикт Камбербэтч, актер

Какое питание – такое и самочувствие

По мнению семейного доктора и диетолога Екатерины Толстиковой, здоровое питание – это питание, где каждый продукт содержит максимальное количество витаминов, минералов, клетчатки, антиоксидантов и других активных веществ, которые необходимы для поддержания именно нашего состояния здоровья.

«Если мы рассматриваем осенне-зимний период, в первую очередь важно понимать, нет ли у вас дефицитов. Частые дефициты, которые развиваются в данный период, могут быть такими как: витамин Д, омега-3, жирные кислоты, витамины группы В и, возможно, какие-то другие микроэлементы, такие как железо», – рассказывает доктор.

Но для понимания чего именно не хватает вашему организму, необходимо сдавать анализы, уточняет Екатерина. И только потом начинать подбирать правильный рацион питания.

«Для того, чтобы дефициты не возникали я рекомендую включать в питание в первую очередь жирную рыбу, не менее 2 раз в неделю, ежедневное употребление яиц желтками, такие продукты, которые содержат большое количество омега-3 и витамина Д – это печень трески в собственном соку, икра разных видов рыб и, конечно, важны очень углеводы, и жиры. А углеводы лучше всего получать с цельными крупами и бобовыми, а также сезон осени – это корнеплоды: картофель, батат, свёкла, тыква и другие такие продукты», – делится Екатерина Толстикова.

Если человек занимается спортом, то важно, чтобы он доедал все нутриенты (питательные вещества – авт.) и чтобы у него не развивались дефициты, потому что спорт при дефицитах может быть травмоопасен.

«Важно включать жиры и углеводы. Жиры – это авокадо, семена, орехи, оливковое масло, жирная рыба, а углеводы – это цельные крупы, корнеплоды, злаки, бобовые. Это все продукты, которые необходимы как для человека, который не занимается спортом, так и для человека, который занимается спортом», – рассказывает доктор.

По ее словам, самая важная задача правильного питания – это сделать так, чтобы человек был здоров. Если ваша тарелка разноцветная с разными ингредиентами, это и избавит вас от недостатков важных веществ в организме и предотвратит хронические заболевания.

Одеваться тепло – не значит носить шубу

Тренер триатлонного клуба «КIТ» Никита Грибанов рекомендует, для тренировок на улице в холодный период подобрать специальную тренировочную одежду. Основное правильно – 2 слоя.

«Лучше надеть больше тонких слоев спортивной одежды (термобелье и легкая ветровка), чем одеть толстый слой (куртка или теплая кофта). Одежда должна быть обязательно синтетическая из спортивных тканей, которые хорошо отводят влагу», – рассказывает Никита Грибанов.

По мнению тренера, важно учитывать, что одежду, возможно, придется сменить прямо во время тренировки, если сначала идет бег, а потом упражнения (растяжка, общая физическая подготовка, специальные беговые упражнения). «Нужно обязательно брать сухой нижний слой одежды и сухую шапку с собой и переодеваться сразу после бега, перед упражнениями», – делится тренер.

Никита уточняет, перед бегом обязательно необходимо проводить суставную гимнастику (вращения голеностопами, колени, поясница и шейный отдел.) Но ее можно делать и в помещении, чтобы не переохлаждаться. «Дышать в холодное время желательно делая носом – вдох, и выдох – ртом. И в морозную погоду надевать легкий спортивный баф на шею», – уточняет Грибанов.

Бег:

+17°С и выше – шорты, майка/футболка;

от +10°С до +17°С – шорты/укороченные тайтсы, футболка и нарукавники или лонгслив;

от +5°С до +10 °С – тайтсы, лонгслив, тонкие перчатки, повязка/легкая шапка;

от -5°С до +5°С – тайтсы, лонгслив, ветровка/флисовая кофта, перчатки, повязка/легкая шапка, бафф;

от -10°С до -5°С – тайтсы, шорты (поверх тайтсов) лонгслив, флисовая кофта, ветровка, перчатки, шапка, бафф.

Велотренировки:

от +18°С и выше – велоджерси с коротким рукавом и велошорты;

от +10°С до +18°С – велошорты можно сменить на тайтсы или к шортам надеть ногова. Руки немного согреют нарукавники и тонкие перчатки.

от +5°С – +10°С следует немного утеплиться – тайтсы, велоджерси с длинным рукавом, термокуртка, неопреновые бахилы, подшлемник, бафф, теплые перчатки;

от -5°С до +5°С – тайтсы (более плотные или на флисе), велоджерси с длинным рукавом, термокуртка, перчатки, бафф, неопреновые бахилы, подшлемник, бафф, теплые перчатки.

Начать тренироваться нужно было 5 минут назад

По мнению фитнес-коуча Анны Цукур, на занятие спортом не влияет время года. Здоровье важно всегда и им необходимо заниматься постоянно. «Главное желание. Упражнения можно делать любые (относительно своего уровня подготовки), главное чтобы было комфортно тренироваться, как в помещении, так и на улице. Понятно, что не стоит делать упражнения лежа на земле. Можно тренироваться в парках с использованием скамеек, как подручные средства, или заниматься на коврике в перчатках», – рассказывает Цукур.

«Занятие спортом, дает нам силу, выносливость и мышечный тонус. Но в первую очередь мы занимаемся для здоровья и поддержания иммунитета, а не для красивой фигуры», – уточняет Цукур.

Буквы со своей стороны уже начали доставать из шкафов красивую спортивную одежду и подбирать меню, чтобы уже утром обрадовать Вас своими селфи, ведь нет фото – значит не занимался.