Представляем вашему вниманию лучшие фотографии фотоконкурса «Вики любит Землю 2020». Это десять снимков природоохранных территорий Украины, получивших высокие оценки от жюри восьмого конкурса. Именно эти фото представляют Украину на международном этапе конкурса.

«Вики любит Землю» – международный фотоконкурс, который имеет целью собрать фотографии большего количества памятников природы. В Украине соревнование проходило восьмой год подряд. В этом году к нему присоединились 475 участников, загрузив 20500 фотографий. Большинство конкурсантов приняли участие впервые. Организатором конкурса в Украине является ОО «Викимедиа Украина».

Десять лучших фото принадлежат пяти авторам. Виктория Роговенко и Сергей Нестерчук впервые подавали работы на «Вики любит Землю». Сергей Мельник, Виталий Башкатов, Михаил Ременюк – неоднократные победители конкурса прошлых лет.

Что по поводу географии победных фото, то четыре снимка сделаны в Николаевской области, два – в Киеве. По одному фото в ПЗФ Черновицкой, Ивано-Франковской, Херсонской областях и Севастополе.

Топ-10 украинской части международного конкурса «Вики любит Землю 2020»:

Снимок также одержал победу среди фото, сделанных в ПЗФ Киева.

Фото также стало лучшим среди снимков Николаевской области.

Фото также победило среди снимков Севастополя.

Кроме топ-10 также были определены победители в ряде других номинаций – «Лучшая фотография области», «За количественный вклад», «Лучшее аэрофото», «Лучшее видео», «Неприятные открытия». Посмотреть их итоги можно на блоге конкурса.

Конкурс «Вики любит Землю» (Wiki Loves Earth) имеет целью создание базы фото объектов природно-заповедного фонда на территории Украины под свободной лицензией для иллюстрирования Википедии и других проектов, а также привлечение внимания к состоянию окружающей среды. В 2020 году в конкурсе приняли участие 34 страны. Украинскую часть соревнования проводит общественная организация «Викимедиа Украина».

«Викимедиа Украина» – общественная организация, региональное отделение Фонда Викимедиа, занимающееся поддержкой проектов Викимедиа (Википедии, Викиновости, Википутешествия и т.п.) в пределах Украины. В 2013 году она первой провела фотоконкурс «Вики любит Землю» и является организатором международного конкурса.

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Анна Хроболова