С 4 по 6 сентября в Херсоне впервые прошел фестиваль современного искусства Dream ГогольFest.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В течение трех дней фестиваля состоялось около 100 событий, которые посетили в общей сложности до 5000 человек.

В частности, на Dream ГогольFest представили театральную, музыкальную, образовательную, визуальную, перформативную и ночную программы. Фестивальными локациями были: Urban CAD, отель “Фрегат” на Набережной, Херсонский академический музыкально-драматический театр им. М. Кулиша и Трофейный мост.

Самыми яркими событиями заключительного дня стали камерная опера “Стус прохожий” от актеров центра современного искусства “ДАХ”, инсталляция Alambari #TogetherAtTheSameTime, опера-реквием IYOV в исполнении формации Nova Opera, лекция режиссера Влада Троицкого “Dream – мечта или сон?” и концерты на главной музыкальной сцене.

Интересно, что концерты проходили в “вертикальном формате”. Зрители расположились в номерах гостиницы “Фрегат” и с балконов слушали исполнителей и наблюдали за действом, которое длилось внизу на сцене.

Line-up в этот вечер составили: интернациональная группа Vinok, участники которого свой стиль называют барокко-поп, “Вагоновожатые” – украинская современная группа, которая объединяет электронную составляющую и “драйв” живых концертов, интеллектуальное фрик-кабаре Dakh Daughters и этно-хаос группа DakhaBrakha.

В этом году театральная программа объединила в себе 4 направления: флагманские ивенты от ГОГОЛЬFEST, премьеры от ЦСИ “ДАХ”, site-specific иммерсивные проекты с привлечением локальных артистов, цифровые лаборатории #GF_LSD.

Тема образовательной программы “Гимназия” называлась “Путешествие за край”? Программа состояла из 20 дневных и ночных событий – кинопоказы, публичные разговоры, интервью, книжные презентации. Зрителей приглашали в злачные места для отдыха и опасные для туризма точки, открывая современное образование и бизнес, познавая тех, кто живет рядом – на Херсонщине.

Визуальная программа на фестивале получила название “Сны Гекаты”. Почти 30 художников создали проект, который языком современного (и не только) искусства рассказывает вроде бы древнюю историю о земле, сейчас являющейся Херсонщиной. Но вдруг эта история оказывается рассказом о нас самих – здесь и сейчас, совсем в других, современных реалиях.

На ночных музыкальных вечеринках выступали современные украинские группы и диджеи. В частности, состоялось премьерное выступление нового коллектива Ragapop, в состав которого входят участники Dakh Daughters – Руслана Хазипова и Анна Никитина, а также музыкант Антон Камышовый.