Адвокаты арестованных по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета заявляют, что следствие не дает им ознакомиться с материалами дела. А их собралось 38 томов.

Об этом на брифинге сообщил Дмитрий Круговой, адвокат Андрея Антоненко-Riffmaster, сообщает корреспондент #Букв.

“Нам уже много раз в телефонном разговоре обещают дать материалы. Говорят, чтобы мы приезжали для ознакомления. Мы приезжаем – материалов нет. Тогда нам говорят ехать туда, где наш подзащитный. Приезжаем, там тоже нет материалов. Стоит молодой парень Володя. У него в сумке три папки из 38 томов. В ходатайстве было указано, что в деле 38 томов – мы не видели ни одного. Нам показали какие-то ксерокопии – похоже на протоколы осмотра. Андрею также не давали материалы для ознакомления”, – сказал Круговой.

Фото: Евгений Краевой, #Буквы

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

Адвокат Яны Дугарь заявляет, что заказанная ими экспертиза кадров с камеры видеонаблюдения, доказала, что на видео не Яна Дугарь из-за несоответствия роста. У Яны Дугарь рост 175 см, а женщины на видео – ниже 165 см.

Сторона обвинения, по словам адвоката, настаивает на том, что точно измерить рост всех, кто на кадрах видеонаблюдения, не предоставляется возможным, так как “человек идет и возникает эффект маятника”.

Стоит отметить, что под стенами здания МВД Украины собрался митинг в поддержку арестованных Андрея Антоненко, Яны Дугарь, Юлии Кузьменко.

Участники скандировали: “Аваков открой доказательства!”, и жгли файеры.

Фото: Евгений Краевой, #Буквы

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

26 мая Печерский суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей одной из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко.

Ранее суд также избрал меры двум другим фигурантам дела Шеремета – Андрея Антоненко оставили под стражей, а Яну Дугар отпустили под залог из-под домашнего ареста.

25 мая, активисты, ветераны АТО, родные и близкие Яны Дугарь, Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко, которых обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета, провели акцию протеста под Офисом Президента.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что сотрудники Национальной полиции задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году.