Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Так, аграрии вместе с “Нацкорпусом” организованными колоннами прошли через Марьинский парк и вышли на Крещатик, подошли к ЦУМу, где перекрыли движение автотранспорта.
Сначала недовольные автомобилисты сигналили, но после стали разворачиваться и объезжать.
Сейчас на месте присутствуют сотрудники полиции диалога. Также полиция стоит по периметру возле ЦУМа.
Фото: Александр Кужельный, #Буквы
Напомним, что 17 декабря под стенами Верховной Рады, где проходили четыре акции протеста произошли столкновения.
- В результате столкновений пострадали двое правоохранителей.
- #Буквы также опубликовали видео стычек.
- Позже столкновения возобновились. Есть пострадавшие среди митингующих.
- В полиции сообщают о задержании нескольких человек во время столкновений на протестах под Верховной Радой. Некоторых задержанных отпустили.
- В “Национальном корпусе” рассказали, что парень, который был замечен в стычках с полицией под стенами Верховной Рады, не “титушка”, а фермер.