Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, аграрии вместе с “Нацкорпусом” организованными колоннами прошли через Марьинский парк и вышли на Крещатик, подошли к ЦУМу, где перекрыли движение автотранспорта.

Сначала недовольные автомобилисты сигналили, но после стали разворачиваться и объезжать.

Сейчас на месте присутствуют сотрудники полиции диалога. Также полиция стоит по периметру возле ЦУМа.

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Фото: Александр Кужельный, #Буквы

Напомним, что 17 декабря под стенами Верховной Рады, где проходили четыре акции протеста произошли столкновения.