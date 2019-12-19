Сегодня в центре Киева снова возобновились акции протеста аграриев и "Национального корпуса".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, аграрии вместе с “Нацкорпусом” организованными колоннами прошли через Марьинский парк и вышли на Крещатик, подошли к ЦУМу, где перекрыли движение автотранспорта.

Сначала недовольные автомобилисты сигналили, но после стали разворачиваться и объезжать.

Сейчас на месте присутствуют сотрудники полиции диалога. Также полиция стоит по периметру возле ЦУМа.

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

Напомним, что 17 декабря под стенами Верховной Рады, где проходили четыре акции протеста произошли столкновения.