Сегодня, 11 июня, активист Сергей Стерненко пришел в СБУ, так как сегодня утром полиция ему принесла постановление суда о силовом приводе.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Стерненко напомнил, что старший в группе прокуроров Андрей Родионов “отказался согласовывать подозрение, так как оно составлено необъективно, предвзято, с большими нарушениями и при отсутствии каких-либо доказательств”.

По словам Стерненко, прокурора Родионова “выбросили” из дела и назначили нового, который данное подозрение подписал.

“Я сегодня тут (под СБУ). Но не только из-за каких-то процессуальных ньюансов, но также потому что Аваков и (Генпрокурор) Венедиктова хотят отобрать у нас право на защиту наших жизней. Очень показательным является то, что больше года нападавший, который официально признан подозреваемым, бежал из Украины и его до сих пор не объявили в розыск. Даже несмотря на то, что я подавал ходатайство об объявлении его в розыск. Вместо этого они разыскивают меня”, – сказал Сергей Стерненко.

Стоит отметить, что под СБУ собрались люди, чтобы поддержать Сергея Стерненко.

Кроме того, под ведомством усилили охрану – полиция проводит поверхностный осмотр.

Фото: Евгений Войнич, #Буквы

Напомним, сегодня утром домой к активисту Сергею Стерненко пришла полиция с постановлением о принудительном приводе в СБУ.

Ранее сообщалось, что Стерненко уведомили о новом подозрении о совершении убийства.