Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Стерненко напомнил, что старший в группе прокуроров Андрей Родионов “отказался согласовывать подозрение, так как оно составлено необъективно, предвзято, с большими нарушениями и при отсутствии каких-либо доказательств”.
По словам Стерненко, прокурора Родионова “выбросили” из дела и назначили нового, который данное подозрение подписал.
“Я сегодня тут (под СБУ). Но не только из-за каких-то процессуальных ньюансов, но также потому что Аваков и (Генпрокурор) Венедиктова хотят отобрать у нас право на защиту наших жизней. Очень показательным является то, что больше года нападавший, который официально признан подозреваемым, бежал из Украины и его до сих пор не объявили в розыск. Даже несмотря на то, что я подавал ходатайство об объявлении его в розыск. Вместо этого они разыскивают меня”, – сказал Сергей Стерненко.
Стоит отметить, что под СБУ собрались люди, чтобы поддержать Сергея Стерненко.
Кроме того, под ведомством усилили охрану – полиция проводит поверхностный осмотр.
Фото: Евгений Войнич, #Буквы
Напомним, сегодня утром домой к активисту Сергею Стерненко пришла полиция с постановлением о принудительном приводе в СБУ.
Ранее сообщалось, что Стерненко уведомили о новом подозрении о совершении убийства.
- Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова требовала сообщить о подозрении активисту Стерненко.
- Глава Офиса Генпрокурора также заявила, что подозрение одесскому активисту Сергею Стерненко, который, защищаясь от нападающих, нанес одному смертельное ранение, будет в любом случае.
- Активиста Сергея Стерненко вызывают в СБУ якобы для сообщения ему о подозрении.
- 10 июня сообщалось, что бывший старший группы прокуроров по делу Сергея Стерненко Андрей Радионов отказался подписывать подозрение активисту, вскоре после чего покинул дело.