Одесскому активисту Сергею Стерненко в СБУ мне сообщили о подозрении, а признали потерпевшим.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Если на вас совершено нападение, я прошу, всегда защищайте свою жизнь. Лучше прийти в СБУ, чем лечь в могилу. Всем большое спасибо”, – прокомментировал Стерненко.

По его словам, теперь было бы логично, если бы СБУ закрыла уголовное дело против него.

Фото: Евгений Войнич, #Буквы

Напомним, что с утра под стенами Службы уже собрались люди в поддержку активиста.