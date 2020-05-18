Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Если на вас совершено нападение, я прошу, всегда защищайте свою жизнь. Лучше прийти в СБУ, чем лечь в могилу. Всем большое спасибо”, – прокомментировал Стерненко.
По его словам, теперь было бы логично, если бы СБУ закрыла уголовное дело против него.
Фото: Евгений Войнич, #Буквы
Напомним, что с утра под стенами Службы уже собрались люди в поддержку активиста.
- Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова требовала сообщить о подозрении активисту Стерненко.
- Глава Офиса Генпрокурора также заявила, что подозрение одесскому активисту Сергею Стерненко, который, защищаясь от нападающих, нанес одному смертельное ранение, будет в любом случае.
- Активиста Сергея Стерненко вызывают в СБУ якобы для сообщения ему о подозрении.