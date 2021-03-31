Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Двор суда заставлен военными автомобилями, которыми привезли охрану.
На заседании присутствуют прокуроры, обвиняемый Андрей Антоненко и его адвокаты.
Адвокат Антоненко Станислав Кулик подал ходатайство суду, чтобы его подзащитному позволили сидеть рядом со своими адвокатами на время рассмотрения апелляции. Коллегия судей отказала в этом.
Фото: #Буквы
Что известно о деле Шеремета?
О задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, стало известно в начале декабря 2019 года. Подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко, музыканту Андрею Антоненко.
Ранее следствие утверждало, что Антоненко, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета”. По словам самого музыканта, эта формулировка была взята из другого уголовного производства, которое не имеет отношения к убийству журналиста.
21 мая стало известно, что следствие по делу об убийстве Павла Шеремета изменило текст подозрения фигурантам, убрав слова об “ультранационалистических идеях” и “величии арийской расы”. В соответствии с новым текстом подозрения, организаторами преступления считаются “неустановленные лица”, а все ранее заявленные фигуранты дела — его исполнителями.
#Буквы вспоминали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.
Активисты, политики, чиновники выражали недоверие следствию, поэтому регулярно выходили на акции протеста и требовали справедливого расследования убийства журналиста.
В июне материалы относительно Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар объединили и открыли для ознакомления.
18 августа подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко были вручены обвинительные акты. Защитники Яны Дугарь отказались его получать.
25 августа стало известно, что дело будет рассматривать суд присяжных. 28 сентября в Шевченковском районном суде Киева продолжилось рассмотрение по существу дела об убийстве журналиста Павла Шеремета – уже при участии присяжных.
Андрей Антоненко (Riffmaster) находится под стражей больше года — с 14 декабря 2019. Он является единственным фигурантом “дела Шеремета”, которому мера пресечения не была смягчена за это время. В феврале он написал письмо, в котором заявил, что боится за свою жизнь.
- 16 марта под Шевченковским районным судом Киева прошла акция в поддержку Андрея Антоненко.
- В тот же день заседание суда не состоялось, поскольку Антоненко не смогли доставить в суд.
- Во вторник, 30 марта, Шевченковский райсуд Киева продолжил рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета отношении обвиняемых Юлии Кузьменко, Яны Дугарь и Андрея Антоненко.