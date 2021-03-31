Сегодня, 31 марта, Киевский апелляционный суд рассматривает жалобу адвокатов Андрея Антоненко о продлении ему меры пресечения - содержание под стражей. Антоненко является обвиняемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Двор суда заставлен военными автомобилями, которыми привезли охрану.

На заседании присутствуют прокуроры, обвиняемый Андрей Антоненко и его адвокаты.

Адвокат Антоненко Станислав Кулик подал ходатайство суду, чтобы его подзащитному позволили сидеть рядом со своими адвокатами на время рассмотрения апелляции. Коллегия судей отказала в этом.

Фото: #Буквы

Что известно о деле Шеремета?

О задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, стало известно в начале декабря 2019 года. Подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко, музыканту Андрею Антоненко.

Ранее следствие утверждало, что Антоненко, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета”. По словам самого музыканта, эта формулировка была взята из другого уголовного производства, которое не имеет отношения к убийству журналиста.

21 мая стало известно, что следствие по делу об убийстве Павла Шеремета изменило текст подозрения фигурантам, убрав слова об “ультранационалистических идеях” и “величии арийской расы”. В соответствии с новым текстом подозрения, организаторами преступления считаются “неустановленные лица”, а все ранее заявленные фигуранты дела — его исполнителями.

#Буквы вспоминали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.

Активисты, политики, чиновники выражали недоверие следствию, поэтому регулярно выходили на акции протеста и требовали справедливого расследования убийства журналиста.

В июне материалы относительно Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар объединили и открыли для ознакомления.

18 августа подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко были вручены обвинительные акты. Защитники Яны Дугарь отказались его получать.

25 августа стало известно, что дело будет рассматривать суд присяжных. 28 сентября в Шевченковском районном суде Киева продолжилось рассмотрение по существу дела об убийстве журналиста Павла Шеремета – уже при участии присяжных.

Андрей Антоненко (Riffmaster) находится под стражей больше года — с 14 декабря 2019. Он является единственным фигурантом “дела Шеремета”, которому мера пресечения не была смягчена за это время. В феврале он написал письмо, в котором заявил, что боится за свою жизнь.