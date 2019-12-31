Об этом сообщает британское издание Daily Mail.
Еще днем жители города собираются вдоль гавани, чтобы посмотреть на грандиозные салюты. Стоит отметить, что ждать приходится в условиях жары. Салюты запускают в 21:00.
В некоторых местностях власти решили отказаться от праздничных фейерверков из-за сильных порывов ветра.
Группа немецких туристов:
Гавань Сиднея залита потоками света от салютов и фейерверков.
Стоит отметить, что первыми на планете Новый год встречают жители острова Киритимати, входящего в состав островов Рождества (Республика Кирибати), а также жители города Нукуалофа (столица Королевства Тонга). Все они находятся в Океании.
Следующим Новый год празднует остров Чатем (Новая Зеландия), отдаленный от основных островов Новой Зеландии, находится в специальном часовом поясе.
Затем Новый год встречают Новая Зеландия и полярники с Южного полюса в Антарктиде.
Следующими празднуют Новый год жители крайнего востока России (Анадырь, Камчатка), островов Фиджи и некоторых других тихоокеанских островов (Науру, Тувалу).
Далее остров Норфолк (Австралия). Потом часть восточной Австралии (Сидней, Мельбурн, Канберра) и некоторые тихоокеанские острова (Вануату, Микронезия, Соломоновы острова)
Далее вся Австралия. В Сиднее как правило устраивают грандиозный салюты, которые видны с расстояния 16-20 километров от города.
- Участники антарктической экспедиции на украинскую станцию “Академик Вернадский” поздравили украинцев с наступающим Новым 2020-м годом.