Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

Отдел приматов пополнился малышам сразу 2 видов: игрунка обыкновенная (Callithrix jacchus) и японский макак (Macaca fuscata).

Семья игрунок Николаевского зоопарка состоит из 6 особей: мама, папа и их дети. Дружны между собой, контактные. 15 июля в их семье появилось еще двое детенышей. Родители очень заботятся о своих малышах. Папа помогает при их воспитании, носит на спине и дает матери для кормления молоком.

А у пары японских макак ситуация несколько иная. В их семье главный папа, которого все очень уважают, но он не участвует в дальнейшем попечении за потомством. 9 июля родителями стали Мика и Риф, у которых родился один детеныш. Мама довольно молодая, но очень заботится о своем ребенке. За ними можно наблюдать в летних вольерах отдела приматов.

В акватеррариуме тоже есть пополнение у змей следующих видов: полоз тонкохвостый (Orthriophis taeniurus) и змея молочная кэмпбелла (Lampropeltis triangulum campbelli). Эти виды змей содержатся парами и дают потомство уже не первый год.

Отдел хищных животных также не отстает, у нескольких видов тоже появились дети. В семействе кинкажу (Potos flavus) у пары Али и Виталика 19 апреля родился на свет детеныш, который является шестым у этой пары.

Сервалы (Leptailurus serval) по имени Флора и Негус 20 июня стали родителями замечательного пятнистого котенка. 17 июля состоялось определение пола малыша, маленький хищник оказался самцом. За все время содержания этого вида в Николаевском зоопарке это 58 детеныш.

А также в семье рысей (Lynx) 5 июля родилась тройня у родителей Люпин и Забавы.

Кроме того, отдел копытных животных также получил пополнение от 3 видов, а именно: козел винторогий (Capra falconeri), сибирский горный козёл (Capra sibirica) и лань европейская (Dama dama). 1 и 6 июля родилось 2 детенышей козлов сибирских горных, а 5 июля на свет появилась маленькая самочка лани европейской. Все дети содержатся вместе с родителями в открытых летних экспозициях.