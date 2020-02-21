Об этом сообщают #Буквы.

В частности, по красной дорожке прошлись Беренис Бежо, Маргарет Куэлли, Нина Хосс, Паула Бер и десятки других.

Лена Мейер-Ландрут

Ирис Бербен

Альмила Багрясик

Джессика Шварц и Флориан Дэвид Фитц

Беренис Бежо

Сигурни Уивер с мужем и дочерью

Маргарет Куэлли

Дуглас Бут

Аннабель Манденг

Нина Хосс

Мерет Беккер и Себастьян Кох

Мария-Виктория Драгус

Лука Маринелли и Алисса Юнг

Даниэль Брюль и Фелиситас Ромбольд

Франциска Вайс

Паула Бер

Андреас Пичман и Ясмин Табатабай

Мария Шрэдер

Леа ван Акен

Александра Мария Лара

Эмилия Шюле

Ханна Херцспрунг

Джулиан Элтинг

Лилит Штангенберг

Нора фон Вальдштеттен

Стефани Гизингер

Штефан Конарске

Джерри Гофман и Айлин Тезель

Анна Ратте-Полле

Айно Лаберанц

Кида Ходр Рамадан

Янник Шуманн

Алисия фон Риттберг

Николай Кински

Мария Фуртвенглер

Фото: Vogue

Лавиния Уилсон

Кинофестиваль покажет своим гостям около 340 новых фильмов. Среди лент, которые будут бороться за награды в различных номинациях, есть и украинские работы.

В частности, в программе Generation 14plus покажут документальный фильм “Земля голубая, будто апельсин” режиссера Ирины Целик.

Также в рамках специальных показов Berlinale Special состоится мировая премьера фильма-антиутопии “Номера” авторства режиссеров Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева.

В рамках Берлинале будут показаны и несколько фильмов, снятых в копродукции с Украиной.

Так, оргкомитет кинофестиваля отобрал в основную конкурсную программу фильм российских режиссеров Ильи Хржановского и Екатерины Эртель “Дау. Наташа”. Одним из производителей ленты является украинская компания Phenomen Ukraine.

  • В феврале прошлого года в Германии провели 69-ю церемонию награждения Берлинского кинофестиваля. “Золотого медведя” получил фильм “Синонимы” Надава Лапида.