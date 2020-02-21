20 февраля в столице Германии стартовал юбилейный 70-й кинофестиваль Берлинале. В этом году он продлится до 1 марта. Уже по традиции красную дорожку мероприятия посетили известные актеры, режиссеры и деятели кино.

Об этом сообщают #Буквы.

В частности, по красной дорожке прошлись Беренис Бежо, Маргарет Куэлли, Нина Хосс, Паула Бер и десятки других.

Лена Мейер-Ландрут

Ирис Бербен

Альмила Багрясик

Джессика Шварц и Флориан Дэвид Фитц

Беренис Бежо

Сигурни Уивер с мужем и дочерью

Маргарет Куэлли

Дуглас Бут

Аннабель Манденг

Нина Хосс

Мерет Беккер и Себастьян Кох

Мария-Виктория Драгус

Лука Маринелли и Алисса Юнг

Даниэль Брюль и Фелиситас Ромбольд

Франциска Вайс

Паула Бер

Андреас Пичман и Ясмин Табатабай

Мария Шрэдер

Леа ван Акен

Александра Мария Лара

Эмилия Шюле

Ханна Херцспрунг

Джулиан Элтинг

Лилит Штангенберг

Нора фон Вальдштеттен

Стефани Гизингер

Штефан Конарске

Джерри Гофман и Айлин Тезель

Анна Ратте-Полле

Айно Лаберанц

Кида Ходр Рамадан

Янник Шуманн

Алисия фон Риттберг

Николай Кински

Мария Фуртвенглер

Лавиния Уилсон

Кинофестиваль покажет своим гостям около 340 новых фильмов. Среди лент, которые будут бороться за награды в различных номинациях, есть и украинские работы.

В частности, в программе Generation 14plus покажут документальный фильм “Земля голубая, будто апельсин” режиссера Ирины Целик.

Также в рамках специальных показов Berlinale Special состоится мировая премьера фильма-антиутопии “Номера” авторства режиссеров Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева.

В рамках Берлинале будут показаны и несколько фильмов, снятых в копродукции с Украиной.

Так, оргкомитет кинофестиваля отобрал в основную конкурсную программу фильм российских режиссеров Ильи Хржановского и Екатерины Эртель “Дау. Наташа”. Одним из производителей ленты является украинская компания Phenomen Ukraine.