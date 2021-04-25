Про це розповідають #Букви.
Віряни можуть приходити до храмів, аби освяти вербові гілки, але мають дотримуватися карантинних обмежень: тримати соціальну дистанцію та носити маски.
Раніше влада Києва назвала рекомендації до проведення релігійних заходів під час святкування Вербної неділі та Великодня.
Зокрема:
- храми мають забезпечити дезінфекцію та провітрювання приміщень;
- обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 квадратних метрів приміщення;
- забезпечити температурний скринінг тих, хто братиме участь у богослужіннях;
- дотримуватися маскового режиму.
А мер столиці Віталій Кличко закликав киян “провести свята в колі родини”.
Але багато хто ігнорує заклики до “безпечного святкування” – люди товпляться в церквах, на половині немає масок, або вони приспущені на підборіддя.
Фото: #Букви
- Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) не планує вводити додаткові карантинні обмеження на Великдень, але просить організувати безпечне святкування.
- Заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко озвучив рекомендації для громадян та церков щодо святкування Великодня в умовах епідемії коронавірусу COVID-19.