Сьогодні, 25 квітня, православні та греко-католики святкують Вербну неділю, або Вхід Господень в Єрусалим.

Про це розповідають #Букви.

Віряни можуть приходити до храмів, аби освяти вербові гілки, але мають дотримуватися карантинних обмежень: тримати соціальну дистанцію та носити маски.

Раніше влада Києва назвала рекомендації до проведення релігійних заходів під час святкування Вербної неділі та Великодня.

Зокрема:

храми мають забезпечити дезінфекцію та провітрювання приміщень;

обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 квадратних метрів приміщення;

забезпечити температурний скринінг тих, хто братиме участь у богослужіннях;

дотримуватися маскового режиму.

А мер столиці Віталій Кличко закликав киян “провести свята в колі родини”.

Але багато хто ігнорує заклики до “безпечного святкування” – люди товпляться в церквах, на половині немає масок, або вони приспущені на підборіддя.

Фото: #Букви