Сегодня, 28 декабря, активисты снова требовали от Президента Владимира Зеленского отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, под Офис Президента на акцию “Геть Авакова” пришли несколько десятков активистов. Они принесли с собой плакаты:

“А давайте без Авакова в 2020”, “Временный министр – время вышло” и другие.

Активисты заявляют, что за время каденции Авакова была провалена реформа правоохранительных органов. Также до сих пор нераскрыты нападения на активных граждан и журналистов, преступления самих правоохранителей, фальсификации расследований.