Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Митингующие держат плакаты с требованием внести в парламент законопроект №4553 о легализации каннабиса: “Мы больше не можем терпеть боль”, “Остановите страдания 2 млн пациентов”

У входа в здание парламентских комитетов люди положили доску с вкрученными саморезами – символический коврик боли. На эти саморезы проткнули лист бумаги с надписью номера законопроекта.

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А еще на площади перед парламентом усилили меры безопасности.

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Фото: #Буквы

Законопроект о легализации медицинского каннабиса зарегистрировано в конце декабря 2020 года.

  • Предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что легализация марихуаны в Украине возможна только в случае употребления его в медицинских целях, в пользу здоровью человека.
  • 2 декабря комиссия, в которую входят 53 государств-членов ООН, проголосовала за реклассификацию каннабиса и его производных. Таким образом каннабис было изъято из категории опасных наркотиков. Однако за это решение не проголосовала Украина.