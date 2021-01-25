Возле Верховной Рады около 50 активистов требуют от народных избранников принятия законопроекту, разрешающий применение марихуаны в медицинских целях.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Митингующие держат плакаты с требованием внести в парламент законопроект №4553 о легализации каннабиса: “Мы больше не можем терпеть боль”, “Остановите страдания 2 млн пациентов”

У входа в здание парламентских комитетов люди положили доску с вкрученными саморезами – символический коврик боли. На эти саморезы проткнули лист бумаги с надписью номера законопроекта.

А еще на площади перед парламентом усилили меры безопасности.

Фото: #Буквы

Законопроект о легализации медицинского каннабиса зарегистрировано в конце декабря 2020 года.