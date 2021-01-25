Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Митингующие держат плакаты с требованием внести в парламент законопроект №4553 о легализации каннабиса: “Мы больше не можем терпеть боль”, “Остановите страдания 2 млн пациентов”
У входа в здание парламентских комитетов люди положили доску с вкрученными саморезами – символический коврик боли. На эти саморезы проткнули лист бумаги с надписью номера законопроекта.
А еще на площади перед парламентом усилили меры безопасности.
Фото: #Буквы
Законопроект о легализации медицинского каннабиса зарегистрировано в конце декабря 2020 года.
- Предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что легализация марихуаны в Украине возможна только в случае употребления его в медицинских целях, в пользу здоровью человека.
- 2 декабря комиссия, в которую входят 53 государств-членов ООН, проголосовала за реклассификацию каннабиса и его производных. Таким образом каннабис было изъято из категории опасных наркотиков. Однако за это решение не проголосовала Украина.