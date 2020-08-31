Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Памятные мероприятия прошли на площади Конституции, возле ВР.

В них приняли участие спикер Парламента Дмитрий Разумков, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, командующий Национальной гвардией – генерал-полковник Николай Балан, родные погибших, бойцы НГУ.

Четверо гвардейцев первой Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко – Игорь Дебрин, Дмитрий Сластников, Александр Костин и Богдан Дацюк – ровно пять лет тому назад, выполняя задачи по охране общественного порядка во время проведения акции протеста под Парламентом, погибли от разрыва гранаты.

Церемонія пам'яті нацгвардійців 31 серпня

Так, 31 августа 2015 года у стен Верховной Рады произошли столкновения протестующих против принятия изменений в Конституцию Украины и правоохранителей. Речь шла об изменениях относительно децентрализации власти. Инициированный президентом законопроект содержал положение о том, что особенности осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей определяются отдельным законом.

Сразу же после принятия депутатами законопроекта, протестующие начали штурм Верховной Рады, которую охранял отряд правоохранителей. В сторону правоохранителей сначала полетели дымовые шашки, брусчатка, пакеты со слезоточивым газом.

Апогеем противостояния возле ВР стал взрыв гранаты, в результате которого погибли четверо бойцов Национальной гвардии, которые стояли в оцеплении.

После событий у Рады еще 141 боец был госпитализирован с легкими и средними ранениями, из них 68 военнослужащих НГУ.

В МВД заявляли, что основными инициаторами столкновений стали активисты из ВО “Свобода”. Среди задержанных по факту инцидента был боец батальона “Сич” Игорь Гуменюк, которого обвинили в том, что это именно он бросил гранату в строй бойцов НГУ.

Церемонія пам'яті нацгвардійців 31 серпня

Церемонія пам'яті нацгвардійців 31 серпня

Церемонія пам'яті нацгвардійців 31 серпня

Церемонія пам'яті нацгвардійців 31 серпня

Церемонія пам'яті нацгвардійців 31 серпня

Церемонія пам'яті нацгвардійців 31 серпня

Церемонія пам'яті нацгвардійців 31 серпня

Церемонія пам'яті нацгвардійців 31 серпня

Церемонія пам'яті нацгвардійців 31 серпня

Церемонія пам'яті нацгвардійців 31 серпня

Церемонія пам'яті нацгвардійців 31 серпня

Церемонія пам'яті нацгвардійців 31 серпня

Церемонія пам'яті нацгвардійців 31 серпня

Церемонія пам'яті нацгвардійців 31 серпня

Церемонія пам'яті нацгвардійців 31 серпня

 