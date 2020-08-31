В понедельник, 31 августа, возле здания Верховной Рады Украины прошла церемония почтения памяти четырех бойцов Национальной гвардии, которые погибли в ходе столкновений под ВР в 2015 году.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Памятные мероприятия прошли на площади Конституции, возле ВР.

В них приняли участие спикер Парламента Дмитрий Разумков, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, командующий Национальной гвардией – генерал-полковник Николай Балан, родные погибших, бойцы НГУ.

Четверо гвардейцев первой Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко – Игорь Дебрин, Дмитрий Сластников, Александр Костин и Богдан Дацюк – ровно пять лет тому назад, выполняя задачи по охране общественного порядка во время проведения акции протеста под Парламентом, погибли от разрыва гранаты.

Так, 31 августа 2015 года у стен Верховной Рады произошли столкновения протестующих против принятия изменений в Конституцию Украины и правоохранителей. Речь шла об изменениях относительно децентрализации власти. Инициированный президентом законопроект содержал положение о том, что особенности осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей определяются отдельным законом.

Сразу же после принятия депутатами законопроекта, протестующие начали штурм Верховной Рады, которую охранял отряд правоохранителей. В сторону правоохранителей сначала полетели дымовые шашки, брусчатка, пакеты со слезоточивым газом.

Апогеем противостояния возле ВР стал взрыв гранаты, в результате которого погибли четверо бойцов Национальной гвардии, которые стояли в оцеплении.

После событий у Рады еще 141 боец был госпитализирован с легкими и средними ранениями, из них 68 военнослужащих НГУ.

В МВД заявляли, что основными инициаторами столкновений стали активисты из ВО “Свобода”. Среди задержанных по факту инцидента был боец батальона “Сич” Игорь Гуменюк, которого обвинили в том, что это именно он бросил гранату в строй бойцов НГУ.