Английский андерграундный художник стрит-арта Бэнкси разрисовал свою ванную, так как в условиях карантина не рекомендуется выходить на улицу.

Новую работу он показал в Instagram.

“Моя жена ненавидит, когда я работаю дома”, — написал он.

На стенах, унитазе, около раковины и на двери художник нарисовал крыс, устроивших беспорядок в ванной.

СПРАВКА. Бэнкси (англ. Banksy) — псевдоним британского стрит-арт художника, чья личность не была установлена. Вокруг его биографии велось много споров. В начале марта 2016 года ряд СМИ опубликовали новость, что ученые из колледжа Королевы Марии Лондонского университета выяснили настоящее имя Бэнкси — Робин Каннингем. Благодаря таланту художника и остро-социальной тематике своих рисунков, Бэнкси быстро обрел популярность сначала в Англии, а затем и во всем мире.