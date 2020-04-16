Новую работу он показал в Instagram.
“Моя жена ненавидит, когда я работаю дома”, — написал он.
На стенах, унитазе, около раковины и на двери художник нарисовал крыс, устроивших беспорядок в ванной.
СПРАВКА. Бэнкси (англ. Banksy) — псевдоним британского стрит-арт художника, чья личность не была установлена. Вокруг его биографии велось много споров. В начале марта 2016 года ряд СМИ опубликовали новость, что ученые из колледжа Королевы Марии Лондонского университета выяснили настоящее имя Бэнкси — Робин Каннингем. Благодаря таланту художника и остро-социальной тематике своих рисунков, Бэнкси быстро обрел популярность сначала в Англии, а затем и во всем мире.
- В декабре прошлого года британский уличный художник Бэнкси создал инсталляцию к Рождеству с дырой от снаряда. Композиция называется “Шрам Вифлеема”. Она представляет собой рождественскую сцену: вертеп с Девой Марией, младенцем Иисусом и святым Иосифом. На заднем плане у фигурок – серая стена с граффити. А вместо Вифлеемской звезды в стене изображен след от снаряда.