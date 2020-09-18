«Бюджет смерти -2021»: под Радой требуют увеличить финансирование охраны здоровья

Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Участники принесли с собой под здание Парламента символы бюджета смерти, а также написали и передали в Верховную Раду списки украинцев, умерших в предыдущие годы в стенах недофинансированной медицинской системы.
Они требуют увеличить финансирование охраны здоровья в государственном бюджете на 2021 до 5 % от ВВП. Это почти 225 млрд грн.
Фото: Евгений Краевой, #Буквы
Фото: Ян Доброносов, #Буквы
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