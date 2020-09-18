«Бюджет смерти -2021»: под Радой требуют увеличить финансирование охраны здоровья

Сегодня, 18 августа, возле здания Верховной Рады Украины собрались активисты, которые требуют увеличить финансирование охраны здоровья в государственном бюджете на 2021.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Участники принесли с собой под здание Парламента символы бюджета смерти, а также написали и передали в Верховную Раду списки украинцев, умерших в предыдущие годы в стенах недофинансированной медицинской системы.

Они требуют увеличить финансирование охраны здоровья в государственном бюджете на 2021 до 5 % от ВВП. Это почти 225 млрд грн.

Фото: Евгений Краевой, #Буквы

Фото: Ян Доброносов, #Буквы