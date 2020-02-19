В Лондоне (Великобритания) состоялась церемония вручения престижной музыкальной премии Brit Awards, которая запомнилась не только яркими выступлениями, но и нарядами исполнителей и гостей.

Об этом сообщает TeenVogue.com.

Например, американская певица Лиззо появилась в платье от Moschino, напоминающем обертку от шоколадки.

18-летняя американская исполнительница Билли Айлиш примерила наряд от Burberry.

А британская нео-соул-певица и композитор Джой Крукс предстала в ярко-желтом сари с роскошной вышивкой.

Как сообщает Vogue.ua, среди приглашенных гостей был и украинский артист Monatik, выбравший для красной дорожки костюм Stella McCartney и шляпу Marc Jacobs.

Стоит отметить, что церемония награждения состоялась на стадионе О2. Лучшими британскими артистами признаны рэпер Stormzy и певица Мейбл.

Лиззо в платье Moschino. Фото: teenvogue.com

Британский певец и актер Гарри Стайлс. Фото: teenvogue.com

Билли Айлиш и ее брат Финнеас О’Коннелл. Фото: teenvogue.com

Билли Айлиш. Фото: teenvogue.com

Американская актриса, модель и певица Хейли Стейнфилд в Fendi. Фото: teenvogue.com

Топ-модель Адвоа Абоа в Vivienne Westwood. Фото: teenvogue.com

Британская певица и автор песен Charli XCX в платье Fendi. Фото: teenvogue.com

Британский хип-хоп исполнитель Stormzy. Фото: teenvogue.com

Британская певица Fleur East. Фото: teenvogue.com

Джой Крукс в желтом сари. Фото: teenvogue.com

Певица, участница группы Spice Girls Мелани Си. Фото: teenvogue.com

Британская телеведущая AJ Odudu. Фото: teenvogue.com

Британская певица и танцовщица FKA Twigs в Ed Marler. Фото: teenvogue.com

Певица Мейбл в Moschino. Фото: teenvogue.com

Модель Айрис Лоу в Christopher Kane. Фото: Vogue.ua

Певица, композитор Элли Голдинг в Koché. Фото: Vogue.ua

Британская теле- и радиоведущая Майя Джама. Фото: Vogue.ua

Monatik в пиджаке Stella McCartney, шляпе Marc Jacobs и кроссовках Balenciaga. Фото: Vogue.ua

Американская фотомодель и актриса Эмбер Дэвис. Фото: Vogue.ua

Британская певица Молли Кинг в Rotate. Фото: Vogue.ua

Британская актриса Мишель Киган. Фото: Vogue.ua

Музыкант Ронни Вуд (участник группы The Rolling Stones), певец Род Стюарт и барабанщик Кенни Джонс. Фото: GETTY IMAGES