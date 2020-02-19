Об этом сообщает TeenVogue.com.
Например, американская певица Лиззо появилась в платье от Moschino, напоминающем обертку от шоколадки.
18-летняя американская исполнительница Билли Айлиш примерила наряд от Burberry.
А британская нео-соул-певица и композитор Джой Крукс предстала в ярко-желтом сари с роскошной вышивкой.
Как сообщает Vogue.ua, среди приглашенных гостей был и украинский артист Monatik, выбравший для красной дорожки костюм Stella McCartney и шляпу Marc Jacobs.
Стоит отметить, что церемония награждения состоялась на стадионе О2. Лучшими британскими артистами признаны рэпер Stormzy и певица Мейбл.
Лиззо в платье Moschino. Фото: teenvogue.com
Британский певец и актер Гарри Стайлс. Фото: teenvogue.com
Билли Айлиш и ее брат Финнеас О’Коннелл. Фото: teenvogue.com
Билли Айлиш. Фото: teenvogue.com
Американская актриса, модель и певица Хейли Стейнфилд в Fendi. Фото: teenvogue.com
Топ-модель Адвоа Абоа в Vivienne Westwood. Фото: teenvogue.com
Британская певица и автор песен Charli XCX в платье Fendi. Фото: teenvogue.com
Британский хип-хоп исполнитель Stormzy. Фото: teenvogue.com
Британская певица Fleur East. Фото: teenvogue.com
Джой Крукс в желтом сари. Фото: teenvogue.com
Певица, участница группы Spice Girls Мелани Си. Фото: teenvogue.com
Британская телеведущая AJ Odudu. Фото: teenvogue.com
Британская певица и танцовщица FKA Twigs в Ed Marler. Фото: teenvogue.com
Певица Мейбл в Moschino. Фото: teenvogue.com
Модель Айрис Лоу в Christopher Kane. Фото: Vogue.ua
Певица, композитор Элли Голдинг в Koché. Фото: Vogue.ua
Британская теле- и радиоведущая Майя Джама. Фото: Vogue.ua
Monatik в пиджаке Stella McCartney, шляпе Marc Jacobs и кроссовках Balenciaga. Фото: Vogue.ua
Американская фотомодель и актриса Эмбер Дэвис. Фото: Vogue.ua
Британская певица Молли Кинг в Rotate. Фото: Vogue.ua
Британская актриса Мишель Киган. Фото: Vogue.ua
Музыкант Ронни Вуд (участник группы The Rolling Stones), певец Род Стюарт и барабанщик Кенни Джонс. Фото: GETTY IMAGES
- Американская певица и автор песен Билли Айлиш впервые вживую исполнила свой саундтрек “No Time To Die”, записанный для нового фильма о Джеймсе Бонде. Это произошло на церемонии вручения музыкальных премий BRIT Awards в Лондоне 18 февраля