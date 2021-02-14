Сегодня, 14 февраля, весь мир отмечает День всех влюбленных, или День Святого Валентина. В политике тоже есть своя любовь.

#Буквы подготовили валентинки, где в главных ролях известные украинские политики.

Народный депутат от “Слуги народа” Богдан Яременко во время работы в сессионном зале Парламента переписывался с девушками в онлайн-сети знакомств. Обсуждались, в частности, условия и стоимость интимных встреч. Переписку сфотографировал корреспондент #Букв. Впоследствии нардеп Яременко, выступая с парламентской трибуны, объявил, что публикация его переписки является уголовным преступлением, за которое грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

На популярной доске объявлений Auto RIA появились на продажу несколько элитных автомобилей. Судя по фото и номерным знакам, очень похожие на те, на которых ездит народный депутат Александр Дубинский, а именно: зеленый Mercedes-Benz G 55 AMG, внедорожник Cadillac Escalade и кабриолет Honda S2000.

11 июня 2020 года лидер партии “Голос” Святослав Вакарчук объявил о сложении депутатских полномочий.

И еще немного валентинок: