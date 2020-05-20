В Мариинском парке, где проходит итоговая пресс-конференция Президента Владимира Зеленского, правоохранители несколько раз проверяли нашего корреспондента, который пытался задать вопросы Главе государства, стоя с плакатами. Ведь ранее Офис президента отказал нашему изданию в аккредитации на мероприятие.

Об этом сообщают #Буквы.

По словам журналиста, еще около Верховной Рады его остановили и спросили, что за картонные таблички он несет, попросили показать документы. После того, как увидели удостоверение журналиста – вопросов больше не задавали.

Уже в самом парке, где стояла основная масса журналистов, к нашему корреспонденту снова подошли полицейские – их было уже больше. Правоохранители сначала потребовали убрать плакаты, но потом попросили корреспондента #Букв отойти в сторону, чтобы другим не мешать.