Сегодня с утра, 13 мая, на Европейскую площадь в Киеве начали съезжаться автоперевозчики - они планируют масштабный митинг под Кабмином.

Об этом рассказывают #Буквы.

Так, на Европейскою площадь съезжаются пассажирские автобусы со всей страны.

Требования водителей – разрешение Кабинета Министров на внутренние и международные перевозки. Автоперевозчики жалуются, что им уже нечем кормить свои семьи.

Начало акции назначено на 10:00.

Мітинг перевізників в Києві Мітинг перевізників в Києві: Водії вимагають від уряду дозволу на внутрішні і міжнародні перевезення. Учасники акції скаржаться, що через карантин і обмежень вони залишилися без роботи, вони не мають чим годувати свої сім’ї. P.S. На Європейській площі вже зібралося більше 60 автобусів. Поки все спокійно. Фотореп https://bykvu.com/ua/pictures/centr-kieva-v-probkah-avtoperevozchiki-idut-na-masshtabnyj-miting-k-kabminu/ 👇🏼 Опубліковано Букви Середа, 13 травня 2020 р.

Фото и видео: Евгений Войнич, #Буквы

Свои требования к Правительству автоперевозчики вывесили на автобусах:

“Открыть международное сообщение – людям нужна работа”, “У меня денег на такси”, “Как помочь родителям, если я не могу к ним доехать”, “Наши дети хотят есть”, “Наш бизнес передали нелегалам”.

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что на этой неделе будет названа точная дата запуска общественного транспорта в Украине.

“Мы ежедневно общаемся по этому поводу. Я всегда выступаю немножко с другой позиции, мы добиваемся, чтобы работа транспорта возобновилась, но главный оппонент у нас тут МОЗ. Мы выходим с предложением о тотальном масочном режиме, температурным скринингом. Обязательная дезинфекция и конечно ограниченное количество мест. Мы предлагаем привязываться к количеству посадочных мест. Что говорит об этом МОЗ: что угроза не в том, что человек едет в транспорте или переехал в другое место, а транспорт позволит больше наполнить офисы, промзоны, торговые центры”, – рассказал Криклий.