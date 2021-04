Об этом сообщает Национальная организация по чрезвычайным ситуациям Сент-Винсента и Гренадины.

Государственная служба предупредила о возможной эвакуации жителей общин, расположенных вблизи вулкана, еще 7 апреля. Тогда в регионе наблюдались землетрясения.

В последующие дни уровень задымления вулкана рос, было объявлен “оранжевый” уровень опасности.

Около 23 часов в четверг (по Киеву) премьер-министр страны Ральф Гонсалвес издал приказ об эвакуации на юг Сент-Винсента и Гренадинские острова.

В 8:40 утра 9 апреля произошло извержение вулкана, объявили немедленную эвакуацию.

“Ученые из обсерватории Белмонт подтвердили, что в районе произошло взрывоопасное извержения вулкана Ла-Суфриер в 8.40 утром. Наблюдались шлейфы золы до 8 км. В Международном аэропорту Аргайл зафиксировано падение пепла”, — сообщили в NEMO.

Latest images of the dome taken before sunset from the summit camera by @VincieRichie shows the dome now glowing and the height is now estimated to be above the southern crater wall. Follow us and @NEMOSVG for more info. #volcano #svg #lasoufrière #redalert pic.twitter.com/t498dx6fWr — UWISeismic Research (@uwiseismic) April 8, 2021

Latest images from the summit of La Soufriere. The dome can be seen from the wharf at Chateaubelair.

Photo: UWI Seismic Research Centre.#lasoufriere #svg #redalert pic.twitter.com/8SNSNX9Vmf — UWISeismic Research (@uwiseismic) April 9, 2021

The start of a new day. Long exposure photo taken by volcano seismologist Roderick Stewart at the Belmont Observatory early this morning. You can clearly see the glow from the new dome. @NEMOSVG and the Centre continues to monitor and provide updates. #lasoufrière #volcano #svg pic.twitter.com/8QfwjXlIcZ — UWISeismic Research (@uwiseismic) April 9, 2021

Позже в NEMO проинформировали, что шлейф золы тянется на 6 тысяч метров.

По информации Центра сейсмических исследований Университета Вест-Индии, всего было эвакуировано около 7 тысяч человек. Местные жители рассказали телеканалу CNN, что пепельные столбы видно за километры.

Another explosion observed. The vertical ash column estimated to have gone approximately 4km into the atmosphere. We continue to monitor and update. #lasoufrière #volcano #svg #redalert #stilldangerous pic.twitter.com/anDIEb5lpD — UWISeismic Research (@uwiseismic) April 9, 2021

There is no 3rd eruption. The 2nd one continues fed by successive pulses. We continue to monitor and update. #LaSoufriere #svg #uwi @NEMOSVG pic.twitter.com/NOwkqVlDMw — UWISeismic Research (@uwiseismic) April 9, 2021

Телефонные сети перегружены, поскольку люди массово звонят близким, чтобы убедиться, что они в безопасности.

За тем, как происходит извержение, можно проследить на живой трансляции: