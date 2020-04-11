В Чернобыльской зоне отчуждения уже не первый день длится лесной пожар.

Согласно данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, 11 апреля продолжалось тушение огня на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств.

Наблюдалось горение травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами.

К тушению пожара привлекли 312 человек и 83 единицы техники, а также самолеты и вертолеты ГСЧС.

Как сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения, сумма убытков от пожара, по предварительным данным, достигает десятков миллионов гривен.

Основными причинами возгорания в агентстве называют: пожар, который перебросился на территорию зоны отчуждения со стороны Древлянского заповедника в Житомирской области; короткое замыкание линий электропередач в зоне и намеренные поджоги.

Тем временем команда “Dronarium Украина” сделала при помощи дрона впечатляющие фото пожара с высоты птичьего полета.

“На фото граница зоны отчуждения, проходящая по реке Уж. Видно, как огонь перекинулся через реку”, – говорится в сообщении на Facebook-странице “Dronarium Украина”.