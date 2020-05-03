В частности, на происходящее отреагировали уличные художники из разных уголков планеты. Они создают красочные, оригинальные, футуристические, иногда шутливые граффити и муралы, передавая через них свое видение пандемии и того, как с ней борется человечество.
Эти изображения отражают не только разрушительное воздействие COVID-19 на весь мир, но и демонстрируют надежду на преодоление заболевания.
#Буквы сделали подборку незабываемых работ на тему коронавируса.
Медик в маске и боксерских перчатках с ангельскими крыльями за спиной. Денвер, США. Фото: Getty Images
Это граффити создано в Лондоне, Британия. Фото: AFP via Getty Images
Любовь во время пандемии. Шотландский город Глазго, Британия. Фото: PA
Голлум из киносаги “Властелин колец”, произносящий фразу “Моя прелесть”, белка и туалетная бумага. Берлин, Германия. Фото: Anadolu Agency/Getty Images
Мурал предупреждает об опасности вспышки COVID-19. Резервация индейцев навахо, Шипрок, штат Нью-Мексико, США. Фото: Reuters
Мурал создан в Лондоне в честь работников британской Национальной службы здравоохранения. Фото: Getty Images
Мурал посвящен медикам, которые находятся на передовой борьбы с COVID-19. Мельбурн, Австралия. Фото: Getty Images
Венис Бич, Лос-Анджелес, США. Фото: Getty Images
И снова Голлум и “его прелесть” – туалетная бумага. Берлин, Германия. Фото: Anadolu Agency/Getty Images
Мурал посвящен итальянским медикам. Рисунок сопровождается фразой: “Всем вам… Спасибо!” Изображение нанесено на стену больницы в Бергамо, Италия. Фото: АР
Солдаты в защитных масках борются с COVID-19 с помощью дезинфицирующих средств. Лос-Анджелес, США. Фото: AFP/Getty Images
Рисунок в Гонконге. Фото: AFP/Getty Images
Мурал в Варшаве, Польша. Фото: AFP/Getty Images
Нарисованное на заборе изображение президента США Дональда Трампа в образе коронавируса. Сан-Франциско, США. Фото: AFP/Getty Images
И снова Дональд Трамп. Несуществующее слово “Covfefe” ранее появилось в Twitter американского лидера. По всей видимости, подразумевалось “coverage” – “освещение”. Копенгаген, Дания. Фото: Bored Panda
Лев в защитной маске. Мурал был нарисован в Киеве на набережной Днепра. Фото: Vitaliy Gideone/Facebook
Амстердам, Нидерланды. Фото: Bored Panda
Рисунок на тему ажиотажного спроса на туалетную бумагу во время пандемии. Лос-Анджелес, США. Фото: Bored Panda
Видоизмененный плакат с дядей Сэмом. Барселона, Испания. Фото: Bored Panda
Мальмё, Швеция. Фото: Bored Panda
Симпсоны в защитных масках. Помпеи, Италия. Фото: Bored Panda
Лос-Анджелес, США. Фото: Bored Panda
“Отменяй планы, а не человечность”. Лос-Анджелес, США. Фото: Bored Panda
Будда в маске. Мумбаи, Индия. Фото: Bored Panda
Барселона, Испания. Фото: Bored Panda
Премьер Британии Борис Джонсон. Лондон. Фото: Bored Panda
Лидер Китая Си Цзиньпин произносит фразу: “Не на что смотреть, продолжайте”. Мельбурн, Австралия. Фото: Bored Panda
Рисунок создан британским художником Gnasher. Фото: Bored Panda
“Любовь нельзя отправить на карантин”. Лос-Анджелес, США. Фото: Bored Panda
Копенгаген, Дания. Фото: Bored Panda
Интерпретация картины нидерландского художника Яна ван Эйка. Лондон, Британия. Фото: Bored Panda
Герои мультсериала “Губка Боб Квадратные Штаны”. Лондон, Британия. Фото: Bored Panda
Американская супермодель, актриса, телеведущая Анна Николь Смит в маске. Лос-Анджелес, США. Фото: Bored Panda
Берлин, Германия. Фото: Bored Panda
Новая Мона Лиза в Барселоне, Испания. Фото: Bored Panda
Британский принц Гарри “призывает” сохранять спокойствие и мыть руки. Лос-Анджелес, США. Фото: Bored Panda
По материалам: Bored Panda, Evening Standard, канала CNBC.
- На фото, сделанных со спутников, изображены пустые поля, спортивные стадионы и автостоянки, которые в разных странах были трансформированы в больницы и полигоны для медицинских целей. Подборку снимков опубликовало американское издание Business Insider.
- Во всем мире некогда оживленные места стали символами человеческого одиночества и опустошенности. В условиях карантина ради сдерживания пандемии коронавируса, в разных уголках планеты жизнь как будто угасает. В агентстве Reuters собрали такие снимки.