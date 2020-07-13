Дело Шеремета: суд рассматривает апелляцию на меру пресечения для Антоненко

Об этом сообщает корреспондент #Букв.
У зала суда присутствует группа поддержки Антоненко-Riffmaster. Также пришли жена и брат Андрея Антоненко.
В зал заседания журналистов не пустили.
В зале присутствует мама Антоненко.
Поддержать Андрея Антоненко также пришла бывшая нардеп Татьяна Черновол.
Фото: Евгений Войнич, #Буквы
- В декабре прошлого года стало известно, что сотрудники Национальной полиции задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году. Подозрение было предъявлено медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. В настоящее время Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находятся под стражей, Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.
- Накануне министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не руководит следствием по делу об убийстве Павла Шеремета. #Буквы вспоминали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.